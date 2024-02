Women’s College Basketball Scores

Sunday, Feb. 18 EAST Columbia 71, Harvard 63 Drexel 61, Delaware 59 Fordham 70, St. Bonaventure 48 Hofstra 66, Northeastern…

Sunday, Feb. 18

EAST

Columbia 71, Harvard 63

Drexel 61, Delaware 59

Fordham 70, St. Bonaventure 48

Hofstra 66, Northeastern 46

Loyola (Md.) 93, Lehigh 76

Maryland 77, Penn St. 62

Providence 66, Xavier 42

Saint Joseph’s 60, La Salle 29

Stony Brook 61, Elon 32

SOUTH

Alabama 67, Auburn 61

Campbell 57, William & Mary 46

Coll. of Charleston 97, UNC-Wilmington 58

Florida St. 74, Miami 68

Kentucky 81, Florida 77

Mississippi 75, Mississippi St. 71, OT

Monmouth (NJ) 80, NC A&T 76, 2OT

NC State 86, Georgia Tech 85, OT

North Carolina 58, Wake Forest 50

Pittsburgh 72, Clemson 57

South Carolina 70, Georgia 56

Syracuse 85, Virginia 79

Tennessee 86, Vanderbilt 61

Virginia Tech 86, Louisville 70

MIDWEST

Fort Wayne 77, Detroit 67

IUPUI 70, Robert Morris 50

Michigan St. 70, Michigan 66

SOUTHWEST

Arkansas 75, Missouri 68

Baylor 61, Texas Tech 32

SMU 64, Charlotte 49

UTSA 66, North Texas 63

FAR WEST

Arizona 90, Washington 82, 3OT

Hawaii 68, UC Santa Barbara 64

Southern Cal 58, Oregon St. 50

UCLA 74, Oregon 55

Washington St. 73, Arizona St. 46

___

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.