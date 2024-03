SDC Championship Par Scores

Friday At St. Francis Links St Francis Bay, South Africa Purse: $1.5 million Yardage: 7,192; Par: 72 Second Round Daniel…

Friday

At St. Francis Links

St Francis Bay, South Africa

Purse: $1.5 million

Yardage: 7,192; Par: 72

Second Round

Daniel Brown, England 66-67—133 -11 Shaun Norris, South Africa 65-71—136 -8 Robin Williams, South Africa 69-67—136 -8 Jordan Gumberg, United States 68-69—137 -7 James Nicholas, United States 68-69—137 -7 Nick Bachem, Germany 67-71—138 -6 Jbe Kruger, South Africa 69-69—138 -6 Connor Syme, Scotland 67-71—138 -6 Gavin Green, Malaysia 70-69—139 -5 Francesco Laporta, Italy 68-71—139 -5 Tom McKibbin, Northern Ireland 69-70—139 -5 Malcolm Mitchell, South Africa 67-72—139 -5 Marcus Armitage, England 71-69—140 -4 Ugo Coussaud, France 68-72—140 -4 Louis De Jager, South Africa 70-70—140 -4 Keith Horne, South Africa 70-70—140 -4 David Ravetto, France 70-70—140 -4 Oliver Bekker, South Africa 69-72—141 -3 Jamie Donaldson, Wales 70-71—141 -3 Jack Hawksby, England 71-70—141 -3 Casey Jarvis, South Africa 71-70—141 -3 Ockie Strydom, South Africa 69-72—141 -3 Andy Sullivan, England 70-71—141 -3 Thomas Aiken, South Africa 71-71—142 -2 Matthew Baldwin, England 70-72—142 -2 Haydn Barron, Australia 70-72—142 -2 Julien Brun, France 71-71—142 -2 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 71-71—142 -2 Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 68-74—142 -2 Angel Hidalgo, Spain 70-72—142 -2 Rikuya Hoshino, Japan 71-71—142 -2 Nikhil Rama, South Africa 70-72—142 -2 Lyle Rowe, South Africa 69-73—142 -2 Keenan Davidse, South Africa 73-70—143 -1 Anton Karlsson, Sweden 71-72—143 -1 Espen Kofstad, Norway 71-72—143 -1 Wilco Nienaber, South Africa 67-76—143 -1 Matthias Schwab, Austria 70-73—143 -1 Ryan Van Velzen, South Africa 71-72—143 -1 Jeff Winther, Denmark 71-72—143 -1 Adri Arnaus, Spain 73-71—144 E Ewen Ferguson, Scotland 73-71—144 E Dylan Frittelli, South Africa 72-72—144 E Ruan Korb, South Africa 74-70—144 E Matteo Manassero, Italy 68-76—144 E James Morrison, England 72-72—144 E Adrian Otaegui, Spain 70-74—144 E Hennie Otto, South Africa 70-74—144 E Richie Ramsay, Scotland 72-72—144 E Adrien Saddier, France 74-70—144 E Lorenzo Scalise, Italy 69-75—144 E Daniel Van Tonder, South Africa 75-69—144 E Stefan Wears-Taylor, South Africa 69-75—144 E Oliver Wilson, England 73-71—144 E Nacho Elvira, Spain 69-76—145 +1 Manuel Elvira, Spain 70-75—145 +1 Sebastian Friedrichsen, Denmark 71-74—145 +1 Rupert Kaminski, South Africa 69-76—145 +1 Thriston Lawrence, South Africa 72-73—145 +1 Anthony Michael, South Africa 70-75—145 +1 Dylan Mostert, South Africa 71-74—145 +1 Jake Redman, South Africa 71-74—145 +1 Jayden Trey Schaper, South Africa 68-77—145 +1 Clement Sordet, France 71-74—145 +1 Keagan Thomas, South Africa 71-74—145 +1 Jaco Ahlers, South Africa 73-73—146 +2 Wu Ashun, China 73-73—146 +2 Sam Bairstow, England 74-72—146 +2 CJ Du Plessis, South Africa 72-74—146 +2 Trevor Fisher, South Africa 75-71—146 +2 Samuel Jones, New Zealand 74-72—146 +2 Pieter Moolman, South Africa 65-81—146 +2 Antoine Rozner, France 73-73—146 +2 Brandon Stone, South Africa 73-73—146 +2 Albert Venter, South Africa 69-77—146 +2 Heinrich Bruiners, South Africa 75-72—147 +3 Kyle De Beer, South Africa 74-73—147 +3 Aneurin Gounden, South Africa 73-74—147 +3 Peter Karmis, South Africa 74-73—147 +3 Jeong-Weon Ko, France 73-74—147 +3 Hennie O’Kennedy, South Africa 72-75—147 +3 JC Ritchie, South Africa 71-76—147 +3 JJ Senekal, South Africa 76-71—147 +3 Jordan L. Smith, England 74-73—147 +3 Martin Vorster, South Africa 73-74—147 +3 Todd Clements, England 75-73—148 +4 Joel Girrbach, Switzerland 74-74—148 +4 Julien Guerrier, France 76-72—148 +4 Tom Lewis, England 75-73—148 +4 Stuart Manley, Wales 72-76—148 +4 Freddy Schott, Germany 74-74—148 +4 Santiago Tarrio, Spain 72-76—148 +4 Louis Albertse, South Africa 73-76—149 +5 Matthis Besard, Belgium 75-74—149 +5 Jacques Blaauw, South Africa 74-75—149 +5 Robson Chinhoi, Zimbabwe 75-74—149 +5 Jacques De Villiers, South Africa 75-74—149 +5 Wynand Dingle, South Africa 76-73—149 +5 Hennie Du Plessis, South Africa 75-74—149 +5 Will Enefer, England 75-74—149 +5 Darren Fichardt, South Africa 79-70—149 +5 Fredrik From, South Africa 75-74—149 +5 Yurav Premlall, South Africa 76-73—149 +5 Jaco Prinsloo, South Africa 77-72—149 +5 Benjamin Rusch, Switzerland 74-75—149 +5 Neil Schietekat, South Africa 79-70—149 +5 Jason Scrivener, Australia 74-75—149 +5 Sean Bradley, South Africa 72-78—150 +6 Dan Erickson, United States 73-77—150 +6 Jean Hugo, South Africa 74-76—150 +6 Oliver Hundeboll Jorgensen, Denmark 73-77—150 +6 Dylan Naidoo, South Africa 75-75—150 +6 Max Rottluff, Germany 75-75—150 +6 Toto Thimba Jr., South Africa 74-76—150 +6 Jaco Van Zyl, South Africa 73-77—150 +6 Reinhardt Blaauw, South Africa 76-75—151 +7 Chase Hanna, United States 72-79—151 +7 Soren Kjeldsen, Denmark 76-75—151 +7 Keegan McClachlan, South Africa 74-77—151 +7 Karabo Mokoena, South Africa 78-73—151 +7 Marco Penge, England 71-80—151 +7 Rourke Van Der Spuy, South Africa 75-76—151 +7 Justin Walters, South Africa 75-76—151 +7 Om Prakash Chouhan, India 74-78—152 +8 Ross Fisher, England 77-75—152 +8 Deon Germishuys, South Africa 73-79—152 +8 Zander Lombard, South Africa 77-75—152 +8 Hurly Long, Germany 74-78—152 +8 Keita Nakajima, Japan 80-72—152 +8 MJ Viljoen, South Africa 72-80—152 +8 Kyle Barker, South Africa 79-74—153 +9 Jonas Blixt, Sweden 75-78—153 +9 Guxin Chen, China 75-78—153 +9 James Du Preez, South Africa 76-77—153 +9 Romain Langasque, France 74-79—153 +9 Garrick Porteous, England 76-77—153 +9 Tristen Strydom, South Africa 74-79—153 +9 Tom Vaillant, France 75-78—153 +9 Gunner Wiebe, United States 74-79—153 +9 Bjorn Akesson, Sweden 74-80—154 +10 Luca Filippi, South Africa 76-78—154 +10 Ricardo Gouveia, Portugal 72-82—154 +10 Pierre Pellegrin, Mauritius 76-78—154 +10 Jacquin Hess, South Africa 75-80—155 +11 Andrea Pavan, Italy 73-82—155 +11 Jovan Rebula, South Africa 77-78—155 +11 David Law, Scotland 77-79—156 +12 Herman Loubser, South Africa 76-80—156 +12 Martin Rohwer, South Africa 78-78—156 +12 Joost Luiten, Netherlands 78-79—157 +13 Niklas Norgaard Moller, Denmark 74-83—157 +13 Combrinck Smit, South Africa 76-81—157 +13 Gerhard Pepler, South Africa 80-78—158 +14 Tristin Galant, South Africa 74-85—159 +15 Richie O’Donovan, Ireland 79-80—159 +15 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 81-79—160 +16

