Dow Championship Par Scores

Friday

At Midland Country Club

Midland, Mich.

Purse: $3 million

Yardage: 6,277; Par: 70

Second Round

A.Ewing/J.Kupcho 64-64—128 -12 C.Wannasaen/J.Boonchant 64-64—128 -12 G.Kim/A.Kim 67-61—128 -12 N.Koerstz Madsen/N.Broch Estrup 68-60—128 -12 W.Hsu/S.Cheng 65-63—128 -12 C.Hull/G.Hall 66-63—129 -11 M.Leblanc/S.Gal 67-62—129 -11 W.Meechai/P.Yoktuan 68-61—129 -11 A.Jutanugarn/M.Jutanugarn 67-63—130 -10 A.Kim/Y.Noh 66-64—130 -10 B.Henderson/L.Thompson 66-64—130 -10 G.Iziemgbe Oboh/L.Abe 68-62—130 -10 H.Ryu/S.Lee 67-63—130 -10 M.Castren/K.Tan 68-62—130 -10 M.Saigo/Y.Sung 69-61—130 -10 N.Guseva/G.Stoll 67-63—130 -10 R.Yin/A.Thitikul 64-66—130 -10 C.Inglis/A.Doherty 68-63—131 -9 I.Kim/H.Kang 68-63—131 -9 P.Chien/Y.Hou 67-64—131 -9 P.Reto/A.Lewis 69-62—131 -9 C.Boutier/Y.Saso 74-58—132 -8 J.Chang/A.Park 65-67—132 -8 J.Ko/N.Hataoka 69-63—132 -8 J.Suwannapura/P.Delacour 68-64—132 -8 M.Katsu/H.Shibuno 71-61—132 -8 W.Zhang/L.Zeng 71-61—132 -8 A.Krauter/C.Clanton 67-66—133 -7 A.Yubol/P.Phatlum 69-64—133 -7 B.Lincicome/B.Lang 71-62—133 -7 D.Kang/L.Ko 71-62—133 -7 H.Naveed/S.Garcia 69-64—133 -7 L.Strom/F.Kinhult 68-65—133 -7 R.Zhang/A.Pano 69-64—133 -7 S.Stevens/V.Borovilos 68-65—133 -7 C.Knight/E.Szokol 70-64—134 -6 E.Henseleit/G.Ruffels 69-65—134 -6 G.Lopez/E.Pedersen 73-61—134 -6 J.Ewart Shadoff/E.Talley 69-65—134 -6 K.Gillman/K.Papp 70-64—134 -6 S.Grewal/M.Nam 69-65—134 -6 S.Kyriacou/O.Cowan 68-66—134 -6 S.Schmelzel/A.Valenzuela 69-65—134 -6 M.Kang/R.Choi 71-64—135 -5 R.Liti/B.Moresco 72-63—135 -5 R.O’Toole/L.Li 69-66—135 -5 Y.Liu/R.Liu 68-67—135 -5 G.Kim/H.Jang 71-65—136 -4 I.Fierro/G.Kaur 72-64—136 -4 M.Liu/J.Yan 70-66—136 -4 X.Lin/A.Furue 74-62—136 -4 A.Laisne/S.Schubert 73-64—137 -3 L.Coughlin/B.Tardy 68-69—137 -3 L.Grant/C.Ciganda 70-67—137 -3 L.Salas/D.Darquea 76-61—137 -3 M.Metraux/C.Herbin 74-63—137 -3 M.Reid/B.Law 72-65—137 -3 P.Anannarukarn/A.Ashok 72-66—138 -2 P.Lindberg/S.Popov 75-63—138 -2 L.Weaver-Wright/D.Holmqvist 74-65—139 -1 M.Fassi/S.Lewis 72-67—139 -1 S.Kemp/A.Sharp 74-65—139 -1 Y.Liu/M.He 76-63—139 -1 A.Yang/J.Song 73-67—140 E J.Coleman/D.Fall 76-64—140 E A.Stanford/D.Carter 76-65—141 +1 C.Borge/P.Mack 76-65—141 +1 Y.Yoshida/L.Beck 73-68—141 +1 A.Munoz/A.Pelaez Trivino 73-69—142 +2 B.Pagdanganan/D.Ardina 76-66—142 +2 K.Riihijarvi/N.Vongtaveelap 77-67—144 +4 L.Hartlage/M.Szeryk 78-67—145 +5

