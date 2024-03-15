Europa League Glance

|All Times EDT
|(Home teams listed first)
|ROUND OF 16
|First leg
|Wednesday, March 6
Sporting Lisbon (Portugal) 1, Atalanta (Italy) 1
|Thursday, March 7
Benfica (Portugal) 2, Glasgow Rangers (Scotland) 2
Freiburg (Germany) 1, West Ham (England) 0
Marseille (France) 4, Villarreal (Spain) 0
AC Milan (Italy) 4, Slavia Prague (Czech Republic) 2
Qarabag (Azerbaijan) 2, Bayer Leverkusen (Germany) 2
Roma (Italy) 4, Brighton (England) 0
Sparta Prague (Czech Republic) 1, Liverpool (England) 5
|Second leg
|Thursday, March 14
Atalanta (Italy) 2, Sporting Lisbon (Portugal) 1, Atalanta advanced 3-2 on aggregate
Bayer Leverkusen (Germany) 3, Qarabag (Azerbaijan) 2, Bayer Leverkusen advanced 5-4 on aggregate
Brighton (England) 1, Roma (Italy) 0, Roma advanced 4-1 on aggregate
Glasgow Rangers (Scotland) 0, Benfica (Portugal) 1, Benfica advanced 3-2 on aggregate
Liverpool (England) 6, Sparta Prague (Czech Republic) 1, Liverpool advanced 6-1 on aggregate
Slavia Prague (Czech Republic) 1, AC Milan (Italy) 3, AC Milan advanced 7-3 on aggregate
Villarreal (Spain) 3, Marseille (France) 1, Marseille advanced 5-3 on aggregate
West Ham (England) 5, Freiburg (Germany) 0, West Ham advanced 5-1 on aggregate
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|QUARTERFINALS
|First leg
|Thursday, April 11
Bayer Leverkusen (Germany) vs. West Ham (England), 3 p.m.
Benfica (Portugal) vs. Marseille (France), 3 p.m.
Liverpool (England) vs. Atalanta (Italy), 3 p.m.
AC Milan (Italy) vs Roma (Italy), 3 p.m.
|Second leg
|Thursday, April 18
Atalanta (Italy) vs. Liverpool (England), 3 p.m.
Marseille (France) vs. Benfica (Portugal), 3 p.m.
Roma (Italy) vs. AC Milan (Italy), 3 p.m.
West Ham (England) vs. Bayer Leverkusen (Germany), 3 p.m.
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|SEMIFINALS
|First leg
|Thursday, May 2
Benfica-Marseille winner vs. Liverpool-Atalanta winner, 3 p.m.
AC Milan-Roma winner vs. Bayer Leverkusen-West Ham winner, 3 p.m.
|Second leg
|Thursday, May 9
Bayer Leverkusen-West Ham winner vs. AC Milan-Roma winner, 3 p.m.
Liverpool-Atalanta winner vs. Benfica-Marseille winner, 3 p.m.
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|CHAMPIONSHIP
|Wednesday, May 22
|At Dublin
Semifinal winners, 3 p.m.
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