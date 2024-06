Tour de France Results

Sunday, June 30 In Italy 2nd Stage A 124-mile ride from Cesenatico to Bologne. 1. Kevin Vauquelin, France, Arkea-B&B Hotels,…

Sunday, June 30

In Italy

2nd

Stage

A 124-mile ride from Cesenatico to Bologne.

1. Kevin Vauquelin, France, Arkea-B&B Hotels, 4:43:42.

2. Jonas Abrahamsen, Norway, Uno-X Mobility, :36 behind.

3. Quentin Pacher, Groupama-FDJ, :49.

4. Cristian Rodriguez, Spain, Arkea-B&B Hotels, :49.

5. Harold Tejada, Colombia, Astana Qazapstan Team, :49.

6. Nelson Oliveira, Portugal, Movistar Team, :50.

7. Axel Laurance, France, Alpecin-Deceuninck, 1:12.

8. Mike Teunissen, Netherlands, 1:33.

9. Hugo Houle, Canada, Israel-Premier Tech, 1:36.

10. Richard Carapaz, Ecuador, EF Education-EasyPost, 2:21.

Also

24. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma/Lease a Bike, 02:42 behind.

43. Neilson Powless, United States, EF Education-EasyPost, 3:43.

143. Sean Quinn, United States, EF Education-EasyPost, 20:23.

Overall Standings (Yellow Jersey)

1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, 9:53:30

2. Remco Evenepoel, Belgium, Soudal Quick-Step/Bel, same time.

3. Jonas Vingegaard, Denmark, Team Visma/Lease a Bike, same time.

4. Richard Carapaz, Ecuador, EF Education-EasyPost, same time.

5. Romain Bardet, France, Team dsm-firmenich PostNL, :6 seconds back.

6. Maxim Van Gils, Belgium, Lotto Dstny, :21.

7. Egan Bernal, Colombia, INEOS Grenadiers, same time.

8. Pello Bilbao, Spain, Bahrain Victorious, same time.

9. Tom Pidcock, INEOS Grenadiers, same time.

10. Giulio Ciccone, Lidl-Trek, same time.

Also

14. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma, :21 behind.

32. Neilson Powless, United States, EF Education-EasyPost, 1:51.

140. Sean Quinn, United States, EF Education-Easypost, 47:11.

Team Standings

1. Movistar Team, 29:40:42

2. UAE Team Emirates, :30 behind.

3. Ineos Grenadiers, :51.

4. Red Bull-Bora-Hansgrohe, :51.

5. Soudal Quick-Step, 1:31. .

6. , Bahrain Victorious, 2:42

7. EF Education-Easypost, 3:41.

8. Team DSM_Firmenich PostNL, 5:01.

9. Team Visma/Lease A Bike, :5:47.

10. .LIDL-Trek, 7:04.

Climber (Red Polka Dot Jersey)

1. Jonas Abrahamsen, Norway, Uno-X, 23 pts

2. Valentin Madouas, France, Groupama-FDJ, 11 pts.

3. Frank Van den Broek, Netherlands, Team DSM-Firmenich PostNL, 9 pts.

4. Ion Izagirre, Spain, Cofidis, 8 pts.

5. Romain Bardet, France, Team DSM-Firmenich PostNL, 3 pts.

Youth-U26 (White Jersey)

1. Remco Evenepoel, Belgium, Soudal Quick-Step/Bel, 9:53:30.

2. Maxim Van Gils, Belgium, Lotto DSTNY, :21s behind.

3. Tom Pidcock, Great Britain, Ineos Grenadiers, same time.

4. Carlos Rodriguez, Spain, Ineos Grenadiers, same time.

5. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma, same time.

6. Juan Ayuso, Spain, UAE Team Emirates, same time.

7. Santiago Buitrago, Bahrain Victorious, 1:11.

8. Ilan Van Wilder, Soudal Quick-Step, 1:22.

9. Javier Romo, Spain, Movistar Team, same time.

10. Oscar Onley, Great Britian, Team dsm-firmenich Post/NL, 2:31.

