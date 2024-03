SDC Championship Par Scores

Sunday At St. Francis Links St Francis Bay, South Africa Purse: $1.5 million Yardage: 7,192; Par: 72 Final Round (x-won…

Sunday

At St. Francis Links

St Francis Bay, South Africa

Purse: $1.5 million

Yardage: 7,192; Par: 72

Final Round

(x-won on second playoff hole)

x-Jordan Gumberg, United States (500), $235,904 68-69-71-68—276 -12 Robin Williams, South Africa (0), $152,644 69-67-71-69—276 -12 David Ravetto, France (188), $87,423 70-70-68-70—278 -10 Marcus Armitage, England (102), $47,366 71-69-70-70—280 -8 Nick Bachem, Germany (102), $47,366 67-71-71-71—280 -8 Daniel Brown, England (102), $47,366 66-67-72-75—280 -8 Jamie Donaldson, Wales (102), $47,366 70-71-71-68—280 -8 Andy Sullivan, England (102), $47,366 70-71-66-73—280 -8 Connor Syme, Scotland (102), $47,366 67-71-67-75—280 -8 Thriston Lawrence, South Africa (58), $26,643 72-73-69-67—281 -7 Jbe Kruger, South Africa (0), $26,643 69-69-72-71—281 -7 Gavin Green, Malaysia (47), $21,960 70-69-75-68—282 -6 Casey Jarvis, South Africa (47), $21,960 71-70-71-70—282 -6 Tom McKibbin, Northern Ireland (47), $21,960 69-70-71-72—282 -6 James Nicholas, United States (47), $21,960 68-69-70-75—282 -6 Thomas Aiken, South Africa (40), $18,352 71-71-70-71—283 -5 Julien Brun, France (40), $18,352 71-71-71-70—283 -5 Francesco Laporta, Italy (40), $18,352 68-71-71-73—283 -5 Keenan Davidse, South Africa (0), $18,352 73-70-73-67—283 -5 Adri Arnaus, Spain (35), $15,924 73-71-66-74—284 -4 Haydn Barron, Australia (35), $15,924 70-72-71-71—284 -4 Ewen Ferguson, Scotland (35), $15,924 73-71-72-68—284 -4 Daniel Van Tonder, South Africa (35), $15,924 75-69-70-70—284 -4 Ugo Coussaud, France (30), $13,599 68-72-71-74—285 -3 Louis De Jager, South Africa (30), $13,599 70-70-73-72—285 -3 Wilco Nienaber, South Africa (30), $13,599 67-76-74-68—285 -3 Adrian Otaegui, Spain (30), $13,599 70-74-71-70—285 -3 Jeff Winther, Denmark (30), $13,599 71-72-74-68—285 -3 Shaun Norris, South Africa (0), $13,599 65-71-78-71—285 -3 Nikhil Rama, South Africa (0), $13,599 70-72-74-69—285 -3 Manuel Elvira, Spain (25), $11,101 70-75-70-71—286 -2 Adrien Saddier, France (25), $11,101 74-70-73-69—286 -2 Clement Sordet, France (25), $11,101 71-74-72-69—286 -2 Ockie Strydom, South Africa (25), $11,101 69-72-74-71—286 -2 Malcolm Mitchell, South Africa (0), $11,101 67-72-74-73—286 -2 Angel Hidalgo, Spain (22), $9,297 70-72-73-72—287 -1 Rikuya Hoshino, Japan (22), $9,297 71-71-75-70—287 -1 Matteo Manassero, Italy (22), $9,297 68-76-72-71—287 -1 Lyle Rowe, South Africa (0), $9,297 69-73-74-71—287 -1 Keagan Thomas, South Africa (0), $9,297 71-74-71-71—287 -1 Oliver Bekker, South Africa (19), $8,187 69-72-74-73—288 E Ivan Cantero Gutierrez, Spain (19), $8,187 71-71-74-72—288 E Richie Ramsay, Scotland (19), $8,187 72-72-75-69—288 E Nacho Elvira, Spain (17), $7,355 69-76-72-72—289 +1 Anthony Michael, South Africa (0), $7,355 70-75-76-68—289 +1 Ryan Van Velzen, South Africa (0), $7,355 71-72-74-72—289 +1 Matthew Baldwin, England (15), $6,245 70-72-77-71—290 +2 Espen Kofstad, Norway (15), $6,245 71-72-77-70—290 +2 Lorenzo Scalise, Italy (15), $6,245 69-75-74-72—290 +2 Anton Karlsson, Sweden (0), $6,245 71-72-73-74—290 +2 Ruan Korb, South Africa (0), $6,245 74-70-76-70—290 +2 Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe (13), $5,412 68-74-72-77—291 +3 Dylan Mostert, South Africa (12), $4,996 71-74-73-74—292 +4 Jake Redman, South Africa (0), $4,996 71-74-75-72—292 +4 Sebastian Friedrichsen, Denmark (11), $4,510 71-74-73-75—293 +5 Dylan Frittelli, South Africa (11), $4,510 72-72-76-73—293 +5 James Morrison, England (11), $4,510 72-72-78-71—293 +5 Keith Horne, South Africa (0), $4,510 70-70-79-74—293 +5 Jayden Trey Schaper, South Africa (9), $4,163 68-77-77-72—294 +6 Hennie Otto, South Africa (0), $4,024 70-74-74-77—295 +7 Matthias Schwab, Austria (9), $3,816 70-73-78-75—296 +8 Jack Hawksby, England (0), $3,816 71-70-76-79—296 +8 Oliver Wilson, England (8), $3,608 73-71-79-74—297 +9 Rupert Kaminski, South Africa (0), $3,469 69-76-75-78—298 +10 Stefan Wears-Taylor, South Africa (0), $3,330 69-75-81-80—305 +17

