NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report.

Sunday

BUFFALO BILLS at MIAMI DOLPHINS — BUFFALO: RB Latavius Murray, OL Alec Anderson, DE Kingsley Jonathan, DT Linval Joseph, CB Kaiir Elam, S Damr Hamlin. MIAMI: WR Jaylen Waddle, RB Raheem Mostert, CB Xavien Howard, CB Ethan Bonner, T Kion Smith, TE Tyler Kroft, QB Skylar Thompson.

