PGA Tour The Sony Open in Hawaii Scores

Thursday At Waialae Country Club Honolulu, Hawaii Purse: $8.3 million Yardage: 7,044; Par: 70 Suspended First Round Cam Davis 32-30—62…

Thursday At Waialae Country Club Honolulu, Hawaii Purse: $8.3 million Yardage: 7,044; Par: 70 Suspended First Round Cam Davis 32-30—62 Taylor Montgomery 33-31—64 Aaron Rai 33-32—65 Austin Eckroat 33-32—65 Stephan Jaeger 32-33—65 Webb Simpson 34-31—65 Alex Noren 32-34—66 Chris Kirk 33-33—66 Brendon Todd 33-33—66 Matthieu Pavon 34-32—66 Alejandro Tosti 32-34—66 Eric Cole 33-33—66 Scott Stallings 33-33—66 Harris English 34-32—66 Byeong Hun An 34-33—67 Luke List 34-33—67 Justin Rose 32-35—67 Matt Wallace 33-34—67 Ben Silverman 35-32—67 Greyson Sigg 33-34—67 Stewart Cink 33-34—67 Adam Hadwin 33-34—67 Keegan Bradley 34-33—67 Sam Stevens 31-36—67 Dylan Wu 34-33—67 Denny McCarthy 36-32—68 Maverick McNealy 33-35—68 Tyler Duncan 35-33—68 Cameron Champ 34-34—68 Zach Johnson 33-35—68 Patton Kizzire 34-34—68 Andrew Putnam 34-34—68 Nico Echavarria 34-34—68 Billy Horschel 35-33—68 Kevin Yu 33-35—68 Yuto Katsuragawa 34-34—68 Taiga Semikawa 33-35—68 Troy Merritt 34-34—68 Brandon Wu 34-34—68 Matt Kuchar 33-35—68 Keith Mitchell 36-32—68 Harry Hall 33-35—68 Callum Tarren 33-36—69 Brian Harman 34-35—69 Matt Fitzpatrick 34-35—69 K.H. Lee 33-36—69 Si Woo Kim 35-34—69 Nick Taylor 37-32—69 Russell Henley 34-35—69 Carson Young 35-34—69 Grayson Murray 37-32—69 Jhonattan Vegas 35-34—69 Matt NeSmith 32-37—69 Robby Shelton 34-35—69 Joseph Bramlett 33-36—69 Will Gordon 37-32—69 Nick Hardy 36-33—69 Akshay Bhatia 36-33—69 Erik van Rooyen 34-35—69 Taylor Pendrith 34-35—69 Charley Hoffman 37-33—70 Tyson Alexander 35-35—70 Kevin Streelman 33-37—70 Patrick Rodgers 35-35—70 Tyler McCumber 35-35—70 Zac Blair 36-34—70 Tyrrell Hatton 34-36—70 Kurt Kitayama 35-35—70 Chad Ramey 36-34—70 Hideki Matsuyama 36-34—70 Lanto Griffin 36-34—70 Robert Streb 35-35—70 Alex Smalley 36-34—70 Kensei Hirata 35-35—70 Ben Griffin 34-36—70 Justin Lower 35-35—70 Ben Martin 35-35—70 Mark Hubbard 35-35—70 J.T. Poston 35-35—70 Ludvig Åberg 36-34—70 Corey Conners 33-37—70 David Lingmerth 37-33—70 Chandler Phillips 35-35—70 Gary Woodland 38-33—71 J.J. Spaun 33-38—71 Adam Svensson 35-36—71 Ryan Moore 37-34—71 Joel Dahmen 32-39—71 Peter Malnati 37-34—71 Robert MacIntyre 34-37—71 Rico Hoey 34-37—71 David Skinns 36-35—71 David Lipsky 36-35—71 S.H. Kim 36-35—71 Nate Lashley 34-37—71 Emiliano Grillo 34-37—71 Brandt Snedeker 36-35—71 Lucas Glover 36-35—71 Martin Trainer 36-35—71 Ben Taylor 37-35—72 Andrew Novak 37-35—72 Matti Schmid 36-36—72 Doug Ghim 36-36—72 Hayden Buckley 35-37—72 Garrick Higgo 36-36—72 C.T. Pan 35-37—72 Tom Hoge 37-35—72 Sahith Theegala 34-38—72 Seamus Power 35-37—72 Camilo Villegas 38-34—72 Josh Teater 35-37—72 Davis Thompson 37-36—73 Ryan Palmer 38-35—73 Paul Barjon 37-36—73 Justin Suh 37-36—73 Sami Valimaki 36-38—74 Chez Reavie 37-37—74 Joe Highsmith 37-38—75 Vincent Norrman 36-39—75 Kevin Kisner 39-36—75 Martin Laird 36-39—75 Will Zalatoris 39-37—76 Davis Riley 42-34—76 Vince Whaley 40-36—76 Adrien Dumont de Chassart 36-41—77 Ryan Brehm 40-38—78 Hunter Larson 45-43—88 Did Not Finish Norman Xiong Carl Yuan Ben Kohles Michael Kim Ryo Hisatsune Jake Knapp Parker Coody Jimmy Stanger Alexander Björk Max Greyserman Aguri Iwasaki Pierceson Coody Takumi Kanaya Jacob Bridgeman Chan Kim a-Rintaro Nakano a-Blaze Akana First Round Leaderboard Name Par Thru 1. Cam Davis -8 18 2. Taylor Montgomery -6 18 3. Aaron Rai -5 18 4. Austin Eckroat -5 18 5. Stepha Jaeger -5 18 6. Web Simpson -5 18

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.