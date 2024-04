Ford Championship presented by KCC Par Scores

Sunday At Seville Golf & Country Club Gilbert, Ariz. Purse: $2 million Yardage: 7,060; Par: 72 Final Round Nelly Korda,…

Sunday

At Seville Golf & Country Club

Gilbert, Ariz.

Purse: $2 million

Yardage: 7,060; Par: 72

Final Round

Nelly Korda, $337,500 66-68-69-65—268 -20 Hira Naveed, $206,791 68-71-65-66—270 -18 Carlota Ciganda, $99,970 64-71-66-70—271 -17 Frida Kinhult, $99,970 71-64-68-68—271 -17 Mi Hyang Lee, $99,970 69-70-64-68—271 -17 Maja Stark, $99,970 66-70-66-69—271 -17 Lexi Thompson, $99,970 69-65-69-68—271 -17 Lauren Coughlin, $46,872 73-66-69-64—272 -16 Hyo Joo Kim, $46,872 65-67-69-71—272 -16 Jennifer Kupcho, $46,872 71-68-66-67—272 -16 Alison Lee, $46,872 66-68-71-67—272 -16 Sarah Schmelzel, $46,872 68-63-70-71—272 -16 Na Rin An, $30,795 67-69-67-70—273 -15 Ayaka Furue, $30,795 71-66-67-69—273 -15 Kristen Gillman, $30,795 68-67-71-67—273 -15 Megan Khang, $30,795 67-67-71-68—273 -15 Sei Young Kim, $30,795 67-67-69-70—273 -15 Lydia Ko, $30,795 69-64-70-70—273 -15 Gabriela Ruffels, $30,795 64-70-70-69—273 -15 Yuka Saso, $30,795 70-63-69-71—273 -15 Hannah Green, $23,346 69-61-75-69—274 -14 Moriya Jutanugarn, $23,346 71-68-70-65—274 -14 Polly Mack, $23,346 68-68-71-67—274 -14 Emily Pedersen, $23,346 66-68-69-71—274 -14 Lilia Vu, $23,346 64-73-67-70—274 -14 Linn Grant, $19,643 69-67-71-68—275 -13 Nasa Hataoka, $19,643 68-66-70-71—275 -13 Brooke Henderson, $19,643 67-71-67-70—275 -13 Ruoning Yin, $19,643 68-68-71-68—275 -13 Marina Alex, $16,416 71-67-71-67—276 -12 Georgia Hall, $16,416 70-68-69-69—276 -12 Nanna Koerstz Madsen, $16,416 66-71-69-70—276 -12 Caroline Masson, $16,416 68-65-70-73—276 -12 Jenny Shin, $16,416 66-68-72-70—276 -12 Celine Boutier, $12,114 65-69-72-71—277 -11 Ashleigh Buhai, $12,114 66-70-70-71—277 -11 Isi Gabsa, $12,114 64-70-73-70—277 -11 Jin Hee Im, $12,114 68-66-73-70—277 -11 Lucy Li, $12,114 68-68-71-70—277 -11 Xiyu Lin, $12,114 70-69-70-68—277 -11 Yuna Nishimura, $12,114 68-68-71-70—277 -11 Yealimi Noh, $12,114 68-67-72-70—277 -11 Paula Reto, $12,114 69-69-69-70—277 -11 Alena Sharp, $12,114 67-70-68-72—277 -11 Pajaree Anannarukarn, $8,620 63-70-74-71—278 -10 Karis Davidson, $8,620 66-69-71-72—278 -10 Leona Maguire, $8,620 71-65-71-71—278 -10 Azahara Munoz, $8,620 64-68-71-75—278 -10 Anna Nordqvist, $8,620 67-69-72-70—278 -10 Lizette Salas, $8,620 69-70-69-70—278 -10 Angela Stanford, $8,620 70-69-66-73—278 -10 Peiyun Chien, $7,133 66-65-76-72—279 -9 Eun-Hee Ji, $7,133 69-67-72-71—279 -9 Grace Kim, $7,133 66-69-70-74—279 -9 In-Kyung Kim, $7,133 71-67-69-72—279 -9 Robyn Choi, $6,227 66-72-70-72—280 -8 Ally Ewing, $6,227 69-67-71-73—280 -8 Minami Katsu, $6,227 69-67-71-73—280 -8 Elizabeth Szokol, $6,227 67-69-74-70—280 -8 Allisen Corpuz, $5,548 67-70-72-72—281 -7 Yu Jin Sung, $5,548 69-69-71-72—281 -7 Chanettee Wannasaen, $5,548 70-69-68-74—281 -7 Stacy Lewis, $5,038 68-68-73-73—282 -6 Roberta Liti, $5,038 68-71-70-73—282 -6 Yu Liu, $5,038 68-70-70-74—282 -6 Mary Liu, $5,038 68-71-70-73—282 -6 Alexa Pano, $5,038 72-66-69-75—282 -6 Jing Yan, $5,038 69-69-69-75—282 -6 Jenny Coleman, $4,586 69-68-73-73—283 -5 Yuri Yoshida, $4,586 71-67-75-70—283 -5 Olivia Cowan, $4,387 68-68-72-76—284 -4 Mina Harigae, $4,387 69-70-69-76—284 -4 Gina Kim, $4,387 67-71-72-74—284 -4 Pavarisa Yoktuan, $4,387 67-69-75-73—284 -4 Maude-Aimee Leblanc, $4,250 68-69-75-75—287 -1

