AT&T Pebble Beach Pro-Am Scores

Thursday

Pebble Beach, Calif.

a-Pebble Beach Golf Links (Host Course)

6,972 yards; Par 72

b-Spyglass Hill Golf Course

7,041 yards; Par 72

Purse: $20 million

First Round

Note: Tournament is played on two courses.

Thomas Detry 33b-30b—63 Patrick Cantlay 31b-33b—64 Matthieu Pavon 34a-31a—65 Emiliano Grillo 33b-33b—66 Si Woo Kim 32a-34a—66 Rickie Fowler 33b-34b—67 Collin Morikawa 33a-34a—67 Ludvig Aberg 33b-35b—68 Sam Burns 36b-32b—68 Eric Cole 32a-36a—68 Denny McCarthy 34a-34a—68 Justin Rose 36b-32b—68 Justin Thomas 35b-33b—68 Christiaan Bezuidenhout 34a-35a—69 Jason Day 34b-35b—69 Matt Fitzpatrick 35a-34a—69 Tommy Fleetwood 34b-35b—69 Max Homa 35a-34a—69 Beau Hossler 35b-34b—69 Viktor Hovland 34b-35b—69 Mark Hubbard 34a-35a—69 Kurt Kitayama 32a-37a—69 Matt Kuchar 34a-35a—69 Peter Malnati 35a-34a—69 Taylor Montgomery 35a-34a—69 Scottie Scheffler 35b-34b—69 Sepp Straka 34b-35b—69 Erik Van Rooyen 36a-33a—69 Keegan Bradley 34b-36b—70 Corey Conners 35b-35b—70 Cameron Davis 37b-33b—70 Lee Hodges 34b-36b—70 Seonghyeon Kim 35a-35a—70 Taylor Moore 34b-36b—70 J.T. Poston 32b-38b—70 Adam Svensson 36a-34a—70 Sahith Theegala 36b-34b—70 Brendon Todd 35a-35a—70 Byeong Hun An 36b-35b—71 Nick Hardy 35a-36a—71 Tom Hoge 38b-33b—71 Tom Kim 36a-35a—71 Chris Kirk 36b-35b—71 Rory McIlroy 37b-34b—71 Alex Noren 36a-35a—71 Davis Riley 37b-34b—71 Sam Ryder 34a-37a—71 Nick Taylor 37a-34a—71 Cameron Young 36b-35b—71 Wyndham Clark 36b-36b—72 Tony Finau 36a-36a—72 Brian Harman 36b-36b—72 Russell Henley 36a-36a—72 Sungjae Im 35a-37a—72 Luke List 36a-36a—72 Maverick McNealy 36a-36a—72 Seamus Power 35a-37a—72 Andrew Putnam 35b-37b—72 Adam Scott 37b-35b—72 Jordan Spieth 38b-34b—72 Kevin Yu 37b-35b—72 Lucas Glover 37a-36a—73 Adam Hadwin 36a-37a—73 Stephan Jaeger 37b-36b—73 Grayson Murray 37b-36b—73 Xander Schauffele 34a-39a—73 Webb Simpson 35a-38a—73 Alex Smalley 35a-38a—73 J.J. Spaun 34a-39a—73 Brandon Wu 33a-40a—73 Ben Griffin 37a-37a—74 Nicolai Hojgaard 38b-36b—74 Keith Mitchell 36b-38b—74 Adam Schenk 40b-34b—74 Harris English 37a-38a—75 Hideki Matsuyama 40b-35b—75 Hayden Buckley 36a-40a—76 Nick Dunlap 38a-38a—76 Mackenzie Hughes 41b-35b—76 Patrick Rodgers 39a-37a—76

