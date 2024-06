DP World Tour European Open Par Scores

Thursday At Green Eagle Golf Course Hamburg, Germany Purse: $2.5 million Yardage: 7,882; Par: 73 a-amateur Suspended First Round for…

Thursday At Green Eagle Golf Course Hamburg, Germany Purse: $2.5 million Yardage: 7,882; Par: 73 a-amateur Suspended First Round for Darkness Jannik De Bruyn, Germany 29-35—64 -9 Laurie Canter, England 32-36—68 -5 Jack Davidson, Wales 34-34—68 -5 Lauri Ruuska, Finland 34-35—69 -4 Garrick Porteous, England 34-35—69 -4 Sean Crocker, United States 33-36—69 -4 Ockie Strydom, South Africa 31-38—69 -4 Niklas Norgaard, Denmark 32-37—69 -4 Dan Bradbury, England 34-35—69 -4 Tom Mckibbin, Northern Ireland 34-35—69 -4 Eddie Pepperell, England 34-36—70 -3 Pablo Larrazabal, Spain 36-34—70 -3 Guido Migliozzi, Italy 32-38—70 -3 Frederic Lacroix, France 34-36—70 -3 Marco Penge, England 32-38—70 -3 Tom Vaillant, France 36-34—70 -3 Richard Mansell, England 31-39—70 -3 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 36-35—71 -2 Adri Arnaus, Spain 34-37—71 -2 David Law, Scotland 35-36—71 -2 Nicolas Colsaerts, Belgium 35-36—71 -2 Sebastian Friedrichsen, Denmark 34-37—71 -2 Keita Nakajima, Japan 36-35—71 -2 Julien Guerrier, France 33-38—71 -2 Darius Van Driel, Netherlands 36-36—72 -1 Nick Bachem, Germany 34-38—72 -1 Nacho Elvira, Spain 34-38—72 -1 Yuto Katsuragawa, Japan 35-37—72 -1 Ewen Ferguson, Scotland 34-38—72 -1 Connor Syme, Scotland 34-38—72 -1 Santiago Tarrio, Spain 36-36—72 -1 Calum Hill, Scotland 34-38—72 -1 Jeong weon Ko, France 37-35—72 -1 Jonathan Goth-Rasmussen, Denmark 36-36—72 -1 Andy Sullivan, England 34-38—72 -1 Romain Langasque, France 38-34—72 -1 Alex Fitzpatrick, England 35-37—72 -1 Rafa Cabrera Bello, Spain 34-38—72 -1 Scott Jamieson, Scotland 35-37—72 -1 Paul Waring, England 35-38—73 E Max Rottluff, Germany 35-38—73 E Clement Sordet, France 34-39—73 E Jordan Weber, United States 36-37—73 E Simon Forsstrom, Sweden 33-40—73 E Masahiro Kawamura, Japan 34-39—73 E Alfredo Garcia-Heredia, Spain 38-35—73 E Tim Tillmanns, Germany 35-38—73 E Jaco Prinsloo, South Africa 35-38—73 E Mikka Korhonen, Finland 35-38—73 E Grant Forrest, Scotland 35-38—73 E Joel Girrbach, Switzerland 35-38—73 E Fabrizio Zanotti, Paraguay 33-40—73 E Shubhankar Sharma, India 35-38—73 E Jordan Smith, England 34-40—74 +1 Jeff Winther, Denmark 35-39—74 +1 a-Tiger Christensen, Germany 37-37—74 +1 David Micheluzzi, Australia 34-40—74 +1 Ross Fisher, England 35-39—74 +1 Angel Hidalgo, Spain 35-39—74 +1 Yannik Paul, Germany 37-37—74 +1 Matthias Schwab, Austria 35-39—74 +1 Andrea Pavan, Italy 35-39—74 +1 Rasmus Neegaard-Peterson, Denmark 36-38—74 +1 Matthew Baldwin, England 32-42—74 +1 Om Prakash Chouhan, India 35-40—75 +2 Ricardo Gouveia, Portugal 34-41—75 +2 Adrian Otaegui, Spain 34-41—75 +2 Todd Clements, England 37-38—75 +2 Gunner Wiebe, United States 38-37—75 +2 Marcus Armitage, England 35-40—75 +2 Ivan Cantero, Spain 38-37—75 +2 Chase Hanna, United States 36-39—75 +2 Filip Mruzek, Czech Republic 36-39—75 +2 Renato Paratore, Italy 36-39—75 +2 Ashun Wu, China 38-37—75 +2 Dale Whitnell, England 34-41—75 +2 Jason Scrivener, Australia 38-37—75 +2 Jacques Kruyswijk, South Africa 37-39—76 +3 Danny Willett, England 35-41—76 +3 Marcel Siem, Germany 40-36—76 +3 Adrien Saddier, France 38-38—76 +3 Louis De Jager, South Africa 36-40—76 +3 Matthew Southgate, England 37-39—76 +3 Alejandro Del Rey, Spain 41-35—76 +3 Manuel Elvira, Spain 36-40—76 +3 Andrew Johnston, England 35-41—76 +3 Matthis Besard, Belgium 40-36—76 +3 Pedro Figueiredo, Portugal 35-41—76 +3 Rhys Enoch, Wales 36-40—76 +3 Antoine Rozner, France 36-40—76 +3 Edoardo Molinari, Italy 37-39—76 +3 Joe Dean, England 37-39—76 +3 Thriston Lawrence, South Africa 39-38—77 +4 Daan Huizing, Netherlands 35-42—77 +4 Callum Shinkwin, England 37-40—77 +4 Guxin Chen, China 38-39—77 +4 Lukas Nemecz, Austria 36-41—77 +4 Lorenzo Scalise, Italy 37-40—77 +4 Daniel Hillier, New Zealand 35-42—77 +4 Maximilian Kieffer, Germany 38-39—77 +4 Richard Mcevoy, England 38-39—77 +4 Oliver Wilson, England 39-38—77 +4 Jens Dantorp, Sweden 35-42—77 +4 Zander Lombard, South Africa 38-40—78 +5 Ugo Coussaud, France 38-40—78 +5 Freddy Schott, Germany 39-39—78 +5 Will Enefer, England 35-43—78 +5 Anton Albers, Germany 35-43—78 +5 James Nicholas, United States 35-43—78 +5 Frank Kennedy, England 36-42—78 +5 Marcel Schneider, Germany 39-39—78 +5 Veer Ahlawat, India 38-41—79 +6 Filippo Celli, Italy 37-42—79 +6 Jesper Svensson, Sweden 38-41—79 +6 Darren Fichardt, South Africa 39-41—80 +7 Soren Kjeldsen, Denmark 39-42—81 +8 Francesco Laporta, Italy 41-40—81 +8 Mike Lorenzo-Vera, France 39-43—82 +9 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 39-46—85 +12 Ronald Rugumayo, Uganda 44-45—89 +16 Retired Daniel Brown, England Did Not Finish Matthew Jordan, England Jayden Schaper, South Africa Adam Blomme, Sweden Rasmus Hojgaard, Denmark Hurly Long, Germany Dylan Frittelli, South Africa Sam Bairstow, England Haotong Li, China Bernd Wiesberger, Austria Jordan Gumberg, United States Marcus Helligkilde, Denmark Kiradech Aphibarnrat, Thailand Jonas Blixt, Sweden Gavin Green, Malaysia Brandon Stone, South Africa Kristian Krogh Johannessen, Norway David Ravetto, France Yannik Schutz, Germany Casey Jarvis, South Africa Benjamin Rusch, Switzerland Pieter Moolman, South Africa Robin Williams, South Africa Kristofer Broberg, Sweden Johannes Veerman, United States Espen Kofstad, Norway Jamie Donaldson, Wales Stuart Manley, Wales Haydn Barron, Australia Tom Lewis, England Marc Hammer, Germany Andrew Wilson, England Carl Siemens, Germay Nicolo Galletti, United States Sam Jones, New Zealand Josh Berry, England Soren Broholt Lind, Denmark

