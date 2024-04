2024 Baseball Salaries

——— NEW YORK METS Francisco Lindor $32,477,639 Starling Marte 20,750,000 Pete Alonso 20,500,000 Brandon Nimmo 20,500,000 Edwin Díaz 18,256,300 il-Kodai…

——— NEW YORK METS Francisco Lindor $32,477,639 Starling Marte 20,750,000 Pete Alonso 20,500,000 Brandon Nimmo 20,500,000 Edwin Díaz 18,256,300 il-Kodai Senga 15,666,667 Sean Manaea 14,500,000 Jose Quintana 13,000,000 Luis Severino 13,000,000 Harrison Bader 10,500,000 Jeff McNeil 10,250,000 Omar Narváez 7,000,000 Brooks Raley 6,500,000 Adrian Houser 5,050,000 Adam Ottavino 4,500,000 Jake Diekman 4,000,000 Drew Smith 2,225,000 il-David Peterson 2,150,000 Tyrone Taylor 2,025,000 Jorge López 2,000,000 Joey Wendle 2,000,000 DJ Stewart 1,380,000 Michael Tonkin 1,000,000 il-Sean Reid-Foley 772,750 Yohan Ramírez 768,750 Tylor Megill 766,250 Francisco Alvarez 762,500 Brett Baty 750,000 il-Max Kranick 750,000 Zack Short 747,300 il-Ronny Mauricio 743,500 ——— PHILADELPHIA PHILLIES Bryce Harper $27,538,462 Trea Turner 27,272,727 Aaron Nola 24,571,428 J.T. Realmuto 23,875,000 Zack Wheeler 23,500,000 Nick Castellanos 20,000,000 Kyle Schwarber 20,000,000 il-Taijuan Walker 18,000,000 José Alvarado 9,025,000 Matt Strahm 7,500,000 Whit Merrifield 7,000,000 Ranger Suárez 5,050,000 Gregory Soto 5,000,000 Seranthony Domínguez 4,250,000 Alec Bohm 4,000,000 Jeff Hoffman 2,200,000 Spencer Turnbull 2,000,000 Edmundo Sosa 1,700,000 il-Dylan Covey 850,000 Garrett Stubbs 850,000 Bryson Stott 768,000 Brandon Marsh 766,500 Connor Brogdon 761,000 Cristian Pache 760,500 Cristopher Sánchez 753,500 Yunior Marté 751,500 il-Michael Rucker 751,500 il-Rafael Marchán 750,000 Johan Rojas 745,000 Luis Ortiz 744,000 il-Orion Kerkering 742,500 ——— PITTSBURGH PIRATES Marco Gonzales $12,450,000 Aroldis Chapman 10,500,000 Bryan Reynolds 10,250,000 Martín Pérez 8,000,000 Ke’Bryan Hayes 7,000,000 Mitch Keller 5,854,000 Andrew McCutchen 5,000,000 David Bednar 4,510,000 Michael A. Taylor 4,000,000 Rowdy Tellez 3,200,000 il-Yasmani Grandal 2,500,000 il-JT Brubaker 2,275,000 Connor Joe 2,125,000 Ryan Borucki 1,600,000 Edward Olivares 1,350,000 Josh Fleming 850,000 Ryder Ryan 830,000 Hunter Stratton 800,000 il-Johan Oviedo 765,000 il-Ji Hwan Bae 755,000 Roansy Contreras 755,000 Oneil Cruz 755,000 Jason Delay 755,000 Bailey Falter 755,000 il-Colin Holderman 755,000 il-Dauri Moreta 755,000 Jack Suwinski 755,000 Henry Davis 747,500 il-Carmen Mlodzinski 747,500 Luis Ortiz 747,500 il-Endy Rodríguez 745,000 Jared Triolo 745,000 Alika Williams 745,000 Jared Jones 740,000 ——— ST. LOUIS CARDINALS Nolan Arenado $32,675,167 Paul Goldschmidt 25,333,333 Willson Contreras 18,000,000 Miles Mikolas 17,666,667 Steven Matz 12,500,000 Kyle Gibson 12,000,000 il-Sonny Gray 10,000,000 Lance Lynn 10,000,000 il-Tommy Edman 7,000,000 Giovanny Gallegos 5,750,000 il-Keynan Middleton 5,000,000 Ryan Helsley 3,800,000 il-Dylan Carlson 2,350,000 Andrew Kittredge 2,262,500 Brandon Crawford 2,000,000 JoJo Romero 860,000 il-Lars Nootbaar 761,000 Brendan Donovan 757,200 Andre Pallante 756,900 Nolan Gorman 755,550 Zack Thompson 750,850 Alec Burleson 750,050 Jordan Walker 747,450 Matthew Liberatore 747,200 Iván Herrera 743,150 Masyn Winn 742,250 il-Drew Rom 742,200 Michael Siani 741,650 Riley O’Brien 740,450 Matt Carpenter 740,000 Ryan Fernandez 740,000 Victor Scott II 740,000 ——— SAN DIEGO PADRES Xander Bogaerts $25,454,545 Joe Musgrove 20,000,000 Manny Machado 17,090,909 Yu Darvish 16,000,000 Fernando Tatis Jr. 11,714,286 Robert Suarez 10,000,000 Dylan Cease 8,000,000 Ha-Seong Kim 8,000,000 Jake Cronenworth 7,285,714 Wandy Peralta 3,350,000 Yuki Matsui 3,250,000 Michael King 3,150,000 Kyle Higashioka 2,180,000 Enyel De Los Santos 1,160,000 Jurickson Profar 1,000,000 Tyler Wade 850,000 Luis Campusano 754,700 Tom Cosgrove 750,500 il-Luis Patiño 749,400 il-Glenn Otto 747,000 Pedro Avila 746,600 Jhony Brito 746,000 il-Tucupita Marcano 746,000 José Azocar 745,700 Eguy Rosario 744,400 Matt Waldron 741,800 Stephen Kolek 740,000 Jackson Merrill 740,000 Graham Pauley 740,000 ——— SAN FRANCISCO GIANTS Blake Snell $32,000,000 il-Robbie Ray 24,000,000 Matt Chapman 18,000,000 Michael Conforto 18,000,000 Taylor Rogers 12,000,000 il-Alex Cobb 10,000,000 Jorge Soler 10,000,000 Jung-Hoo Lee 8,250,000 Logan Webb 8,000,000 Mike Yastrzemski 7,900,000 Wilmer Flores 6,500,000 Jordan Hicks 6,500,000 Luke Jackson 6,500,000 Thairo Estrada 4,700,000 Tom Murphy 4,000,000 Austin Slater 4,000,000 LaMonte Wade Jr. 3,500,000 Tyler Rogers 3,200,000 Nick Ahmed 1,500,000 Joey Bart 770,000 Camilo Doval 770,000 il-Austin Warren 755,000 Patrick Bailey 747,500 il-Tristan Beck 747,500 Ryan Walker 747,500 Kyle Harrison 743,750 il-Sean Hjelle 743,750 Keaton Winn 743,750 Tyler Fitzgerald 741,875 il-Ethan Small 741,300 Erik Miller 740,000 Landen Roupp 740,000 ——— WASHINGTON NATIONALS Patrick Corbin $34,556,200 il-Stephen Strasburg 32,811,200 Trevor Williams 7,000,000 Keibert Ruiz 6,375,000 Lane Thomas 5,450,000 Kyle Finnegan 5,100,000 Victor Robles 2,650,000 Joey Gallo 2,500,000 Hunter Harvey 2,325,000 Dylan Floro 2,250,000 Matt Barnes 2,000,000 Eddie Rosario 2,000,000 Nick Senzel 2,000,000 Jesse Winker 2,000,000 Luis García 1,950,000 Derek Law 1,500,000 Tanner Rainey 1,500,000 Ildemaro Vargas 1,100,000 il-Stone Garrett 798,600 Jordan Weems 773,500 Josiah Gray 757,400 CJ Abrams 752,400 Joey Meneses 752,000 Riley Adams 750,900 MacKenzie Gore 749,600 il-Mason Thompson 749,200 Jake Irvin 745,600 il-José Ferrer 743,000 Robert Garcia 742,800 il-Cade Cavalli 740,200 Nasim Nuñez 740,000

