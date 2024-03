Puerto Rico Open Par Scores

Sunday At Grand Reserve Country Club Rio Grande, Puerto Rico Purse: $4 million Yardage: 7,506; Par: 72 Final Round (x-won…

Sunday

At Grand Reserve Country Club

Rio Grande, Puerto Rico

Purse: $4 million

Yardage: 7,506; Par: 72

Final Round

(x-won on fourth playoff hole)

x-Brice Garnett (300), $720,000 66-66-68-69—269 -19 Erik Barnes (165), $436,000 66-66-69-68—269 -19 Victor Perez (83), $212,000 69-68-68-65—270 -18 Hayden Springer (83), $212,000 68-65-69-68—270 -18 Jimmy Stanger (83), $212,000 68-65-67-70—270 -18 Adrien Dumont De Chassart (55), $135,000 73-65-67-66—271 -17 Joe Highsmith (55), $135,000 65-65-71-70—271 -17 Ben Kohles (55), $135,000 69-66-63-73—271 -17 Norman Xiong (45), $117,000 65-69-70-68—272 -16 Austin Cook (35), $97,000 68-71-66-68—273 -15 Martin Laird (35), $97,000 67-68-70-68—273 -15 Matti Schmid (35), $97,000 67-65-68-73—273 -15 Evan Harmeling (0), $97,000 70-69-67-67—273 -15 Jackson Van Paris (0), $0 70-70-69-64—273 -15 Nicolas Echavarria (30), $73,000 68-67-68-71—274 -14 Max Greyserman (30), $73,000 65-69-70-70—274 -14 Henrik Norlander (30), $73,000 71-68-66-69—274 -14 Rafael Campos (28), $57,000 65-67-76-67—275 -13 Ryo Hisatsune (28), $57,000 65-67-74-69—275 -13 Sam Stevens (28), $57,000 69-67-69-70—275 -13 Richy Werenski (28), $57,000 67-71-68-69—275 -13 Vince Whaley (28), $57,000 69-66-70-70—275 -13 Aaron Baddeley (20), $34,422 70-69-67-70—276 -12 Jacob Bridgeman (20), $34,422 68-68-71-69—276 -12 Kevin Chappell (20), $34,422 70-69-70-67—276 -12 Tyler Duncan (20), $34,422 67-67-70-72—276 -12 Cody Gribble (20), $34,422 68-66-71-71—276 -12 Michael Kim (20), $34,422 72-68-67-69—276 -12 Mac Meissner (20), $34,422 73-65-71-67—276 -12 Troy Merritt (20), $34,422 68-71-69-68—276 -12 Aaron Rai (20), $34,422 69-69-70-68—276 -12 Pierceson Coody (12), $21,480 72-67-68-70—277 -11 Zecheng Dou (12), $21,480 70-70-71-66—277 -11 Tommy Gainey (12), $21,480 69-69-70-69—277 -11 Garrick Higgo (12), $21,480 66-71-69-71—277 -11 Rico Hoey (12), $21,480 65-72-67-73—277 -11 Robert Macintyre (12), $21,480 70-67-68-72—277 -11 Seung-Yul Noh (12), $21,480 68-72-70-67—277 -11 Kevin Streelman (12), $21,480 65-67-74-71—277 -11 Kevin Tway (12), $21,480 71-65-71-70—277 -11 Fred Biondi (0), $21,480 70-68-70-69—277 -11 Harrison Endycott (7), $14,200 69-71-68-70—278 -10 Patrick Fishburn (7), $14,200 71-68-68-71—278 -10 Ben Martin (7), $14,200 70-69-70-69—278 -10 Raul Pereda (7), $14,200 70-69-68-71—278 -10 Scott Piercy (7), $14,200 65-69-73-71—278 -10 Ben Silverman (7), $14,200 71-67-72-68—278 -10 Brandon Wu (7), $14,200 71-69-69-69—278 -10 Joel Dahmen (5), $10,253 72-68-68-71—279 -9 Harry Hall (5), $10,253 69-71-68-71—279 -9 Jim Herman (5), $10,253 70-70-70-69—279 -9 Rasmus Hojgaard (0), $10,253 67-70-72-70—279 -9 Chris Nido (0), $10,253 71-69-69-70—279 -9 Taiga Semikawa (0), $10,253 67-70-72-70—279 -9 Ryan Brehm (4), $9,400 70-69-69-72—280 -8 Ben Griffin (4), $9,400 71-68-71-70—280 -8 Roger Sloan (4), $9,400 68-72-69-71—280 -8 Paul Haley (3), $9,160 72-68-67-74—281 -7 Ryan McCormick (3), $9,160 68-71-72-70—281 -7 Michael Gligic (0), $9,160 71-67-70-73—281 -7 Sang-Moon Bae (3), $8,800 68-72-71-71—282 -6 Chan Kim (3), $8,800 72-68-65-77—282 -6 Sean O’Hair (3), $8,800 70-68-72-72—282 -6 Kyle Stanley (3), $8,800 72-67-70-73—282 -6 Josh Teater (3), $8,800 72-68-70-72—282 -6 Tom Whitney (3), $8,800 67-69-71-75—282 -6 David Skinns (2), $8,520 68-72-75-68—283 -5 Austin Smotherman (2), $8,360 69-70-73-72—284 -4 Brian Stuard (2), $8,360 68-72-71-73—284 -4 Tyler Collet (0), $8,360 71-69-68-76—284 -4 Chris Stroud (2), $8,200 69-69-70-77—285 -3 Angel Ayora Fanegas (0), $8,120 68-71-75-72—286 -2

