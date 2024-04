FIR HILLS SERI PAK Championship Par Scores

Saturday At Palos Verdes Golf Club Palos Verdes, Calif. Purse: $2 million Yardage: 6,258; Par: 71 Third Round Alison Lee…

Saturday

At Palos Verdes Golf Club

Palos Verdes, Calif.

Purse: $2 million

Yardage: 6,258; Par: 71

Third Round

Alison Lee 66-70-68—204 -9 Jiyai Shin 73-68-63—204 -9 Nelly Korda 72-67-67—206 -7 Malia Nam 65-69-72—206 -7 Gabriela Ruffels 72-69-65—206 -7 Ruoning Yin 70-65-71—206 -7 Allisen Corpuz 75-65-67—207 -6 Gemma Dryburgh 75-66-66—207 -6 Charley Hull 70-69-68—207 -6 Mao Saigo 70-68-69—207 -6 Jasmine Suwannapura 69-70-68—207 -6 Lindy Duncan 72-68-68—208 -5 Leona Maguire 71-65-72—208 -5 Sarah Schmelzel 69-72-67—208 -5 Ashleigh Buhai 72-66-71—209 -4 Ayaka Furue 74-69-66—209 -4 Linn Grant 69-68-72—209 -4 Brooke Henderson 68-71-70—209 -4 Frida Kinhult 71-71-67—209 -4 Andrea Lee 69-70-70—209 -4 Yuna Nishimura 68-74-67—209 -4 Ryann O’Toole 73-68-68—209 -4 Madelene Sagstrom 66-69-74—209 -4 Jenny Shin 69-70-70—209 -4 Linnea Strom 69-70-70—209 -4 Jin Hee Im 72-68-70—210 -3 Moriya Jutanugarn 71-71-68—210 -3 Kaitlyn Papp 73-68-69—210 -3 Ana Pelaez Trivino 70-71-69—210 -3 Yuka Saso 66-75-69—210 -3 Albane Valenzuela 71-71-68—210 -3 Isi Gabsa 68-71-72—211 -2 Lauren Hartlage 66-71-74—211 -2 Jennifer Kupcho 73-70-68—211 -2 Mi Hyang Lee 72-68-71—211 -2 Xiyu Lin 68-70-73—211 -2 Lizette Salas 71-71-69—211 -2 Patty Tavatanakit 73-70-68—211 -2 Lilia Vu 73-70-68—211 -2 Aditi Ashok 70-69-73—212 -1 Alexandra Forsterling 69-71-72—212 -1 Dani Holmqvist 69-69-74—212 -1 Jiwon Jeon 70-68-74—212 -1 Hyo Joo Kim 74-68-70—212 -1 Auston Kim 73-66-73—212 -1 Lucy Li 70-72-70—212 -1 Bianca Pagdanganan 72-70-70—212 -1 Paula Reto 69-70-73—212 -1 Sophia Schubert 70-71-71—212 -1 Rose Zhang 68-68-76—212 -1 Celine Borge 72-70-71—213 E Peiyun Chien 70-70-73—213 E Karis Davidson 73-69-71—213 E Alexa Pano 71-72-70—213 E Jaravee Boonchant 71-72-71—214 +1 A Lim Kim 71-72-71—214 +1 In Gee Chun 68-70-77—215 +2 Ally Ewing 70-73-73—216 +3 Maria Fassi 76-65-75—216 +3 Sofia Garcia 72-71-73—216 +3 Minami Katsu 70-71-75—216 +3 Yu Liu 72-70-74—216 +3 Yealimi Noh 73-70-73—216 +3 Hae-Ran Ryu 70-73-73—216 +3 Mone Inami 71-72-74—217 +4 Eun-Hee Ji 69-73-75—217 +4 Maude-Aimee Leblanc 64-79-75—218 +5 Savannah Grewal 69-74-77—220 +7 Jing Yan 69-71-80—220 +7

