Magical Kenya Open Par Scores

Saturday At Muthaiga Golf Club Nairobi, Kenya Purse: $21.7 million Yardage: 7,228; Par: 71 Third Round Manuel Elvira, Spain 70-66-67—203…

Saturday

At Muthaiga Golf Club

Nairobi, Kenya

Purse: $21.7 million

Yardage: 7,228; Par: 71

Third Round

Manuel Elvira, Spain 70-66-67—203 -10 Darius Van Driel, Netherlands 66-69-68—203 -10 Joe Dean, England 68-69-68—205 -8 Connor Syme, Scotland 67-68-70—205 -8 Ryan Van Velzen, South Africa 67-71-67—205 -8 Nacho Elvira, Spain 69-69-68—206 -7 Ewen Ferguson, Scotland 69-67-70—206 -7 Deon Germishuys, South Africa 71-66-69—206 -7 Sam Hutsby, England 69-67-70—206 -7 Tapio Pulkkanen, Finland 67-68-71—206 -7 Wu Ashun, China 73-69-65—207 -6 Louis De Jager, South Africa 70-67-70—207 -6 Matthew Jordan, England 74-65-68—207 -6 Lucas Vacarisas, Spain 69-68-70—207 -6 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 69-70-69—208 -5 Ashley Chesters, England 69-69-70—208 -5 Samuel Jones, New Zealand 68-70-70—208 -5 Thriston Lawrence, South Africa 70-70-68—208 -5 Tom Lewis, England 71-66-71—208 -5 Adrian Otaegui, Spain 69-70-69—208 -5 Lorenzo Scalise, Italy 68-68-72—208 -5 Marcel Schneider, Germany 71-68-69—208 -5 Matthias Schwab, Austria 69-71-68—208 -5 Jesper Svensson, Sweden 68-69-71—208 -5 Daniel Young, Scotland 68-72-68—208 -5 Alex Fitzpatrick, England 70-71-68—209 -4 Nicolo Galletti, United States 69-72-68—209 -4 Jacques Kruyswijk, South Africa 70-69-70—209 -4 John Parry, England 69-71-69—209 -4 Yannick Schuetz, Germany 67-72-70—209 -4 Santiago Tarrio, Spain 69-72-68—209 -4 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 70-68-71—209 -4 Marcus Armitage, England 69-70-71—210 -3 Haydn Barron, Australia 72-69-69—210 -3 John Catlin, United States 69-72-69—210 -3 Craig Howie, Scotland 68-69-73—210 -3 Casey Jarvis, South Africa 69-72-69—210 -3 Pieter Moolman, South Africa 68-71-71—210 -3 Joel Moscatel, Spain 69-71-70—210 -3 James Nicholas, United States 72-69-69—210 -3 Jamie Rutherford, England 72-69-69—210 -3 Julian Suri, United States 71-68-71—210 -3 Joshua Berry, England 70-69-72—211 -2 Alejandro Del Rey, Spain 71-68-72—211 -2 Joel Girrbach, Switzerland 69-73-69—211 -2 Gavin Green, Malaysia 69-71-71—211 -2 Daan Huizing, Netherlands 67-72-72—211 -2 Philipp Katich, Germany 71-70-70—211 -2 Jeong-Weon Ko, France 72-67-72—211 -2 Edoardo Molinari, Italy 71-68-72—211 -2 Eddie Pepperell, England 70-71-70—211 -2 Adrien Saddier, France 69-71-71—211 -2 Thomas Aiken, South Africa 71-70-71—212 -1 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 74-67-71—212 -1 Sebastian Friedrichsen, Denmark 76-66-70—212 -1 Frederic Lacroix, France 67-70-75—212 -1 Garrick Porteous, England 73-68-71—212 -1 Andy Sullivan, England 70-71-71—212 -1 Steven Brown, England 72-70-71—213 E Aaron Cockerill, Canada 70-72-71—213 E Jonathan Goth-Rasmussen, Denmark 68-70-75—213 E David Ravetto, France 72-68-73—213 E Ronald Rugumayo, Uganda 72-70-71—213 E Om Prakash Chouhan, India 70-71-73—214 +1 Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 69-73-72—214 +1 Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 69-70-75—214 +1 Benjamin Rusch, Switzerland 72-69-73—214 +1 Freddy Schott, Germany 73-69-72—214 +1 Ricardo Gouveia, Portugal 70-71-74—215 +2 Marcus Kinhult, Sweden 70-71-74—215 +2 Rikuya Hoshino, Japan 70-71-75—216 +3

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.