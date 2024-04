THE PLAYERS Championship Scores

Sunday At TPC Sawgrass Ponte Vedra Beach, Fla. Purse: $25 million Yardage: 7,275; Par: 72 Final Round Scottie Scheffler (750),…

Sunday

At TPC Sawgrass

Ponte Vedra Beach, Fla.

Purse: $25 million

Yardage: 7,275; Par: 72

Final Round

Scottie Scheffler (750), $4,500,000 67-69-68-64—268 Wyndham Clark (358), $1,891,667 65-65-70-69—269 Brian Harman (358), $1,891,667 72-65-64-68—269 Xander Schauffele (358), $1,891,667 65-69-65-70—269 Matt Fitzpatrick (300), $1,025,000 66-69-68-69—272 Si Woo Kim (263), $875,000 70-71-68-64—273 Hideki Matsuyama (263), $875,000 69-69-68-67—273 Ludvig Aberg (225), $781,250 67-73-67-67—274 Maverick McNealy (188), $706,250 67-68-68-72—275 Sahith Theegala (188), $706,250 70-67-67-71—275 Joel Dahmen (160), $606,250 74-67-67-68—276 Taylor Montgomery (160), $606,250 68-70-68-70—276 Christiaan Bezuidenhout (135), $489,583 69-70-68-70—277 Corey Conners (135), $489,583 68-68-73-68—277 Nate Lashley (135), $489,583 68-70-67-72—277 Doug Ghim (115), $406,250 71-70-66-71—278 Sam Ryder (115), $406,250 70-69-70-69—278 Sepp Straka (115), $406,250 68-70-70-70—278 Harris English (90), $285,536 69-69-75-66—279 Kurt Kitayama (90), $285,536 70-71-71-67—279 Shane Lowry (90), $285,536 71-70-72-66—279 Rory McIlroy (90), $285,536 65-73-69-72—279 Alex Noren (90), $285,536 71-70-70-68—279 Adam Schenk (90), $285,536 71-71-66-71—279 Dylan Wu (90), $285,536 69-74-69-67—279 Mackenzie Hughes (60), $186,250 70-73-69-68—280 Chris Kirk (60), $186,250 68-70-73-69—280 Matthew NeSmith (60), $186,250 73-67-68-72—280 Matti Schmid (60), $186,250 68-68-72-72—280 Nick Taylor (60), $186,250 66-68-76-70—280 Mark Hubbard (38), $152,813 68-73-72-68—281 Sungjae Im (38), $152,813 70-72-69-70—281 Ben Martin (38), $152,813 72-71-71-67—281 Taylor Moore (38), $152,813 72-68-70-71—281 Jason Day (22), $119,286 67-71-72-72—282 Tommy Fleetwood (22), $119,286 70-72-69-71—282 Brice Garnett (22), $119,286 71-72-67-72—282 Lee Hodges (22), $119,286 69-70-72-71—282 Denny McCarthy (22), $119,286 71-71-71-69—282 Aaron Rai (22), $119,286 71-72-68-71—282 Jimmy Stanger (22), $119,286 69-73-71-69—282 David Lipsky (18), $93,750 73-70-69-71—283 Grayson Murray (18), $93,750 73-69-77-64—283 C.T. Pan (18), $93,750 69-68-70-76—283 Sam Burns (14), $70,063 73-70-65-76—284 Austin Eckroat (14), $70,063 71-69-68-76—284 Tony Finau (14), $70,063 69-72-69-74—284 Jake Knapp (14), $70,063 71-72-68-73—284 Ryan Moore (14), $70,063 70-69-73-72—284 Collin Morikawa (14), $70,063 71-69-70-74—284 J.T. Poston (14), $70,063 69-68-69-78—284 Adam Scott (14), $70,063 70-72-71-71—284 Andrew Putnam (12), $60,250 69-74-72-70—285 Zac Blair (9), $57,500 73-70-70-73—286 Emiliano Grillo (9), $57,500 69-71-69-77—286 Tom Hoge (9), $57,500 67-69-75-75—286 Martin Laird (9), $57,500 70-73-70-73—286 Min Woo Lee (9), $57,500 73-70-73-70—286 Francesco Molinari (9), $57,500 72-69-73-72—286 Sami Valimaki (9), $57,500 71-72-69-74—286 Cameron Young (9), $57,500 70-69-73-74—286 Thomas Detry (8), $55,000 71-72-74-70—287 Viktor Hovland (8), $55,000 73-69-71-74—287 Tyler Duncan (7), $53,500 67-75-72-74—288 Max Homa (7), $53,500 68-75-74-71—288 Seamus Power (7), $53,500 72-69-78-69—288 J.J. Spaun (7), $53,500 72-71-70-75—288 Patrick Cantlay (6), $51,500 72-70-73-75—290 Rickie Fowler (6), $51,500 74-69-76-71—290 Chan Kim (6), $51,500 70-71-70-79—290 Peter Malnati (6), $51,500 70-73-66-81—290 Gary Woodland (6), $50,250 70-73-74-74—291 Keith Mitchell (5), $49,750 69-71-76-76—292

