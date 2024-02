Honda LPGA Thailand Par Scores

Sunday At Pattaya Old Course Chon Buri, Thailand Purse: $1.7 million Yardage: 6,576; Par: 72 Final Round Patty Tavatanakit 67-67-66-67—267…

Sunday

At Pattaya Old Course

Chon Buri, Thailand

Purse: $1.7 million

Yardage: 6,576; Par: 72

Final Round

Patty Tavatanakit 67-67-66-67—267 -21 Albane Valenzuela 70-65-70-63—268 -20 Hye Jin Choi 70-69-65-66—270 -18 Sei Young Kim 66-68-71-65—270 -18 Hyo Joo Kim 67-68-69-67—271 -17 Natthakritta Vongtaveelap 67-71-68-65—271 -17 Emily Pedersen 69-70-65-68—272 -16 Lilia Vu 73-67-67-65—272 -16 Jaravee Boonchant 68-67-71-67—273 -15 Brooke Henderson 67-70-68-68—273 -15 Hae-Ran Ryu 71-69-68-65—273 -15 Madelene Sagstrom 67-67-69-70—273 -15 Chisato Iwai 70-67-70-67—274 -14 Ariya Jutanugarn 72-65-68-69—274 -14 Xiyu Lin 69-68-70-67—274 -14 Erika Hara 68-72-67-68—275 -13 Yuka Saso 69-69-68-69—275 -13 Jenny Shin 67-72-67-70—276 -12 Suvichaya Vinijchaitham 68-70-67-71—276 -12 Danielle Kang 69-68-72-68—277 -11 Jin Young Ko 68-71-70-68—277 -11 Mi Hyang Lee 67-75-70-65—277 -11 Na Rin An 72-72-68-66—278 -10 Peiyun Chien 64-72-74-68—278 -10 Lauren Coughlin 73-70-66-69—278 -10 Ayaka Furue 67-69-70-72—278 -10 Georgia Hall 71-69-69-69—278 -10 Amy Yang 73-70-67-68—278 -10 Nanna Koerstz Madsen 68-73-67-71—279 -9 Bianca Pagdanganan 71-68-72-68—279 -9 Aditi Ashok 71-70-71-68—280 -8 Jodi Ewart Shadoff 69-71-71-69—280 -8 Sarah Kemp 74-70-68-68—280 -8 Grace Kim 69-70-68-73—280 -8 Leona Maguire 70-67-71-72—280 -8 Sarah Schmelzel 70-68-72-70—280 -8 Maja Stark 71-72-66-71—280 -8 Linnea Strom 69-71-72-68—280 -8 Elizabeth Szokol 68-69-73-70—280 -8 Chanettee Wannasaen 74-71-64-71—280 -8 Allisen Corpuz 70-70-72-69—281 -7 Eila Galitsky 70-68-70-73—281 -7 Nasa Hataoka 69-71-70-71—281 -7 Moriya Jutanugarn 74-68-68-71—281 -7 A Lim Kim 69-69-74-69—281 -7 Stephanie Kyriacou 71-70-72-68—281 -7 Alexa Pano 71-69-68-73—281 -7 Lucy Li 70-70-68-74—282 -6 Celine Boutier 72-70-67-74—283 -5 Perrine Delacour 70-70-73-70—283 -5 Esther Henseleit 68-68-74-73—283 -5 Eun-Hee Ji 71-70-72-70—283 -5 Pornanong Phatlum 68-74-71-70—283 -5 Hannah Green 69-72-70-73—284 -4 Charley Hull 75-69-69-71—284 -4 Yu Liu 72-68-74-70—284 -4 Yuna Nishimura 72-70-74-68—284 -4 Gemma Dryburgh 74-72-69-70—285 -3 Ruoning Yin 69-72-70-74—285 -3 Pajaree Anannarukarn 72-69-71-74—286 -2 Akie Iwai 71-74-73-68—286 -2 Jennifer Kupcho 73-71-68-74—286 -2 Gaby Lopez 72-69-70-75—286 -2 Anna Nordqvist 74-68-74-70—286 -2 Linn Grant 70-72-73-72—287 -1 Andrea Lee 70-71-72-74—287 -1 Jasmine Suwannapura 75-71-70-71—287 -1 Azahara Munoz 72-71-72-73—288 E Hinako Shibuno 72-66-76-75—289 +1 Celine Borge 70-77-75-72—294 +6 Yuting Shi 73-72-74-76—295 +7

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.