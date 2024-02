Bahrain Championship presented by Bapco Energies Scores

Sunday At Royal Bahrain, Bahrain Purse: $2.5 million Yardage: 7,261; Par: 72 Final Round Dylan Frittelli, South Africa (500), $390,780…

Sunday

At Royal

Bahrain, Bahrain

Purse: $2.5 million

Yardage: 7,261; Par: 72

Final Round

Dylan Frittelli, South Africa (500), $390,780 67-68-69-71—275 Zander Lombard, South Africa (261), $198,838 65-73-71-68—277 Jesper Svensson, Sweden (261), $198,838 70-65-72-70—277 Frederic Lacroix, France (139), $106,200 69-71-69-70—279 Ockie Strydom, South Africa (139), $106,200 66-71-69-73—279 Aaron Cockerill, Canada (98), $74,708 66-73-74-67—280 Sebastian Soderberg, Sweden (98), $74,708 68-71-71-70—280 Joel Girrbach, Switzerland (64), $49,307 65-70-74-72—281 Julien Guerrier, France (64), $49,307 70-67-74-70—281 Rasmus Hojgaard, Denmark (64), $49,307 67-73-72-69—281 Niklas Norgaard Moller, Denmark (64), $49,307 69-69-71-72—281 Ugo Coussaud, France (47), $36,377 68-72-71-71—282 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain (47), $36,377 71-68-70-73—282 Rikuya Hoshino, Japan (47), $36,377 68-73-72-69—282 Antoine Rozner, France (47), $36,377 70-73-70-69—282 Sean Crocker, United States (38), $28,832 68-75-72-68—283 Harrison Endycott, Australia (38), $28,832 69-68-73-73—283 Daan Huizing, Netherlands (38), $28,832 70-72-70-71—283 Scott Jamieson, Scotland (38), $28,832 67-71-71-74—283 Matthew Jordan, England (38), $28,832 68-72-70-73—283 David Micheluzzi, Australia (38), $28,832 70-74-71-68—283 Bernd Wiesberger, Austria (38), $28,832 68-71-73-71—283 Sam Bairstow, England (31), $23,562 70-69-70-75—284 Matthew Baldwin, England (31), $23,562 69-72-74-69—284 Filippo Celli, Italy (31), $23,562 70-70-73-71—284 Grant Forrest, Scotland (31), $23,562 70-72-70-72—284 Marcel Siem, Germany (31), $23,562 71-71-71-71—284 Andrew Wilson, England (31), $23,562 73-69-71-71—284 Pablo Larrazabal, Spain (26), $19,424 71-73-73-68—285 Marcel Schneider, Germany (26), $19,424 68-75-72-70—285 Darius Van Driel, Netherlands (26), $19,424 73-71-70-71—285 Johannes Veerman, United States (26), $19,424 72-68-74-71—285 Fabrizio Zanotti, Paraguay (26), $19,424 71-73-72-69—285 Nicolas Colsaerts, Belgium (0), $19,424 70-72-70-73—285 Jamie Donaldson, Wales (21), $15,200 69-68-76-73—286 Chase Hanna, United States (21), $15,200 72-72-72-70—286 Romain Langasque, France (21), $15,200 71-70-72-73—286 Matteo Manassero, Italy (21), $15,200 69-73-72-72—286 Yannik Paul, Germany (21), $15,200 70-73-70-73—286 Marco Penge, England (21), $15,200 71-72-75-68—286 Connor Syme, Scotland (21), $15,200 68-72-73-73—286 Tom Vaillant, France (21), $15,200 64-73-76-73—286 Marcus Armitage, England (17), $12,183 67-74-71-75—287 Haydn Barron, Australia (17), $12,183 71-73-76-67—287 Soren Kjeldsen, Denmark (17), $12,183 71-72-73-71—287 Hurly Long, Germany (17), $12,183 72-72-70-73—287 Andy Sullivan, England (17), $12,183 69-73-70-75—287 Wu Ashun, China (14), $9,655 71-70-73-74—288 Matthis Besard, Belgium (14), $9,655 73-71-72-72—288 Calum Hill, Scotland (14), $9,655 69-72-72-75—288 Jacques Kruyswijk, South Africa (14), $9,655 69-71-75-73—288 Andrea Pavan, Italy (14), $9,655 72-69-75-72—288 Richie Ramsay, Scotland (14), $9,655 70-73-71-74—288 Adam Blomme, Sweden (12), $7,931 70-73-74-72—289 Kristian Krogh Johannessen, Norway (12), $7,931 70-74-74-71—289 Julien Brun, France (10), $7,011 71-73-71-75—290 Alejandro Del Rey, Spain (10), $7,011 66-70-79-75—290 Jason Scrivener, Australia (10), $7,011 71-73-74-72—290 Jordan L. Smith, England (10), $7,011 74-70-71-75—290 Matthew Southgate, England (10), $7,011 69-71-72-78—290 Santiago Tarrio, Spain (10), $7,011 70-73-73-74—290 Jens Dantorp, Sweden (8), $5,977 67-76-75-73—291 Will Enefer, England (8), $5,977 69-72-70-80—291 Joshua Grenville-Wood, England (0), $5,977 70-74-75-72—291 Ross Fisher, England (7), $5,402 70-72-72-78—292 Sebastian Friedrichsen, Denmark (7), $5,402 66-75-74-77—292 Kiradech Aphibarnrat, Thailand (7), $4,827 70-74-72-77—293 Darren Fichardt, South Africa (7), $4,827 70-69-73-81—293 James Morrison, England (7), $4,827 68-75-76-74—293 Tom Lewis, England (6), $3,754 70-74-75-76—295 Lorenzo Scalise, Italy (6), $3,754 73-68-75-79—295 Cole Madey, United States (0), $3,754 69-73-77-76—295 Jeong-Weon Ko, France (5), $3,442 68-76-77-76—297 Stuart Manley, Wales (5), $3,439 73-71-81-76—301

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.