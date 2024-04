NHRA Winternationals

Friday At In-N-Out Pomona Dragstrip Pomona, Calif. Friday’s Qualifying Top Fuel 1. Billy Torrence, 3.745 seconds, 330.47 mph; 2. Steve…

Friday At In-N-Out Pomona Dragstrip Pomona, Calif. Friday’s Qualifying Top Fuel

1. Billy Torrence, 3.745 seconds, 330.47 mph; 2. Steve Torrence, 3.750, 328.30; 3. Brittany Force, 3.783, 330.39; 4. Shawn Langdon, 3.788, 318.24; 5. Antron Brown, 3.807, 322.11; 6. Clay Millican, 3.902, 296.05; 7. Jasmine Salinas, 4.270, 201.22; 8. Tony Schumacher, 4.829, 149.03; 9. Tony Stewart, 4.839, 148.95; 10. Krista Baldwin, 5.608, 115.44; 11. Doug Kalitta, 5.677, 120.60; 12. Josh Hart, 6.118, 107.81; 13. Terry Totten, 6.636, 91.56; 14. Shawn Reed, 6.656, 90.36; 15. Justin Ashley, 10.560, 80.23.

Funny Car

1. Daniel Wilkerson, Ford Mustang, 4.014, 314.31; 2. Jeff Diehl, Toyota Camry, 4.050, 306.81; 3. Chad Green, Mustang, 4.110, 302.96; 4. Bob Tasca III, Mustang, 4.201, 247.93; 5. Matt Hagan, Dodge Charger, 4.454, 195.59; 6. Dave Richards, Mustang, 4.502, 205.44; 7. J.R. Todd, Toyota GR Supra, 4.615, 272.56; 8. Terry Haddock, Mustang, 4.669, 188.31; 9. Austin Prock, Chevy Camaro, 4.758, 229.31; 10. Ron Capps, GR Supra, 5.238, 147.12; 11. Bobby Bode, Mustang, 5.361, 134.39; 12. Paul Lee, Charger, 6.049, 110.95; 13. Buddy Hull, Charger, 6.076, 121.05; 14. Cruz Pedregon, Charger, 6.435, 105.62; 15. Jason Rupert, Mustang, 7.608, 90.68; 16. Steven Densham, Mustang, 11.841, 78.11. Not Qualified: 17. John Force, broke; 18. Alexis DeJoria, broke.

Pro Stock

1. Erica Enders, Chevy Camaro, 6.556, 211.69; 2. Matt Hartford, Camaro, 6.568, 210.31; 3. Jeg Coughlin, Camaro, 6.573, 211.20; 4. Aaron Stanfield, Camaro, 6.581, 209.33; 5. Brandon Foster, Camaro, 6.583, 208.81; 6. Chris McGaha, Camaro, 6.585, 210.83; 7. Greg Anderson, Camaro, 6.586, 209.01; 8. Camrie Caruso, Camaro, 6.588, 208.62; 9. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.595, 210.87; 10. Eric Latino, Camaro, 6.603, 208.68; 11. David Cuadra, Ford Mustang, 6.606, 209.88; 12. Dallas Glenn, Camaro, 6.608, 208.39; 13. Kenny Delco, Camaro, 6.613, 209.56; 14. Sienna Wildgust, Camaro, 6.625, 201.91; 15. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.637, 209.14; 16. Jerry Tucker, Camaro, 6.670, 209.01. Not Qualified: 17. Joey Grose, 6.718, 206.16; 18. Mason McGaha, 6.847, 207.88; 19. Cristian Cuadra, 9.401, 99.27.

