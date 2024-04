PGA Tour Valspar Championship Scores

Thursday At Innisbrook Resort (Copperhead Course) Palm Harbor, Fla. Purse: $8.4 million Yardage: 7,340; Par 71 Suspended due to darkness…

Thursday At Innisbrook Resort (Copperhead Course) Palm Harbor, Fla. Purse: $8.4 million Yardage: 7,340; Par 71 Suspended due to darkness Partial Second Round Kevin Streelman 64-72—136 Chandler Phillips 68-68—136 Stewart Cink 69-67—136 Brendon Todd 67-69—136 Mackenzie Hughes 68-68—136 Peter Mainati 66-71—137 Lucas Glover 68-69—137 Justin Thomas 68-69—137 Seamus Power 68-69—137 Scott Stallings 70-67—137 Michael Kim 70-67—137 Keith Mitchell 67-70—137 Aaron Baddeley 67-70—137 K.H. Lee 71-67—138 Kevin Roy 65-73—138 Christiaan Bezuidenhout 69-69—138 Cameron Young 69-69—138 Adam Svensson 66-72—138 Cary Yuan 66-73—139 Chez Reavie 67-72—139 Adam Hadwin 68-71—139 Dylan Wu 68-71—139 Ryo Hisatsune 68-71—139 Ben Griffin 71-68—139 Sam Ryder 69-70—139 Joseph Bramlett 71-68—139 Jorge Campillo 71-68—139 Thomas Detry 69-71—140 Xander Schauffele 68-72—140 Ryan Brehm 70-70—140 Maverick McNealy 69-71—140 Hayden Springer 67-73—140 Kevin Dougherty 69-71—140 Eric Cole 73-67—140 Cameron Champ 71-69—140 Max Greyserman 69-71—140 Greyson Sigg 69-72—141 Matt Wallace 69-72—141 Billy Horschel 69-72—141 Carson Young 71-70—141 Ryan Moore 72-69—141 Sami Valimaki 69-72—141 Mac Meissner 73-68—141 Alejandro Tosti 68-73—141 Sam Stevens 70-71—141 Bronson Burgoon 70-71—141 Justin Suh 68-73—141 Adam Schenk 70-71—141 Hayden Buckley 68-73—141 Matti Schmid 70-71—141 Joel Dahman 72-70—142 Doug Ghim 71-71—142 Taylor Moore 69-73—142 Lee Hodges 72-70—142 Nick Taylor 68-74—142 Akshay Bhatia 74-68—142 Matt Kuchar 75-67—142 Andrew Novak 71-71—142 Ryan Palmer 67-75—142 David Skinns 75-67—142 Robert MacIntyre 70-72—142 Alexander Bjork 72-70—142 Parker Coody 69-73—142 S.H. Kim 72-70—142 Robby Shelton 70-72—142 Harry Hall 73-69—142 Webb Simpson 72-70—142 Callum Tarren 69-73—142 Chan Kim 71-71—142 Tyson Alexander 71-72—143 Taylor Pendrith 71-72—143 Keegan Bradley 72-71—143 Jordan Speith 69-74—143 Brandt Snedeker 74-69—143 Andrew Putnam 72-71—143 Charley Hoffman 72-71—143 Ryan McCormick 69-74—143 Ben Silverman 70-73—143 Jhonattan Vegas 73-70—143 Kevin Yu 74-69—143 Bud Cauley 70-73—143 Sam Burns 71-72—143 Francesco Molinari 70-73—143 Rafael Campos 72-71—143 Ricky Castillo 73-70—143 Beau Hossler 69-75—144 Brian Harman 70-74—144 Chad Ramey 70-74—144 Brice Garnett 70-74—144 Taylor Montgomery 72-72—144 Davis Riley 72-72—144 Sepp Straka 72-72—144 Patrick Rodgers 73-71—144 Nico Echavarria 71-73—144 Zac Blair 69-75—144 Kevin Tway 72-72—144 Aaron Rai 73-72—145 Ryan Fox 76-69—145 Austin Cook 71-74—145 Matt NeSmith 72-73—145 Tyler Duncan 74-71—145 Gary Woodland 71-74—145 Davis Thompson 70-75—145 Raul Pereda 72-73—145 Victor Perez 72-73—145 Chessen Hadley 71-75—146 Zach Johnson 70-76—146 Thorbjorn Olesen 70-76—146 Kevin Aylwin 75-71—146 Luke Donald 73-73—146 Scott Gutschewski 72-74—146 Nick Hardy 73-73—146 Richy Werenski 73-74—147 Troy Merritt 70-77—147 Jacob Bridgeman 75-72—147 Wilson Furr 73-74—147 Patrick Fishburn 73-74—147 a-Nick Gabrelcik 80-67—147 Tony Finau 72-75—147 J.J. Spaun 75-72—147 Harrison Endycott 75-73—148 Alex Smalley 75-73—148 Josh Teater 71-78—149 Min Woo Lee 74-75—149 Ben Kohles 78-71—149 Ben Taylor 76-74—150 Daniel Berger 76-74—150 Nicholas Lindheim 70-80—150 David Lipsky 73-78—151 Joe Highsmith 75-76—151 Sungjae Im 72-80—152 Paul Barjon 73-80—153 Kevin Kisner 80-75—155 Blaine Hale, Jr. 78-79—157 Did Not Finish Rico Hoey Ben Martin Norman Xiong Roger Sloan Chris Gotterup Fred Biondi Vince Whaley Jimmy Stanger Tom Whitney Evan Harmeling Trace Crowe David Bradshaw Pierceson Coody Adrien Dumont de Chassart Greg Koch Withdrew Camilo Villegas Justin Lower Eric Barnes Leaderboard SCORE THRU Kevin Streelman -6 18 Chandler Phillips -6 18 Stewart Cink -6 18 Brendon Todd -6 18 Mackenzie Hughes -6 18 Peter Mainati -5 18 Lucas Glover -5 18 Justin Thomas -5 18 Seamus Power -5 18 Scott Stallings -5 18 Michael Kim -5 18 Keith Mitchell -5 18 Aaron Baddeley -5 18 Rico Hoey -5 16

