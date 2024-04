Texas Children’s Houston Open Par Scores

Sunday At Memorial Park Golf Course Houston Purse: $9.1 million Yardage: 7,435; Par: 70 Final Round Stephan Jaeger (500), $1,638,000…

Stephan Jaeger (500), $1,638,000 69-66-66-67—268 -12 Thomas Detry (167), $553,735 70-64-67-68—269 -11 Tony Finau (167), $553,735 69-62-72-66—269 -11 Taylor Moore (167), $553,735 64-71-67-67—269 -11 Scottie Scheffler (167), $553,735 65-70-66-68—269 -11 Alejandro Tosti (167), $553,735 66-67-68-68—269 -11 Max Greyserman (83), $276,413 67-69-67-67—270 -10 Billy Horschel (83), $276,413 71-68-67-64—270 -10 Aaron Rai (83), $276,413 66-70-67-67—270 -10 David Skinns (83), $276,413 67-69-65-69—270 -10 Akshay Bhatia (65), $211,575 67-68-67-69—271 -9 Nick Dunlap (65), $211,575 68-71-63-69—271 -9 Alex Noren (65), $211,575 69-71-66-65—271 -9 Tom Hoge (55), $166,075 71-66-68-67—272 -8 Mackenzie Hughes (55), $166,075 66-72-69-65—272 -8 Davis Riley (55), $166,075 65-71-71-65—272 -8 Erik Barnes (48), $134,225 72-68-66-67—273 -7 Si Woo Kim (48), $134,225 69-70-68-66—273 -7 Victor Perez (48), $134,225 68-70-67-68—273 -7 Chad Ramey (48), $134,225 69-66-68-70—273 -7 Jacob Bridgeman (37), $88,725 71-69-65-69—274 -6 Cameron Davis (37), $88,725 68-71-68-67—274 -6 Joe Highsmith (37), $88,725 65-70-72-67—274 -6 Nate Lashley (37), $88,725 72-68-66-68—274 -6 Matti Schmid (37), $88,725 68-69-70-67—274 -6 Davis Thompson (37), $88,725 68-72-68-66—274 -6 Gary Woodland (37), $88,725 69-70-69-66—274 -6 Harry Hall (30), $65,065 69-71-67-68—275 -5 Justin Lower (30), $65,065 72-67-69-67—275 -5 Sahith Theegala (30), $65,065 70-70-68-67—275 -5 Wyndham Clark (24), $54,418 70-68-72-66—276 -4 Mark Hubbard (24), $54,418 69-68-72-67—276 -4 Martin Laird (24), $54,418 69-71-68-68—276 -4 Kyoung-Hoon Lee (24), $54,418 68-72-68-68—276 -4 Ryan Moore (24), $54,418 70-71-66-69—276 -4 Joseph Bramlett (16), $39,636 71-70-68-68—277 -3 Wilson Furr (16), $39,636 64-75-70-68—277 -3 Ben Griffin (16), $39,636 72-68-69-68—277 -3 Kurt Kitayama (16), $39,636 73-68-66-70—277 -3 Peter Malnati (16), $39,636 68-73-67-69—277 -3 Taylor Pendrith (16), $39,636 68-73-68-68—277 -3 Ben Silverman (16), $39,636 70-68-69-70—277 -3 J.J. Spaun (16), $39,636 68-69-71-69—277 -3 Jhonattan Vegas (16), $39,636 71-70-71-65—277 -3 Daniel Berger (9), $25,503 70-70-69-69—278 -2 Bud Cauley (9), $25,503 70-71-68-69—278 -2 Cameron Champ (9), $25,503 70-68-68-72—278 -2 Kevin Dougherty (9), $25,503 68-69-69-72—278 -2 Seonghyeon Kim (9), $25,503 68-72-68-70—278 -2 Chandler Phillips (9), $25,503 74-67-67-70—278 -2 Greyson Sigg (9), $25,503 68-73-70-67—278 -2 Roger Sloan (9), $25,503 68-71-71-68—278 -2 Ryan Brehm (6), $21,522 70-71-71-67—279 -1 Austin Cook (6), $21,522 70-71-70-68—279 -1 Chan Kim (6), $21,522 71-67-70-71—279 -1 Andrew Novak (6), $21,522 68-71-73-67—279 -1 Pierceson Coody (5), $20,475 69-71-69-71—280 E Chris Gotterup (5), $20,475 67-74-70-69—280 E Lanto Griffin (5), $20,475 71-68-69-72—280 E Nick Hardy (5), $20,475 71-70-70-69—280 E Beau Hossler (5), $20,475 66-73-71-70—280 E Sam Stevens (5), $20,475 73-68-67-72—280 E Adam Svensson (5), $20,475 66-73-68-73—280 E Tyson Alexander (4), $19,383 70-67-76-68—281 +1 Harrison Endycott (4), $19,383 69-72-69-71—281 +1 Michael Kim (4), $19,383 71-70-70-70—281 +1 Adam Long (4), $19,383 73-67-72-69—281 +1 Sam Ryder (4), $19,383 69-70-74-68—281 +1 Scott Gutschewski (3), $18,655 70-70-72-70—282 +2 Garrick Higgo (3), $18,655 68-70-69-75—282 +2 Callum Tarren (3), $18,655 70-68-70-74—282 +2 James Hahn (3), $18,200 70-69-72-72—283 +3 Sam Bennett (0), $18,200 69-72-74-68—283 +3 Ryan Palmer (2), $17,654 69-70-73-72—284 +4 Patrick Rodgers (2), $17,654 67-74-73-70—284 +4 Will Zalatoris (2), $17,654 74-67-70-73—284 +4 Emilio Gonzalez (0), $17,017 73-68-72-71—284 +4 Ryan Fox (2), $17,017 71-70-73-71—285 +5 Raul Pereda (2), $17,017 71-68-71-75—285 +5 Dylan Wu (2), $17,017 71-69-72-73—285 +5 Adrien Dumont De Chassart (2), $16,653 69-72-73-72—286 +6 Aaron Baddeley (2), $16,471 72-69-74-72—287 +7 Vincent Norrman (2), $16,289 68-71-78-71—288 +8

