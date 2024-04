NIT Champions

2024_Seton Hall 2023_North Texas 2022_Xavier 2021_Memphis 2020_Canceled 2019_Texas 2018_Penn State 2017_TCU 2016_George Washington 2015_Stanford 2014_Minnesota 2013_Baylor 2012_Stanford 2011_Wichita State 2010_Dayton…

2024_Seton Hall

2023_North Texas

2022_Xavier

2021_Memphis

2020_Canceled

2019_Texas

2018_Penn State

2017_TCU

2016_George Washington

2015_Stanford

2014_Minnesota

2013_Baylor

2012_Stanford

2011_Wichita State

2010_Dayton

2009_Penn State

2008_Ohio State

2007_West Virginia

2006_South Carolina

2005_South Carolina

2004_Michigan

2003_St. John’s

2002_Memphis

2001_Tulsa

2000_Wake Forest

1999_California

1998_Minnesota

1997_Michigan

1996_Nebraska

1995_Virginia Tech

1994_Villanova

1993_Minnesota

1992_Virginia

1991_Stanford

1990_Vanderbilt

1989_St. John’s

1988_Connecticut

1987_Southern Mississippi

1986_Ohio State

1985_UCLA

1984_Michigan

1983_Fresno State

1982_Bradley

1981_Tulsa

1980_Virginia

1979_Indiana

1978_Texas

1977_St. Bonaventure

1976_Kentucky

1975_Princeton

1974_Purdue

1973_Virginia Tech

1972_Maryland

1971_North Carolina

1970_Marquette

1969_Temple

1968_Dayton

1967_Southern Illinois

1966_Brigham Young

1965_St. John’s

1964_Bradley

1963_Providence

1962_Dayton

1961_Providence

1960_Bradley

1959_St. John’s

1958_Xavier

1957_Bradley

1956_Louisville

1955_Duquesne

1954_Holy Cross

1953_Seton Hall

1952_La Salle

1951_Brigham Young

1950_CCNY

1949_San Francisco

1948_Saint Louis

1947_Utah

1946_Kentucky

1945_DePaul

1944_St. John’s

1943_St. John’s

1942_West Virginia

1941_Long Island U.

1940_Colorado

1939_Long Island U.

1938_Temple

