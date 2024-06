NHRA Thunder Valley Nationals

Friday At Bristol Dragway Bristol, Tenn. First Round Top Fuel 1. Clay Millican, 3.786 seconds, 325.06 mph; 2. Justin Ashley,…

Friday At Bristol Dragway Bristol, Tenn. First Round Top Fuel

1. Clay Millican, 3.786 seconds, 325.06 mph; 2. Justin Ashley, 3.795, 322.42; 3. Antron Brown, 3.809, 321.27; 4. Shawn Langdon, 3.810, 323.74; 5. Jasmine Salinas, 3.814, 326.00; 6. Steve Torrence, 3.824, 322.27; 7. Billy Torrence, 3.827, 323.43; 8. Tony Stewart, 3.829, 312.64; 9. Doug Foley, 3.843, 310.05; 10. Josh Hart, 3.867, 317.05; 11. Cody Krohn, 3.915, 313.80; 12. Tony Schumacher, 3.917, 310.91; 13. Doug Kalitta, 3.937, 311.77; 14. Shawn Reed, 3.964, 285.11; 15. Brittany Force, 4.141, 220.98.

Funny Car

1. Austin Prock, Chevy Camaro, 3.958, 317.34; 2. Alexis DeJoria, Toyota GR Supra, 3.973, 319.90; 3. Ron Capps, GR Supra, 3.976, 320.74; 4. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.988, 315.93; 5. Chad Green, Mustang, 3.997, 312.64; 6. Terry Haddock, Mustang, 4.008, 303.09; 7. Paul Lee, Dodge Charger, 4.036, 307.30; 8. Cruz Pedregon, Charger, 4.038, 307.51; 9. John Force, Camaro, 4.048, 312.86; 10. Daniel Wilkerson, Mustang, 4.064, 310.98; 11. J.R. Todd, GR Supra, 4.092, 268.92; 12. Matt Hagan, Charger, 4.125, 291.89; 13. Dave Richards, Toyota Camry, 4.209, 256.31; 14. Buddy Hull, Charger, 4.387, 222.62; 15. Bobby Bode, Mustang, 4.492, 200.08; 16. John Smith, Charger, 5.381, 137.05.

Pro Stock

1. Erica Enders, Chevy Camaro, 6.631, 206.95; 2. Greg Anderson, Camaro, 6.636, 205.60; 3. Jeg Coughlin, Camaro, 6.639, 206.45; 4. Dallas Glenn, Camaro, 6.661, 205.69; 5. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.664, 206.04; 6. Aaron Stanfield, Camaro, 6.665, 206.51; 7. David Cuadra, Ford Mustang, 6.669, 205.79; 8. Brandon Foster, Camaro, 6.673, 205.35; 9. Matt Hartford, Camaro, 6.676, 205.47; 10. Kenny Delco, Camaro, 6.676, 205.26; 11. Chris McGaha, Camaro, 6.676, 205.10; 12. Deric Kramer, Camaro, 6.677, 205.47; 13. Cristian Cuadra, Mustang, 6.690, 204.98; 14. Larry Morgan, Camaro, 6.701, 205.69; 15. Mason McGaha, Camaro, 6.702, 205.57; 16. Jerry Tucker, Camaro, 6.714, 204.60. Not Qualified: 17. Fernando Cuadra Jr., 6.723, 205.54; 18. Eric Latino, 7.599, 133.04.

Pro Stock Motorcycle

1. Matt Smith, Buell, 6.788, 199.64; 2. Chase Van Sant, Suzuki, 6.827, 196.36; 3. Gaige Herrera, Suzuki, 6.830, 197.77; 4. Richard Gadson, Suzuki, 6.840, 197.13; 5. John Hall, Beull, 6.889, 197.54; 6. Marc Ingwersen, EBR, 6.896, 195.76; 7. Chris Bostick, Suzuki, 6.933, 193.57; 8. Steve Johnson, Suzuki, 6.936, 192.33; 9. Ron Tornow, Victory, 6.938, 194.74; 10. Hector Arana Jr, EBR, 6.946, 197.57; 11. Ryan Oehler, EBR, 7.027, 191.54; 12. Angie Smith, Buell, 7.051, 196.50; 13. Kelly Clontz, Suzuki, 7.055, 476.86; 14. Jianna Evaristo, Buell, 7.572, 135.59.

