Mizuho Americas Open Scores

Saturday At Liberty National Jersey City, N.J. Purse: $3 million Yardage: 6,675; Par: 72 Third Round Nelly Korda 70-68-65—203 Hannah…

Saturday

At Liberty National

Jersey City, N.J.

Purse: $3 million

Yardage: 6,675; Par: 72

Third Round

Nelly Korda 70-68-65—203 Hannah Green 71-71-63—205 Ayaka Furue 70-69-67—206 Gabriela Ruffels 68-70-68—206 Pajaree Anannarukarn 74-65-68—207 Jennifer Kupcho 69-71-67—207 Sophia Popov 71-69-67—207 Ariya Jutanugarn 70-68-70—208 Moriya Jutanugarn 69-70-69—208 Sei Young Kim 72-70-66—208 Somi Lee 66-71-71—208 Andrea Lee 68-71-69—208 Xiyu Lin 69-72-67—208 Bianca Pagdanganan 68-74-66—208 Ashleigh Buhai 69-70-70—209 MinJi Kang 75-65-69—209 Bailey Tardy 75-67-67—209 Patty Tavatanakit 69-72-68—209 Atthaya Thitikul 70-65-74—209 In Gee Chun 71-71-68—210 Lauren Coughlin 73-68-69—210 Nasa Hataoka 74-69-67—210 Yuna Nishimura 70-69-71—210 Jenny Shin 69-73-68—210 Marina Alex 72-68-71—211 Carlota Ciganda 72-68-71—211 Ally Ewing 71-70-70—211 Nanna Koerstz Madsen 73-66-72—211 Stacy Lewis 73-68-70—211 Albane Valenzuela 71-69-71—211 Na Rin An 71-72-69—212 Karis Davidson 71-70-71—212 Sarah Kemp 73-67-72—212 Alison Lee 73-67-72—212 Minjee Lee 69-72-71—212 Morgane Metraux 74-69-69—212 Lizette Salas 70-73-69—212 Elizabeth Szokol 70-71-71—212 Auston Kim 75-68-70—213 Maude-Aimee Leblanc 72-71-70—213 Wichanee Meechai 72-70-71—213 Chanettee Wannasaen 71-71-71—213 Celine Boutier 69-74-71—214 Megan Khang 69-70-75—214 Stephanie Kyriacou 74-69-71—214 Yu Liu 70-72-72—214 Madelene Sagstrom 73-69-72—214 Mao Saigo 68-70-76—214 Amy Yang 76-67-71—214 Angel Yin 74-69-71—214 Perrine Delacour 70-71-74—215 Charley Hull 70-70-75—215 Jin Young Ko 70-70-75—215 Linn Grant 69-72-75—216 Georgia Hall 71-72-73—216 Mi Hyang Lee 70-73-73—216 Frida Kinhult 69-74-74—217 Brooke Henderson 73-69-76—218

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.