NCAA FBS Team Total Offense

G Plays Yds Yds Pg LSU 13 841 7065 543.5 Oregon 14 951 7440 531.4 Oklahoma 13 974 6591 507.0 Liberty 14 973 6988 499.1 Georgia 14 958 6951 496.5 North Texas 12 912 5951 495.9 North Carolina 13 958 6386 491.2 UCF 13 895 6332 487.1 Texas 14 1002 6685 477.5 Southern Cal 13 823 6070 466.9 TCU 12 909 5600 466.7 Mississippi 13 930 6007 462.1 Washington 15 985 6931 462.1 Texas State 13 958 5961 458.5 Memphis 13 909 5957 458.2 SMU 14 1021 6369 454.9 South Florida 13 1028 5871 451.6 UAB 12 853 5390 449.2 Tennessee 13 899 5825 448.1 Arizona 13 862 5824 448.0 Appalachian St. 14 1007 6259 447.1 Kansas 13 810 5799 446.1 Kansas St. 13 959 5788 445.2 South Alabama 13 897 5726 440.5 Utah St. 13 932 5702 438.6 Boise St. 14 931 6104 436.0 West Virginia 13 896 5650 434.6 Missouri 13 873 5636 433.5 Notre Dame 13 808 5619 432.2 Oklahoma St. 14 1019 6045 431.8 Miami 13 876 5605 431.2 UCLA 13 936 5550 426.9 Cincinnati 12 877 5113 426.1 Georgia Tech 13 871 5520 424.6 Washington St. 12 852 5060 421.7 UTSA 13 962 5481 421.6 Troy 14 943 5872 419.4 Georgia Southern 13 954 5451 419.3 James Madison 13 873 5446 418.9 Toledo 14 901 5864 418.9 Coastal Carolina 13 875 5411 416.2 Louisville 14 941 5812 415.1 New Mexico St. 15 918 6191 412.7 UNLV 14 943 5778 412.7 New Mexico 12 793 4927 410.6 Oregon St. 13 825 5320 409.2 Florida 12 811 4905 408.8 Ohio St. 13 831 5303 407.9 Jacksonville St. 13 997 5300 407.7 Texas A&M 13 882 5290 406.9 San Jose St. 13 804 5246 403.5 Clemson 13 998 5235 402.7 W. Kentucky 13 896 5223 401.8 Florida St. 14 896 5620 401.4 Penn St. 13 928 5202 400.2 Colorado St. 12 833 4792 399.3 Georgia St. 13 880 5117 393.6 Louisiana-Lafayette 13 836 5111 393.2 Alabama 14 886 5503 393.1 California 13 930 5102 392.5 Virginia Tech 13 855 5089 391.5 Middle Tennessee 12 822 4693 391.1 Illinois 12 811 4692 391.0 Fresno St. 13 884 5041 387.8 Maryland 13 858 5035 387.3 Texas Tech 13 944 5027 386.7 Tulsa 12 861 4627 385.6 Louisiana Tech 12 804 4626 385.5 Michigan 15 924 5741 382.7 Boston College 13 908 4956 381.2 Wisconsin 13 923 4955 381.2 Purdue 12 854 4559 379.9 Baylor 12 855 4534 377.8 Arkansas St. 13 829 4857 373.6 Temple 12 839 4475 372.9 Tulane 14 895 5181 370.1 N. Illinois 13 833 4802 369.4 Virginia 12 850 4425 368.8 Air Force 13 824 4765 366.5 W. Michigan 12 872 4380 365.0 Iowa St. 13 763 4744 364.9 Colorado 12 833 4363 363.6 South Carolina 12 781 4357 363.1 Rice 13 818 4718 362.9 UTEP 12 777 4344 362.0 Houston 12 767 4326 360.5 Marshall 13 877 4660 358.5 Umass 12 738 4275 356.2 Southern Miss. 12 848 4241 353.4 Stanford 12 838 4217 351.4 Hawaii 13 861 4568 351.4 Auburn 13 830 4566 351.2 NC State 13 857 4555 350.4 Utah 13 890 4529 348.4 Old Dominion 13 835 4528 348.3 Duke 13 805 4525 348.1 Ohio 13 868 4524 348.0 Cent. Michigan 12 780 4130 344.2 Syracuse 13 845 4463 343.3 Kentucky 13 714 4411 339.3 Indiana 12 800 4004 333.7 FAU 12 781 3969 330.8 Mississippi St. 12 750 3943 328.6 Wake Forest 12 789 3933 327.8 Wyoming 13 772 4251 327.0 Uconn 12 776 3923 326.9 Arkansas 12 795 3918 326.5 San Diego St. 12 773 3912 326.0 Bowling Green 13 787 4237 325.9 Miami (Ohio) 14 796 4529 323.5 Arizona St. 12 814 3858 321.5 Louisiana-Monroe 12 760 3853 321.1 FIU 12 763 3835 319.6 Vanderbilt 12 739 3827 318.9 Buffalo 12 829 3826 318.8 Pittsburgh 12 716 3815 317.9 Nebraska 12 738 3759 313.2 Charlotte 12 792 3753 312.8 Army 12 738 3738 311.5 Sam Houston St. 12 816 3737 311.4 BYU 12 756 3717 309.8 Ball St. 12 776 3696 308.0 Rutgers 13 811 3981 306.2 Northwestern 13 847 3951 303.9 Minnesota 13 817 3912 300.9 Navy 12 747 3603 300.2 Nevada 12 789 3586 298.8 Michigan St. 12 749 3462 288.5 Akron 12 771 3343 278.6 East Carolina 12 773 3327 277.2 Kent St. 12 747 3232 269.3 E. Michigan 13 786 3450 265.4 Iowa 14 834 3296 235.4

