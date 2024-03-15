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Europa League Glance

The Associated Press

March 15, 2024, 12:46 PM

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(Home teams listed first)
ROUND OF 16
First leg
Wednesday, March 6

Sporting Lisbon (Portugal) 1, Atalanta (Italy) 1

Thursday, March 7

Benfica (Portugal) 2, Glasgow Rangers (Scotland) 2

Freiburg (Germany) 1, West Ham (England) 0

Marseille (France) 4, Villarreal (Spain) 0

AC Milan (Italy) 4, Slavia Prague (Czech Republic) 2

Qarabag (Azerbaijan) 2, Bayer Leverkusen (Germany) 2

Roma (Italy) 4, Brighton (England) 0

Sparta Prague (Czech Republic) 1, Liverpool (England) 5

Second leg
Thursday, March 14

Atalanta (Italy) 2, Sporting Lisbon (Portugal) 1, Atalanta advanced 3-2 on aggregate

Bayer Leverkusen (Germany) 3, Qarabag (Azerbaijan) 2, Bayer Leverkusen advanced 5-4 on aggregate

Brighton (England) 1, Roma (Italy) 0, Roma advanced 4-1 on aggregate

Glasgow Rangers (Scotland) 0, Benfica (Portugal) 1, Benfica advanced 3-2 on aggregate

Liverpool (England) 6, Sparta Prague (Czech Republic) 1, Liverpool advanced 6-1 on aggregate

Slavia Prague (Czech Republic) 1, AC Milan (Italy) 3, AC Milan advanced 7-3 on aggregate

Villarreal (Spain) 3, Marseille (France) 1, Marseille advanced 5-3 on aggregate

West Ham (England) 5, Freiburg (Germany) 0, West Ham advanced 5-1 on aggregate

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QUARTERFINALS
First leg
Thursday, April 11

Bayer Leverkusen (Germany) vs. West Ham (England), 3 p.m.

Benfica (Portugal) vs. Marseille (France), 3 p.m.

Liverpool (England) vs. Atalanta (Italy), 3 p.m.

AC Milan (Italy) vs Roma (Italy), 3 p.m.

Second leg
Thursday, April 18

Atalanta (Italy) vs. Liverpool (England), 3 p.m.

Marseille (France) vs. Benfica (Portugal), 3 p.m.

Roma (Italy) vs. AC Milan (Italy), 3 p.m.

West Ham (England) vs. Bayer Leverkusen (Germany), 3 p.m.

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SEMIFINALS
First leg
Thursday, May 2

Benfica-Marseille winner vs. Liverpool-Atalanta winner, 3 p.m.

AC Milan-Roma winner vs. Bayer Leverkusen-West Ham winner, 3 p.m.

Second leg
Thursday, May 9

Bayer Leverkusen-West Ham winner vs. AC Milan-Roma winner, 3 p.m.

Liverpool-Atalanta winner vs. Benfica-Marseille winner, 3 p.m.

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CHAMPIONSHIP
Wednesday, May 22
At Dublin

Semifinal winners, 3 p.m.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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