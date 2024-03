Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard Scores

Sunday At Bay Hill Club Orlando, Fla. Purse: $20 million Yardage: 7,466; Par: 72 Final Round Scottie Scheffler (700), $4,000,000…

Sunday

At Bay Hill Club

Orlando, Fla.

Purse: $20 million

Yardage: 7,466; Par: 72

Final Round

Scottie Scheffler (700), $4,000,000 70-67-70-66—273 Wyndham Clark (400), $2,200,000 71-66-71-70—278 Shane Lowry (350), $1,400,000 66-71-70-72—279 Russell Henley (313), $920,000 68-69-72-72—281 Will Zalatoris (313), $920,000 69-69-71-72—281 Sahith Theegala (263), $730,000 68-72-75-68—283 Brendon Todd (263), $730,000 74-67-72-70—283 Byeong Hun An (191), $579,000 71-69-76-68—284 Emiliano Grillo (191), $579,000 69-70-74-71—284 Max Homa (191), $579,000 71-69-71-73—284 Andrew Putnam (191), $579,000 71-71-72-70—284 Brian Harman (133), $389,667 69-68-77-71—285 Lee Hodges (133), $389,667 68-73-72-72—285 Tom Hoge (133), $389,667 72-71-69-73—285 Hideki Matsuyama (133), $389,667 67-70-72-76—285 Nick Taylor (133), $389,667 69-71-74-71—285 Justin Thomas (133), $389,667 69-71-72-73—285 Corey Conners (105), $289,000 70-71-71-74—286 Cameron Davis (105), $289,000 72-70-74-70—286 Sungjae Im (105), $289,000 71-70-71-74—286 Eric Cole (88), $224,750 70-73-70-74—287 Harris English (88), $224,750 69-73-68-77—287 Rory McIlroy (88), $224,750 73-70-68-76—287 Seamus Power (88), $224,750 72-74-69-72—287 Ludvig Aberg (65), $162,800 73-74-69-72—288 Grayson Murray (65), $162,800 72-73-71-72—288 Patrick Rodgers (65), $162,800 72-74-72-70—288 Xander Schauffele (65), $162,800 72-70-76-70—288 Erik Van Rooyen (65), $162,800 72-73-72-71—288 Sam Burns (38), $123,500 68-72-71-78—289 Lucas Glover (38), $123,500 73-70-74-72—289 Mackenzie Hughes (38), $123,500 75-71-71-72—289 Si Woo Kim (38), $123,500 75-70-71-73—289 Webb Simpson (38), $123,500 73-71-70-75—289 Jordan Spieth (38), $123,500 69-74-77-69—289 Keegan Bradley (21), $88,375 71-75-70-74—290 Patrick Cantlay (21), $88,375 74-72-70-74—290 Jason Day (21), $88,375 70-74-73-73—290 Austin Eckroat (21), $88,375 72-69-74-75—290 Rickie Fowler (21), $88,375 75-72-71-72—290 Viktor Hovland (21), $88,375 71-69-75-75—290 Justin Lower (21), $88,375 67-76-69-78—290 Cameron Young (21), $88,375 73-70-71-76—290 Christiaan Bezuidenhout (16), $64,000 74-73-71-73—291 Stephan Jaeger (16), $64,000 72-67-76-76—291 Chris Kirk (16), $64,000 69-74-72-76—291 Min Woo Lee (16), $64,000 69-73-76-73—291 Nick Dunlap (14), $54,000 72-74-75-71—292 Denny McCarthy (14), $54,000 72-74-72-74—292 Taylor Moore (14), $54,000 72-71-73-76—292 C.T. Pan (13), $51,000 71-70-78-74—293 Adam Hadwin (12), $49,000 69-75-76-74—294 Tom Kim (12), $49,000 73-74-70-77—294 Matthieu Pavon (12), $49,000 74-68-76-76—294 J.T. Poston (11), $47,000 71-74-75-76—296 Luke List (10), $46,000 69-78-72-79—298 Jake Knapp (9), $44,500 77-70-81-72—300 Sepp Straka (9), $44,500 69-73-78-80—300

