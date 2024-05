Cognizant Founders Cup Scores

Saturday At Upper Montclair Country Club Clifton, N.J. Purse: $3 million Yardage: 6,536; Par: 72 Third Round Madelene Sagstrom 65-66-66—197…

Saturday

At Upper Montclair Country Club

Clifton, N.J.

Purse: $3 million

Yardage: 6,536; Par: 72

Third Round

Madelene Sagstrom 65-66-66—197 Rose Zhang 63-68-67—198 Sei Young Kim 72-69-67—208 Nelly Korda 69-66-73—208 Gabriela Ruffels 69-72-67—208 Peiyun Chien 69-72-68—209 Xiyu Lin 68-73-68—209 Mao Saigo 71-70-68—209 Nataliya Guseva 71-71-68—210 Carlota Ciganda 68-73-70—211 Perrine Delacour 69-74-68—211 Stephanie Kyriacou 66-79-66—211 Yan Liu 68-70-73—211 Wichanee Meechai 70-74-67—211 Anna Nordqvist 75-69-67—211 Marina Alex 68-72-72—212 Na Rin An 66-75-71—212 Hannah Green 69-71-72—212 Minjee Lee 70-70-72—212 Jenny Shin 72-71-69—212 Ruoning Yin 70-74-68—212 Pajaree Anannarukarn 68-73-72—213 Isi Gabsa 71-71-71—213 Lauren Hartlage 72-73-68—213 Nasa Hataoka 69-71-73—213 Jin Hee Im 68-72-73—213 Ariya Jutanugarn 71-73-69—213 Jin Young Ko 72-69-72—213 Leona Maguire 66-76-71—213 Hae-Ran Ryu 72-72-69—213 Linn Grant 73-69-72—214 Jennifer Kupcho 72-73-69—214 Andrea Lee 71-71-72—214 Gaby Lopez 71-71-72—214 Yealimi Noh 72-72-70—214 Mel Reid 67-72-75—214 Patty Tavatanakit 72-72-70—214 Yuri Yoshida 70-74-70—214 Aditi Ashok 75-69-71—215 Jodi Ewart Shadoff 70-72-73—215 Alexandra Forsterling 70-71-74—215 Esther Henseleit 71-74-70—215 Sarah Kemp 69-72-74—215 Lydia Ko 69-71-75—215 Mi Hyang Lee 69-71-75—215 Mary Liu 69-71-75—215 Yuka Saso 73-69-73—215 Angel Yin 71-74-70—215 Celine Borge 69-73-74—216 Celine Boutier 69-76-71—216 Georgia Hall 69-71-76—216 Moriya Jutanugarn 72-71-73—216 Auston Kim 70-75-71—216 Pernilla Lindberg 70-71-75—216 Roberta Liti 68-72-76—216 Ryann O’Toole 73-69-74—216 Jasmine Suwannapura 73-72-71—216 Jing Yan 73-72-71—216 Olivia Cowan 70-72-75—217 Sofia Garcia 71-73-73—217 Brooke Henderson 71-74-72—217 Grace Kim 68-74-75—217 Cheyenne Knight 71-74-72—217 Elizabeth Szokol 73-69-75—217 Lindsey Weaver-Wright 67-78-72—217 Matilda Castren 71-71-76—218 Maria Fassi 68-74-76—218 Hyo Joon Jang 71-73-74—218 Yuna Nishimura 73-71-74—218 Alexa Pano 68-76-74—218 Yu Jin Sung 69-72-78—219 Jeong Eun Lee5 73-70-77—220

