Saturday, Jan. 27 EAST Rhode Island 63, UMass 48 SOUTH Middle Tennessee 92, FIU 62 UNC-Greensboro 54, ETSU 50 W.…

Saturday, Jan. 27

EAST

Rhode Island 63, UMass 48

SOUTH

Middle Tennessee 92, FIU 62

UNC-Greensboro 54, ETSU 50

W. Illinois 65, Morehead St. 59

MIDWEST

Ball St. 75, E. Michigan 50

Cent. Michigan 53, W. Michigan 45

Detroit 69, Cleveland St. 56

Michigan St. 82, Michigan 61

___

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.