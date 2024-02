Women’s College Basketball Scores

Wednesday, Feb. 14 EAST Boston U. 72, Army 64 Bucknell 54, Lehigh 49 Butler 55, Providence 48 Colgate 60, Holy…

Wednesday, Feb. 14

EAST

Boston U. 72, Army 64

Bucknell 54, Lehigh 49

Butler 55, Providence 48

Colgate 60, Holy Cross 43

Duquesne 66, St. Bonaventure 50

George Washington 71, La Salle 49

Loyola (Md.) 76, Lafayette 51

Navy 69, American 55

Rhode Island 86, UMass 64

Saint Joseph’s 73, Dayton 47

SOUTH

Charleston Southern 76, Gardner-Webb 69

Charlotte 65, Memphis 56

Davidson 75, George Mason 67

High Point 53, SC-Upstate 50

N. Kentucky 100, IUPUI 88

North Texas 67, FAU 57

Old Dominion 65, Coastal Carolina 58

Presbyterian 59, UNC-Asheville 42

Richmond 65, VCU 58

SMU 63, Tulane 53

Temple 86, UAB 72

Winthrop 54, Radford 51, OT

MIDWEST

Indiana 68, Wisconsin 54

Iowa St. 96, Kansas St. 93, 2OT

Kansas 75, Cincinnati 60

Ohio St. 80, Nebraska 47

Purdue 74, Northwestern 48

Saint Louis 77, Loyola Chicago 68

UConn 86, Xavier 40

W. Michigan 65, N. Illinois 47

Youngstown St. 72, Wright St. 52

SOUTHWEST

Oklahoma 84, Baylor 73

Oklahoma St. 60, Texas Tech 50

Rice 75, East Carolina 57

Texas 82, Houston 66

Tulsa 74, UTSA 70

FAR WEST

Boise St. 73, Utah St. 57

Fresno St. 74, Air Force 68

Nevada 72, San Diego St. 71

New Mexico 72, San Jose St. 51

UNLV 67, Colorado St. 64

___

