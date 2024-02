WM Phoenix Open Par Scores

Saturday At Stadium Course Scottsdale, Ariz. Purse: $8.8 million Yardage: 7,261; Par: 71 Third Round Nick Taylor 60-70-68—198 -15 Sahith…

Saturday

At Stadium Course

Scottsdale, Ariz.

Purse: $8.8 million

Yardage: 7,261; Par: 71

Third Round

Nick Taylor 60-70-68—198 -15 Sahith Theegala 65-64-69—198 -15 Charley Hoffman 67-68-64—199 -14 Andrew Novak 65-65-69—199 -14 Cameron Young 67-67-66—200 -13 Scottie Scheffler 68-66-66—200 -13 Sam Burns 68-67-67—202 -11 Kurt Kitayama 68-67-67—202 -11 Jordan Spieth 68-66-69—203 -10 Maverick McNealy 65-67-71—203 -10 Harris English 71-67-65—203 -10 Wyndham Clark 72-65-66—203 -10 Justin Thomas 69-65-70—204 -9 Doug Ghim 65-68-71—204 -9 Jhonattan Vegas 67-68-69—204 -9 Taylor Montgomery 69-68-67—204 -9 Adam Scott 72-68-65—205 -8 Matt Fitzpatrick 69-66-70—205 -8 Si Woo Kim 68-68-69—205 -8 Nick Hardy 71-66-68—205 -8 Hideki Matsuyama 69-68-68—205 -8 Shane Lowry 67-70-68—205 -8 Billy Horschel 72-67-66—205 -8 Keith Mitchell 69-68-69—206 -7 Seonghyeon Kim 67-69-70—206 -7 Denny McCarthy 72-68-66—206 -7 Justin Suh 68-68-70—206 -7 Davis Thompson 69-67-70—206 -7 Hayden Buckley 70-69-67—206 -7 Garrick Higgo 73-67-66—206 -7 Sam Stevens 70-66-70—206 -7 Brendon Todd 70-68-69—207 -6 Bud Cauley 69-68-70—207 -6 Jake Knapp 68-68-71—207 -6 Daniel Berger 66-69-72—207 -6 Ben Griffin 72-67-68—207 -6 Tom Kim 74-66-67—207 -6 Harry Hall 70-70-67—207 -6 Christiaan Bezuidenhout 67-72-69—208 -5 Robby Shelton 69-70-69—208 -5 Aaron Baddeley 69-71-68—208 -5 Joel Dahmen 69-68-71—208 -5 Tom Hoge 70-70-68—208 -5 Jim Knous 72-66-70—208 -5 Thomas Detry 69-68-71—208 -5 Adam Schenk 70-69-70—209 -4 Eric Cole 70-69-70—209 -4 Ryan Fox 66-68-75—209 -4 Brian Harman 71-69-69—209 -4 Tyler Duncan 71-67-71—209 -4 Adrien Dumont De Chassart 72-66-71—209 -4 Corey Conners 68-69-73—210 -3 Beau Hossler 72-66-72—210 -3 Zach Johnson 70-70-70—210 -3 Zac Blair 69-68-73—210 -3 Alex Noren 69-71-70—210 -3 Carson Young 71-67-72—210 -3 Taylor Moore 69-70-72—211 -2 Tyson Alexander 72-68-71—211 -2 Kevin Chappell 72-68-71—211 -2 Min Woo Lee 71-69-71—211 -2 Martin Laird 69-69-73—211 -2 Mark Hubbard 70-70-72—212 -1 Emiliano Grillo 71-68-73—212 -1 Jesse Mueller 71-68-73—212 -1 Matthew NeSmith 70-69-73—212 -1 Nicolo Galletti 71-67-74—212 -1 Byeong Hun An 70-68-75—213 E Justin Lower 71-69-73—213 E Matt Wallace 75-64-74—213 E Seamus Power 71-69-74—214 +1 Sami Valimaki 69-70-75—214 +1 Sungjae Im 70-70-75—215 +2

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.