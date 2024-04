Masters Tee Times

Augusta National Golf Club Augusta, Ga. All times EDT a-amateur Sunday Final Round 9:15 a.m. — Adam Hadwin, Vijay Singh…

Augusta National Golf Club

Augusta, Ga.

All times EDT

a-amateur

Sunday

Final Round

9:15 a.m. — Adam Hadwin, Vijay Singh

9:25 a.m. — Jake Knapp, Grayson Murray

9:35 a.m. — a-Neal Shipley, Tiger Woods

9:45 a.m. — Tom Kim, Denny McCarthy

9:55 a.m. — Kurt Kitayama, Thorbjorn Olesen

10:05 a.m. — Erik van Rooyen, Eric Cole

10:15 a.m. — Jose Maria Olazabal, Camilo Villegas

10:25 a.m. — Russell Henley, Jason Day

10:35 a.m. — Keegan Bradley, Min Woo Lee

10:45 a.m. — Si Woo Kim, J.T. Poston

11:05 a.m. — Corey Conners, Brooks Koepka

11:15 a.m. — Phil Mickelson, Shane Lowry

11:25 a.m. — Taylor Moore, Sahith Theegala

11:35 a.m. — Akshay Bhatia, Harris English

11:45 p.m. — Jon Rahm, Tony Finau

11:55 p.m. — Hideki Matsuyama, Luke List

12:05 p.m. — Ryan Fox, Rickie Fowler

12:25 p.m. — Danny Willett, Adam Scott

12:35 p.m. — Will Zalatoris, Tyrrell Hatton

12:45 p.m. — Rory McIlroy, Joaquin Niemann

12:55 p.m. — Matthieu Pavon, Sepp Straka

1:05 p.m. — Matt Fitzpatrick, Patrick Reed

1:15 p.m. — Adam Schenk, Chris Kirk

1:25 p.m. — Patrick Cantlay, Lucas Glover

1:45 p.m. — Cameron Young, Tommy Fleetwood

1:55 p.m. — Byeong Hun An, Cameron Smith

2:05 p.m. — Cameron Davis, Nicolai Hojgaard

2:15 p.m. — Bryson DeChambeau, Xander Schauffele

2:25 p.m. — Max Homa, Ludvig Aberg

2:35 p.m. — Scottie Scheffler, Collin Morikawa

