Women’s College Basketball Scores

Monday, Jan. 15

EAST

Columbia 88, Yale 52

Fairleigh Dickinson 64, St. Francis (Pa.) 54

Harvard 73, Brown 59

Le Moyne 60, Sacred Heart 56

Merrimack 71, CCSU 53

Penn 67, Cornell 54

Princeton 63, Dartmouth 40

Saint Joseph’s 64, La Salle 39

Stonehill 67, Wagner 44

SOUTH

Alabama A&M 66, Alabama St. 49

Grambling St. 88, Florida A&M 85, 3OT

South Carolina 98, Kentucky 36

Southern U. 71, Bethune-Cookman 66

MIDWEST

LIU Brooklyn 66, Chicago St. 58

SOUTHWEST

MVSU 70, Texas Southern 69

