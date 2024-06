U.S. Women’s Open presented by Ally Scores

Saturday At Flynn Course Lancaster, Pa. Purse: $12 million Yardage: 6,629; Par: 70 Third Round Andrea Lee 69-69-67—205 Minjee Lee…

Saturday

At Flynn Course

Lancaster, Pa.

Purse: $12 million

Yardage: 6,629; Par: 70

Third Round

Andrea Lee 69-69-67—205 Minjee Lee 70-69-66—205 Wichanee Meechai 69-67-69—205 Hinako Shibuno 71-70-66—207 Yuka Saso 68-71-69—208 Jin Hee Im 73-68-70—211 Sakura Koiwai 72-69-70—211 Mi Hyang Lee 74-67-71—212 Rio Takeda 74-69-69—212 Arpichaya Yubol 72-72-68—212 Min Byeol Kim 72-71-70—213 Miyuu Yamashita 72-71-70—213 Ruoning Yin 73-71-69—213 Ally Ewing 74-72-68—214 Ayaka Furue 71-72-71—214 Chisato Iwai 70-71-73—214 Catherine Park 70-72-72—214 Atthaya Thitikul 74-72-68—214 Wei-Ling Hsu 72-69-74—215 Yui Kawamoto 71-71-73—215 A Lim Kim 74-71-70—215 Hyo Joo Kim 75-73-67—215 Amiyu Ozeki 74-72-69—215 Sophia Popov 72-72-71—215 Ai Suzuki 72-70-73—215 Su Ji Kim 73-73-70—216 Jeongeun Lee6 75-71-70—216 Anna Nordqvist 74-72-70—216 Aditi Ashok 73-71-73—217 Adela Cernousek 69-79-69—217 Carlota Ciganda 72-73-72—217 Nasa Hataoka 73-70-74—217 Jiwon Jeon 75-71-71—217 Ashleigh Buhai 74-73-71—218 Jodi Ewart Shadoff 72-71-75—218 Kim Kaufman 76-72-70—218 Xiyu Lin 72-73-73—218 Megan Schofill 70-71-77—218 Pia Babnik 70-77-72—219 Alexandra Forsterling 70-78-71—219 Sofia Garcia 75-73-71—219 Hannah Green 76-71-72—219 Charley Hull 75-72-72—219 Danielle Kang 74-69-76—219 Sarah Kemp 75-72-72—219 Maude-Aimee Leblanc 71-75-73—219 Yan Liu 73-74-72—219 Yuna Nishimura 73-74-72—219 Jenny Shin 70-78-71—219 Asterisk Talley 70-71-78—219 Albane Valenzuela 72-71-76—219 Yuri Yoshida 70-74-75—219 Jin Young Ko 75-73-72—220 Alison Lee 78-70-72—220 Gaby Lopez 75-72-73—220 Alexa Pano 76-72-72—220 Emily Pedersen 75-73-72—220 Jiyai Shin 73-72-75—220 Alana Uriell 76-72-72—220 Isi Gabsa 73-74-74—221 Mariel Galdiano 71-76-74—221 Amelia Garvey 76-71-74—221 Kristen Gillman 73-75-73—221 Cheyenne Knight 75-71-75—221 Hyun Kyung Park 74-73-74—221 Hae-Ran Ryu 77-71-73—221 Madelene Sagstrom 73-75-73—221 Marissa Steen 73-74-74—221 Casandra Alexander 71-74-77—222 Celine Boutier 72-75-75—222 Akie Iwai 75-71-76—222 Megan Khang 75-73-74—222 Na Rin An 74-72-77—223 Gabriela Ruffels 75-73-75—223 Caroline Inglis 74-74-76—224

