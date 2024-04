AMERICAN LEAGUE BATTING_Fry, Cleveland, .667; C.Kelly, Detroit, .600; Walsh, Texas, .600; O.Cabrera, New York, .538; Giménez, Cleveland, .500; Henderson, Baltimore,…

Listen now to WTOP News

AMERICAN LEAGUE

BATTING_Fry, Cleveland, .667; C.Kelly, Detroit, .600; Walsh, Texas, .600; O.Cabrera, New York, .538; Giménez, Cleveland, .500; Henderson, Baltimore, .500; Mountcastle, Baltimore, .500; Robert, Chicago, .500; Seager, Texas, .500; Shewmake, Chicago, .500; Soto, New York, .500; Witt, Kansas City, .500.

RUNS_Kwan, Cleveland, 6; Giménez, Cleveland, 5; Rutschman, Baltimore, 5; 14 tied at 3.

RBI_Santander, Baltimore, 7; O.Cabrera, New York, 6; Díaz, Tampa Bay, 5; Mountcastle, Baltimore, 4; A.García, Texas, 4; Lowe, Tampa Bay, 4; Mullins, Baltimore, 4; Robert, Chicago, 4; Giménez, Cleveland, 4; J.Ramírez, Cleveland, 4.

HITS_O.Cabrera, New York, 7; Kwan, Cleveland, 6; Soto, New York, 6; Díaz, Tampa Bay, 5; Giménez, Cleveland, 5; Seager, Texas, 5; 11 tied at 4.

DOUBLES_Rocchio, Cleveland, 3; Witt, Kansas City, 3; Buxton, Minnesota, 2; Giménez, Cleveland, 2; Mountcastle, Baltimore, 2; J.Naylor, Cleveland, 2; Rosario, Tampa Bay, 2; 18 tied at 1.

TRIPLES_Adell, Los Angeles, 1; Giménez, Cleveland, 1; Henderson, Baltimore, 1; Meadows, Detroit, 1; Moncada, Chicago, 1; Rafaela, Boston, 1; J.Ramírez, Cleveland, 1.

HOME RUNS_A.García, Texas, 2; Robert, Chicago, 2; Santander, Baltimore, 2; Davis, Oakland, 2; Springer, Toronto, 2; O.Cabrera, New York, 2; 19 tied at 1.

STOLEN BASES_Siri, Tampa Bay, 3; Arozarena, Tampa Bay, 2; J.Duran, Boston, 2; 20 tied at 1.

PITCHING_19 tied at 1-0.

ERA_25 tied at 0.00.

STRIKEOUTS_Bieber, Cleveland, 11; Burnes, Baltimore, 11; Pivetta, Boston, 10; Ragans, Kansas City, 9; Rodriguez, Baltimore, 9; Crochet, Chicago, 8; Kirby, Seattle, 8; López, Minnesota, 7; 8 tied at 6.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.