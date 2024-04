2024 Baseball Salaries

——— MINNESOTA TWINS Carlos Correa $33,333,333 Byron Buxton 15,142,857 il-Anthony DeSclafani 12,000,000 Max Kepler 10,000,000 Manuel Margot 10,000,000 Christian Vázquez…

——— MINNESOTA TWINS Carlos Correa $33,333,333 Byron Buxton 15,142,857 il-Anthony DeSclafani 12,000,000 Max Kepler 10,000,000 Manuel Margot 10,000,000 Christian Vázquez 10,000,000 Pablo López 8,250,000 Kyle Farmer 6,050,000 Carlos Santana 5,250,000 Willi Castro 3,300,000 il-Caleb Thielbar 3,225,000 Chris Paddack 2,525,000 Ryan Jeffers 2,425,000 Alex Kirilloff 1,350,000 Jay Jackson 1,300,000 il-Justin Topa 1,225,000 Steven Okert 1,062,500 il-Josh Staumont 950,000 Brock Stewart 900,000 Jorge Alcala 790,000 Bailey Ober 761,850 Griffin Jax 761,750 Joe Ryan 758,850 il-Josh Winder 751,850 Cole Sands 749,450 il-Jhoan Duran 747,200 Edouard Julien 746,750 Royce Lewis 745,700 Matt Wallner 745,550 Louie Varland 745,400 il-Zack Weiss 744,550 Daniel Duarte 740,000 Kody Funderburk 740,000 ——— NEW YORK YANKEES Aaron Judge $40,000,000 il-Gerrit Cole 36,000,000 Giancarlo Stanton 32,000,000 Juan Soto 31,000,000 Carlos Rodón 27,833,333 Marcus Stroman 18,500,000 Anthony Rizzo 17,000,000 il-DJ LeMahieu 15,000,000 Gleyber Torres 14,200,000 Alex Verdugo 8,700,000 Clay Holmes 6,000,000 il-Tommy Kahnle 5,750,000 Trent Grisham 5,500,000 Nestor Cortes 3,950,000 Jon Berti 3,625,000 Jose Trevino 2,730,000 Jonathan Loaisiga 2,500,000 Caleb Ferguson 2,400,000 Clarke Schmidt 2,025,000 Luke Weaver 2,000,000 il-Lou Trivino 1,500,000 Ian Hamilton 923,050 Victor Gonzalez 860,000 Anthony Volpe 810,100 Nick Burdi 800,000 Oswaldo Cabrera 783,000 il-Oswald Peraza 766,600 il-Scott Effross 750,000 Luis Gil 750,000 Austin Wells 750,000 il-Jasson Domínguez 745,800 il-McKinley Moore 743,250 Jahmai Jones 741,200 Clayton Beeter 740,000 ——— OAKLAND ATHLETICS Ross Stripling $12,500,000 Alex Wood 8,500,000 il-Aledmys Díaz 8,000,000 Paul Blackburn 3,450,000 Seth Brown 2,600,000 J.D. Davis 2,500,000 il-Scott Alexander 2,250,000 il-Miguel Andújar 1,700,000 il-Trevor Gott 1,500,000 Abraham Toro 1,275,000 il-Sean Newcomb 1,000,000 T.J. McFarland 850,000 Austin Adams 800,000 Lucas Erceg 750,000 Dany Jiménez 750,000 Michael Kelly 750,000 Brent Rooker 750,000 Nick Allen 745,000 JJ Bleday 745,000 Shea Langeliers 745,000 Ryan Noda 745,000 Esteury Ruiz 745,000 JP Sears 745,000 il-Freddy Tarnok 745,000 il-Ken Waldichuk 745,000 Joe Boyle 740,000 Lawrence Butler 740,000 Zack Gelof 740,000 Darell Hernaiz 740,000 Kyle McCann 740,000 il-Luis Medina 740,000 Mason Miller 740,000 Kyle Muller 740,000 Mitch Spence 740,000 ——— SEATTLE MARINERS Luis Castillo $24,150,000 Mitch Haniger 20,000,000 Julio Rodríguez 12,185,714 J.P. Crawford 11,000,000 Mitch Garver 10,500,000 Jorge Polanco 10,500,000 Ty France 6,775,000 Luis Urías 5,000,000 Logan Gilbert 4,050,000 Ryne Stanek 4,000,000 Dylan Moore 3,133,333 Josh Rojas 3,100,000 Andrés Muñoz 2,187,500 Austin Voth 1,250,000 Trent Thornton 1,200,000 il-Sam Haggerty 900,000 il-Eduard Bazardo 870,600 George Kirby 798,600 Cal Raleigh 795,000 il-Matt Brash 757,600 Seby Zavala 756,700 Luke Raley 754,200 Gabe Speier 753,300 Tayler Saucedo 753,100 Bryce Miller 752,600 il-Gregory Santos 750,000 il-Bryan Woo 749,000 Collin Snider 747,300 Dominic Canzone 743,700 il-Jackson Kowar 743,000 Emerson Hancock 741,300 Cody Bolton 741,100 ——— TAMPA BAY RAYS Zach Eflin $11,000,000 Brandon Lowe 8,750,000 Randy Arozarena 8,100,000 Yandy Díaz 8,000,000 Phil Maton 6,250,000 il-Jeffrey Springs 5,250,000 Aaron Civale 4,900,000 Pete Fairbanks 3,816,667 Harold Ramírez 3,800,000 il-Shane McClanahan 3,600,000 Isaac Paredes 3,400,000 Jason Adam 2,700,000 al-Wander Franco 2,454,545 Colin Poche 2,375,000 Shawn Armstrong 2,050,000 Tyler Alexander 1,950,000 il-Drew Rasmussen 1,862,500 Zack Littell 1,850,000 Amed Rosario 1,500,000 Jacob Waguespack 1,200,000 Chris Devenski 1,000,000 Jose Siri 757,800 il-Taylor Walls 757,300 il-Josh Lowe 755,700 Ben Rortvedt 755,400 Jose Caballero 751,700 Garrett Cleavinger 746,900 Richard Palacios 745,200 René Pinto 745,100 Ryan Pepiot 744,900 il-Shane Baz 743,600 il-Taj Bradley 743,300 il-Jonathan Aranda 742,800 il-Jonny DeLuca 742,400 Curtis Mead 742,300 Austin Shenton 740,000 ——— TEXAS RANGERS il-Max Scherzer $43,333,334 il-Jacob deGrom 40,000,000 Corey Seager 35,000,000 Marcus Semien 26,000,000 Nathan Eovaldi 17,000,000 Jon Gray 13,000,000 Andrew Heaney 13,000,000 David Robertson 8,283,253 il-Nathaniel Lowe 7,500,000 Jose Leclerc 6,250,000 il-Tyler Mahle 5,500,000 Adolis García 4,750,000 il-Michael Lorenzen 4,500,000 Kirby Yates 4,500,000 Dane Dunning 3,325,000 Jonah Heim 3,050,000 Leody Taveras 2,550,000 Andrew Knizner 1,825,000 José Ureña 1,750,000 Travis Jankowski 1,700,000 Jared Walsh 1,250,000 il-Jonathan Hernández 1,245,000 Brock Burke 1,035,000 Josh Sborz 1,025,000 Josh Jung 756,000 Ezequiel Durán 754,500 Josh Smith 749,500 Cody Bradford 748,500 Evan Carter 745,000 Yerry Rodríguez 743,000 Jacob Latz 741,000 il-Carson Coleman 740,000 Wyatt Langford 740,000 ——— TORONTO BLUE JAYS George Springer $24,166,667 Chris Bassitt 22,000,000 Kevin Gausman 22,000,000 Vladimir Guerrero Jr. 19,900,000 José Berríos 18,000,000 Justin Turner 13,000,000 Bo Bichette 12,083,333 Chad Green 10,500,000 Kevin Kiermaier 10,500,000 Yusei Kikuchi 10,000,000 il-Jordan Romano 7,750,000 Isiah Kiner-Falefa 7,500,000 Yimi García 6,000,000 Daulton Varsho 5,650,000 il-Danny Jansen 5,200,000 Cavan Biggio 4,210,000 Tim Mayza 3,590,000 Alejandro Kirk 2,800,000 il-Erik Swanson 2,750,000 Trevor Richards 2,150,000 Daniel Vogelbach 2,000,000 Génesis Cabrera 1,512,500 Nate Pearson 800,000 il-Alek Manoah 782,500 Mitch White 766,400 Ernie Clement 757,700 Brian Serven 751,000 Wes Parsons 749,600 Bowden Francis 748,000 Davis Schneider 744,900

