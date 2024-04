Porsche Singapore Classic Scores

Sunday At Laguna National Golf Resort Club Singapore Purse: $2 million Yardage: 7,420; Par: 72 Final Round (x-won on third…

Sunday

At Laguna National Golf Resort Club

Singapore

Purse: $2 million

Yardage: 7,420; Par: 72

Final Round

(x-won on third playoff hole)

x-Jesper Svensson, Sweden (500), $392,404 68-73-67-63—271 Kiradech Aphibarnrat, Thailand (334), $253,908 64-72-71-64—271 Sam Bairstow, England (188), $145,420 68-68-68-68—272 Andy Sullivan, England (150), $115,413 72-63-69-69—273 Matthieu Pavon, France (127), $97,870 68-68-71-67—274 Paul Casey, England (0), $80,789 68-70-68-69—275 Alejandro Del Rey, Spain (73), $56,206 72-71-65-68—276 Rhys Enoch, Wales (73), $56,206 70-72-67-67—276 David Micheluzzi, Australia (73), $56,206 67-70-66-73—276 Shubhankar Sharma, India (73), $56,206 68-69-68-71—276 Ewen Ferguson, Scotland (49), $37,717 67-70-69-71—277 Joost Luiten, Netherlands (49), $37,717 70-71-70-66—277 Richard Mansell, England (49), $37,717 66-69-75-67—277 Lukas Nemecz, Austria (49), $37,717 69-71-69-68—277 Jeff Winther, Denmark (49), $37,717 72-67-71-67—277 Marcus Helligkilde, Denmark (39), $29,961 73-69-70-66—278 Guido Migliozzi, Italy (39), $29,961 69-69-71-69—278 Freddy Schott, Germany (39), $29,961 66-69-76-67—278 Dale Whitnell, England (39), $29,961 70-71-70-67—278 Bernd Wiesberger, Austria (39), $29,961 71-70-68-69—278 Adri Arnaus, Spain (32), $24,352 71-70-68-70—279 Oliver Bekker, South Africa (32), $24,352 73-70-67-69—279 Alex Fitzpatrick, England (32), $24,352 70-68-74-67—279 Romain Langasque, France (32), $24,352 69-67-74-69—279 David Ravetto, France (32), $24,352 70-71-74-64—279 Jordan L. Smith, England (32), $24,352 64-73-70-72—279 Sebastian Soderberg, Sweden (32), $24,352 69-72-66-72—279 Darius Van Driel, Netherlands (32), $24,352 72-68-70-69—279 Simon Forsstrom, Sweden (26), $19,505 67-70-72-71—280 Rasmus Hojgaard, Denmark (26), $19,505 67-70-76-67—280 David Law, Scotland (26), $19,505 71-70-72-67—280 Shane Lowry, Ireland (26), $19,505 69-73-66-72—280 Keita Nakajima, Japan (26), $19,505 73-70-69-68—280 Jason Scrivener, Australia (26), $19,505 74-68-68-70—280 Casey Jarvis, South Africa (23), $17,081 70-71-68-72—281 Ratchanon Chantananuwat, Thailand 68-72-66-75—281 Julien Brun, France (21), $15,235 68-71-74-69—282 Aaron Cockerill, Canada (21), $15,235 69-71-72-70—282 Ugo Coussaud, France (21), $15,235 65-76-68-73—282 Max McGreevy, United States (21), $15,235 70-72-68-72—282 Johannes Veerman, United States (21), $15,235 71-69-70-72—282 Fabrizio Zanotti, Paraguay (21), $15,235 71-72-68-71—282 Wu Ashun, China (18), $12,465 67-74-70-72—283 Joel Girrbach, Switzerland (18), $12,465 73-69-70-71—283 Calum Hill, Scotland (18), $12,465 67-74-72-70—283 Hao-Tong Li, China (18), $12,465 67-72-69-75—283 Matthias Schwab, Austria (18), $12,465 69-71-66-77—283 Ockie Strydom, South Africa (18), $12,465 69-74-67-73—283 Ivan Cantero Gutierrez, Spain (14), $9,464 69-73-73-69—284 Gavin Green, Malaysia (14), $9,464 64-74-76-70—284 Rikuya Hoshino, Japan (14), $9,464 68-71-69-76—284 Tom Lewis, England (14), $9,464 72-71-72-69—284 Zander Lombard, South Africa (14), $9,464 70-71-72-71—284 Niklas Norgaard Moller, Denmark (14), $9,464 67-72-72-73—284 Paul Waring, England (14), $9,464 67-69-74-74—284 Chase Hanna, United States (11), $7,502 67-76-71-71—285 Edoardo Molinari, Italy (11), $7,502 70-73-74-68—285 James Morrison, England (11), $7,502 72-71-72-70—285 Nicolas Colsaerts, Belgium (0), $7,502 67-73-70-75—285 Jens Dantorp, Sweden (9), $6,579 71-70-71-74—286 Ricardo Gouveia, Portugal (9), $6,579 71-71-72-72—286 Masahiro Kawamura, Japan (9), $6,579 71-72-67-76—286 Richie Ramsay, Scotland (9), $6,579 69-71-75-71—286 Jayden Trey Schaper, South Africa (8), $6,001 70-73-78-66—287 Frederic Lacroix, France (7), $5,309 71-72-74-71—288 Francesco Laporta, Italy (7), $5,309 68-71-75-74—288 Thriston Lawrence, South Africa (7), $5,309 68-74-72-74—288 Andrea Pavan, Italy (7), $5,309 66-76-75-71—288 Taichi Kho, Hong Kong (0), $5,309 71-72-75-70—288 Matthew Baldwin, England (6), $3,981 69-74-74-72—289 Grant Forrest, Scotland (6), $3,981 66-73-73-77—289 Jonathan Goth-Rasmussen, Denmark (6), $3,981 71-72-74-72—289 Matthew Jordan, England (6), $3,981 67-72-75-75—289 Matthew Southgate, England (5), $3,456 71-71-74-74—290 Stephen Gallacher, Scotland (4), $3,449 71-72-72-76—291 Angel Hidalgo, Spain (4), $3,449 71-72-69-79—291 Marcus Kinhult, Sweden (4), $3,449 70-72-76-73—291 Espen Kofstad, Norway (4), $3,449 69-74-75-73—291 Filippo Celli, Italy (3), $3,440 69-74-77-72—292 Ross Fisher, England (3), $3,440 70-72-77-73—292 Lorenzo Scalise, Italy (3), $3,435 72-71-76-74—293

