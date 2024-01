Thursday, Jan. 18 EAST Albany (NY) 65, Mass.-Lowell 49 Iona 68, St. Peter’s 62 FAR WEST E. Washington 56, Weber…

Thursday, Jan. 18

EAST

Albany (NY) 65, Mass.-Lowell 49

Iona 68, St. Peter’s 62

FAR WEST

E. Washington 56, Weber St. 38

___

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.