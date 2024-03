Women’s College Basketball Scores

Friday, Mar. 1 EAST Campbell 66, Delaware 65 Columbia 77, Brown 62 Hampton 48, Hofstra 42 Marshall 90, Georgia Southern…

Friday, Mar. 1

EAST

Campbell 66, Delaware 65

Columbia 77, Brown 62

Hampton 48, Hofstra 42

Marshall 90, Georgia Southern 43

NC A&T 69, Northeastern 55

Penn 79, Dartmouth 41

Princeton 60, Harvard 49

Stony Brook 60, Drexel 58

Yale 79, Cornell 72

SOUTH

Belmont 87, Indiana St. 62

Coastal Carolina 74, Georgia St. 62

James Madison 70, Old Dominion 58

Louisiana-Lafayette 58, Southern Miss. 57, OT

Murray St. 85, Evansville 59

Towson 67, Coll. of Charleston 55

Troy 108, South Alabama 71

William & Mary 68, UNC-Wilmington 50

SOUTHWEST

Appalachian St. 64, Arkansas St. 57

Texas St. 76, Louisiana-Monroe 73

FAR WEST

Hawaii 63, UC Davis 57, OT

