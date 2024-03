Blue Bay LPGA Par Scores

Sunday At Jian Lake Blue Bay Golf Club Hainan, China Purse: $2.2 million Yardage: 6,712; Par: 72 Final Round Bailey…

Sunday

At Jian Lake Blue Bay Golf Club

Hainan, China

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,712; Par: 72

Final Round

Bailey Tardy, $330,000 68-70-66-65—269 -19 Sarah Schmelzel, $208,128 66-69-69-69—273 -15 Ayaka Furue, $150,982 69-70-70-65—274 -14 Savannah Grewal, $95,907 69-74-64-68—275 -13 Lydia Ko, $95,907 68-70-66-71—275 -13 Minjee Lee, $95,907 65-72-70-68—275 -13 Ruixin Liu, $64,381 66-71-69-70—276 -12 Stephanie Meadow, $56,405 70-68-70-69—277 -11 Hye Jin Choi, $50,708 67-69-73-69—278 -10 Lucy Li, $44,440 67-71-74-67—279 -9 Xiyu Lin, $44,440 70-71-72-66—279 -9 Celine Boutier, $37,450 73-71-68-68—280 -8 Gaby Lopez, $37,450 71-72-68-69—280 -8 Mao Saigo, $37,450 70-70-71-69—280 -8 Sei Young Kim, $29,247 71-68-69-73—281 -7 Yan Liu, $29,247 74-69-72-66—281 -7 Anna Nordqvist, $29,247 71-70-73-67—281 -7 Gabriela Ruffels, $29,247 72-71-68-70—281 -7 Albane Valenzuela, $29,247 70-74-68-69—281 -7 Yunxuang Zhang, $29,247 74-72-69-66—281 -7 Lauren Coughlin, $22,660 70-73-68-71—282 -6 Olivia Cowan, $22,660 68-71-72-71—282 -6 Moriya Jutanugarn, $22,660 75-68-69-70—282 -6 Frida Kinhult, $22,660 74-68-71-69—282 -6 Mi Hyang Lee, $22,660 72-70-69-71—282 -6 Yuna Nishimura, $22,660 72-70-73-67—282 -6 Yu Jin Sung, $22,660 71-70-70-71—282 -6 Na Rin An, $18,972 70-65-76-72—283 -5 Emily Pedersen, $18,972 71-70-72-70—283 -5 Esther Henseleit, $17,890 69-73-67-75—284 -4 Kristen Gillman, $15,554 69-75-71-70—285 -3 Caroline Inglis, $15,554 67-72-72-74—285 -3 Yu Liu, $15,554 73-71-67-74—285 -3 Hee Young Park, $15,554 68-76-72-69—285 -3 Jennifer Song, $15,554 71-71-73-70—285 -3 Weiwei Zhang, $15,554 71-73-70-71—285 -3 Muni He, $12,620 74-71-70-71—286 -2 Auston Kim, $12,620 70-71-75-70—286 -2 Chanettee Wannasaen, $12,620 75-71-68-72—286 -2 Xiaowen Yin, $12,620 71-75-70-70—286 -2 Danlin Cai, $10,939 75-69-74-69—287 -1 Mary Liu, $10,939 73-69-71-74—287 -1 Pavarisa Yoktuan, $10,939 72-71-73-71—287 -1 Daniela Darquea, $9,515 75-71-71-71—288 E Yuai Ji, $9,515 70-73-72-73—288 E Roberta Liti, $9,515 68-78-72-70—288 E Miranda Wang, $9,515 66-78-70-74—288 E Celine Borge, $8,318 73-73-68-75—289 +1 Wichanee Meechai, $8,318 70-74-72-73—289 +1 Yijia Ren, $0 71-75-73-70—289 +1 Paula Reto, $8,318 74-71-71-73—289 +1 Peiyun Chien, $7,521 75-71-72-72—290 +2 Azahara Munoz, $7,521 73-72-75-70—290 +2 Liqi Zeng, $7,521 73-73-71-73—290 +2 Sandra Gal, $6,837 70-73-77-71—291 +3 Wei-Ling Hsu, $6,837 73-73-71-74—291 +3 Agathe Laisne, $6,837 75-71-73-72—291 +3 Zixuan Wang, $0 73-73-73-72—291 +3 Ruoning Yin, $6,382 73-73-73-74—293 +5 Linnea Strom, $6,153 76-70-72-76—294 +6 Lauren Hartlage, $5,812 69-74-74-78—295 +7 Iris Wang, $5,812 74-70-77-74—295 +7 Xinyu Cao, $5,527 71-74-77-74—296 +8 Yanhong Pan, $5,527 74-72-73-77—296 +8 Yuli Shi, $5,356 69-77-80-73—299 +11 Matilda Castren, $5,242 72-73-75-84—304 +16

