Cognizant Classic in The Palm Beaches Scores

Saturday

At PGA National Golf Club Champion Course

Palm Beach Gardens, Fla.

Purse: $9 million

Yardage: 7,147; Par: 71

Third Round

Austin Eckroat 65-67-68—200 Shane Lowry 67-67-66—200 David Skinns 65-69-66—200 Jacob Bridgeman 70-68-65—203 Martin Laird 68-69-66—203 Min Woo Lee 67-70-66—203 Victor Perez 67-66-70—203 Kevin Yu 66-67-70—203 Andrew Novak 65-69-70—204 C.T. Pan 66-68-70—204 Bud Cauley 66-65-74—205 Parker Coody 69-66-70—205 Nicolas Echavarria 67-69-69—205 Rickie Fowler 71-67-67—205 Max Greyserman 70-66-69—205 Russell Henley 71-69-65—205 Garrick Higgo 67-65-73—205 Jake Knapp 68-66-71—205 Kyoung-Hoon Lee 69-66-70—205 David Lipsky 68-71-66—205 Peter Malnati 68-68-69—205 Alex Noren 67-70-68—205 Matthieu Pavon 67-68-70—205 Ben Silverman 68-71-66—205 Cameron Young 65-69-71—205 Alexander Bjork 69-67-70—206 Billy Horschel 66-71-69—206 Tom Kim 68-68-70—206 Rory McIlroy 67-67-72—206 Chad Ramey 64-72-70—206 Tyson Alexander 68-70-69—207 Matt Fitzpatrick 70-67-70—207 Doug Ghim 68-72-67—207 Chesson Hadley 65-72-70—207 Rico Hoey 69-66-72—207 Tom Hoge 70-69-68—207 Maverick McNealy 70-70-67—207 Keith Mitchell 68-70-69—207 Vincent Norrman 71-69-67—207 Jimmy Stanger 69-71-67—207 Erik Van Rooyen 66-71-70—207 Joseph Bramlett 68-69-71—208 Nick Dunlap 67-70-71—208 Zach Johnson 71-68-69—208 Chan Kim 69-71-68—208 Sam Ryder 66-68-74—208 Carson Young 68-71-69—208 Byeong Hun An 67-71-71—209 Lucas Glover 68-71-70—209 Chris Gotterup 70-69-70—209 Troy Merritt 68-72-69—209 J.T. Poston 69-71-69—209 Greyson Sigg 70-69-70—209 Davis Thompson 67-71-71—209 Beau Hossler 69-70-71—210 Chris Kirk 67-70-73—210 Mac Meissner 72-68-70—210 Corey Conners 69-71-71—211 Ryan Fox 69-68-74—211 Robert Macintyre 68-72-71—211 Jorge Campillo 71-69-72—212 Adam Schenk 70-69-73—212 Mark Hubbard 68-72-73—213 Seonghyeon Kim 64-74-75—213 Taylor Montgomery 71-69-73—213 Davis Riley 71-66-76—213 Justin Rose 69-71-73—213 Camilo Villegas 69-71-77—217

