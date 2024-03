CCHA Glance

All Times EST OVERALL W L T SW Pts GF GA W L T Bemidji St. 16 8 2 0…

All Times EST

OVERALL W L T SW Pts GF GA W L T Bemidji St. 16 8 2 0 51 89 69 19 15 2 Michigan Tech 14 10 2 0 44 73 61 17 14 6 St. Thomas (Minn.) 12 13 1 0 40 71 68 15 20 2 Minnesota St. (Mankato) 12 10 2 0 37 73 62 18 14 4 Lake Superior St. 12 13 1 0 37 82 76 17 19 1 N. Michigan 10 11 5 0 37 62 74 12 16 6 Bowling Green 11 14 1 0 35 63 76 13 22 1 Ferris St. 8 17 1 0 24 58 85 10 24 2 Augustana 7 6 1 0 24 40 40 12 18 4

___

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.