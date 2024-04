AP Women’s Basketball Player of Year

u-unanimous 2024 — Caitlin Clark, Iowa 2023 — Caitlin Clark, Iowa 2022 — Aliyah Boston, South Carolina 2021 — Paige…

2024 — Caitlin Clark, Iowa

2023 — Caitlin Clark, Iowa

2022 — Aliyah Boston, South Carolina

2021 — Paige Bueckers, UConn

2020 — u-Sabrina Ionescu, Oregon

2019 — Megan Gustafson, Iowa

2018 — A’ja Wilson, South Carolina

2017 — Kelsey Plum, Washington

2016 — u-Breanna Stewart, UConn

2015 — Breanna Stewart, UConn

2014 — Breanna Stewart, UConn

2013 — Brittney Griner, Baylor

2012 — Brittney Griner, Baylor

2011 — Maya Moore, UConn

2010 — Tina Charles, UConn

2009 — Maya Moore, UConn

2008 — Candace Parker, Tennessee

2007 — Courtney Paris, Oklahoma

2006 — Seimone Augustus, LSU

2005 — Seimone Augustus, LSU

2004 — Alana Beard, Duke

2003 — Diana Taurasi, UConn

2002 — Sue Bird, UConn

2001 — Ruth Riley, Notre Dame

2000 — Tamika Catchings, Tennessee

1999 — Chamique Holdsclaw, Tennessee

1998 — Chamique Holdsclaw, Tennessee

1997 — Kara Wolters, UConn

1996 — Jennifer Rizzotti, UConn

1995 — Rebecca Lobo, UConn

