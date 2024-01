NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

Team Passing Efficiency Defense G Att Cp DInt Yds Tds Pts Notre Dame 13 372 195 16 2045 8 97.09…

Team Passing Efficiency Defense

G Att Cp DInt Yds Tds Pts Notre Dame 13 372 195 16 2045 8 97.09 Ohio St. 13 376 198 7 1897 9 99.21 Michigan 15 415 229 18 2355 8 100.53 Iowa 14 472 265 10 2390 11 102.13 Clemson 13 401 212 16 2252 13 102.76 Florida St. 14 416 201 10 2516 12 103.83 Georgia 14 427 234 14 2456 13 106.61 Toledo 14 410 219 11 2562 12 110.20 SMU 14 428 247 12 2551 17 115.28 N. Illinois 13 352 200 10 2217 13 116.23 Penn St. 13 340 199 12 2237 10 116.44 Maryland 13 414 236 17 2712 17 117.37 Oregon 14 492 296 12 3022 16 117.61 Miami (Ohio) 14 425 250 11 2775 12 117.81 Nebraska 12 412 245 9 2527 14 117.83 Fresno St. 13 402 223 17 2661 19 118.21 Oklahoma 13 474 269 20 3260 18 118.62 Kansas St. 13 438 247 13 2926 16 118.63 UCLA 13 450 273 15 2870 16 119.31 Iowa St. 13 448 250 16 2976 21 119.93 UCF 13 367 210 12 2556 12 119.97 NC State 13 421 238 17 2803 20 120.06 Rutgers 13 373 223 9 2292 16 120.73 Ohio 13 372 234 15 2371 14 120.80 Wyoming 13 433 253 11 2772 18 120.84 Duke 13 417 260 10 2740 11 121.45 Alabama 14 413 245 12 2675 17 121.50 Appalachian St. 14 422 258 15 2814 15 121.77 UTSA 13 452 254 10 3037 19 122.08 Troy 14 435 272 10 2821 13 122.27 Washington 15 583 345 16 3879 23 122.60 Texas Tech 13 443 267 13 3003 16 123.26 Miami 13 396 225 12 2808 16 123.65 Jacksonville St. 13 431 252 16 3137 15 123.67 Wisconsin 13 416 254 13 2716 19 124.72 W. Kentucky 13 430 251 15 2986 20 125.08 San Diego St. 12 392 222 12 2894 16 125.99 Utah 13 421 246 8 2917 17 126.16 Virginia Tech 13 341 208 7 2194 16 126.42 James Madison 13 459 278 13 3250 17 126.60 Coastal Carolina 13 391 223 14 2753 21 126.74 Northwestern 13 358 232 13 2378 15 127.17 Arizona 13 433 258 9 3116 15 127.31 San Jose St. 13 359 219 12 2379 19 127.45 Tulane 14 473 309 17 3200 18 127.53 Bowling Green 13 340 202 17 2338 21 127.56 Marshall 13 423 249 13 2873 23 127.71 Akron 12 333 186 6 2247 19 127.76 Texas 14 503 307 16 3561 21 127.92 Louisville 14 416 231 13 3042 22 128.16 Washington St. 12 399 241 8 2863 14 128.24 Mississippi 13 414 252 13 2983 17 128.66 Louisiana Tech 12 318 173 5 2224 18 128.68 UTEP 12 313 177 6 2216 16 129.06 E. Michigan 13 387 228 8 2769 17 129.38 Tennessee 13 414 270 12 2879 15 129.79 Liberty 14 507 299 21 3583 31 130.23 South Alabama 13 354 208 13 2594 19 130.68 BYU 12 408 250 14 2880 21 130.69 Ball St. 12 357 215 5 2451 17 130.81 Auburn 13 360 212 12 2628 19 130.96 Air Force 13 350 216 10 2420 18 131.05 South Carolina 12 401 245 10 2955 16 131.18 Utah St. 13 425 249 10 2855 27 131.28 Rice 13 378 220 5 2751 17 131.53 Middle Tennessee 12 429 268 8 2994 19 131.98 Missouri 13 406 250 9 2767 22 132.27 Buffalo 12 327 207 11 2243 18 132.36 Illinois 12 399 241 7 2737 22 132.71 TCU 12 400 239 8 3044 16 132.87 North Carolina 13 431 268 12 3136 20 133.05 Purdue 12 370 201 10 2898 21 133.44 Army 12 310 190 9 2255 16 133.62 Virginia 12 378 232 8 2697 19 133.66 Georgia Tech 13 368 225 14 2805 18 133.70 Texas A&M 13 365 217 9 2696 19 133.74 Louisiana-Lafayette 13 387 238 13 2795 22 134.21 Sam Houston St. 12 364 235 13 2778 14 134.22 Oregon St. 13 426 264 12 3066 23 134.61 Kansas 13 382 253 14 2817 16 134.67 Syracuse 13 425 269 9 3021 21 135.07 Boston College 13 334 194 8 2562 19 136.50 Boise St. 14 441 268 11 3505 19 136.76 Minnesota 13 391 244 12 2851 23 136.93 West Virginia 13 417 251 11 3078 26 137.49 Georgia Southern 13 396 249 13 3049 20 137.66 FAU 12 412 263 10 2977 23 138.10 UAB 12 389 241 10 2856 24 138.84 Charlotte 12 340 214 11 2552 20 138.93 Kentucky 13 430 291 11 3126 20 138.97 Pittsburgh 12 317 197 10 2537 16 139.72 East Carolina 12 344 210 6 2630 19 140.01 New Mexico St. 15 479 307 7 3763 19 140.25 Arkansas 12 318 192 12 2433 23 140.97 Cincinnati 12 328 186 8 2710 20 141.35 California 13 486 306 12 3646 30 141.41 Memphis 13 433 261 11 3484 25 141.84 South Florida 13 466 279 14 3754 29 142.07 North Texas 12 328 191 10 2655 22 142.26 Navy 12 345 225 10 2698 18 142.33 Old Dominion 13 448 294 11 3257 28 142.41 W. Michigan 12 361 220 9 2815 23 142.48 Texas State 13 417 271 11 3189 24 142.94 LSU 13 420 268 10 3327 23 143.66 Indiana 12 365 222 10 2856 25 143.67 Michigan St. 12 366 226 9 2854 24 143.97 FIU 12 389 241 6 2950 26 144.63 Mississippi St. 12 340 231 7 2456 21 144.88 Kent St. 12 315 184 6 2574 21 145.24 Wake Forest 12 354 218 8 2788 24 145.59 Cent. Michigan 12 360 223 5 2967 20 146.73 Florida 12 325 195 3 2720 18 146.73 Arizona St. 12 419 271 5 3160 28 147.69 Oklahoma St. 14 443 269 13 3850 27 147.97 Colorado St. 12 389 278 9 2982 20 148.20 Colorado 12 417 269 10 3323 28 148.81 Houston 12 384 263 9 3064 21 148.87 UNLV 14 399 245 17 3552 26 149.16 Southern Cal 13 417 267 7 3203 31 149.72 Arkansas St. 13 431 296 8 3372 25 149.83 Uconn 12 378 256 6 3106 19 150.16 Vanderbilt 12 421 290 12 3355 26 150.50 Southern Miss. 12 325 189 9 2904 23 151.03 Umass 12 286 162 8 2474 24 151.40 Hawaii 13 332 204 7 2787 24 151.60 Louisiana-Monroe 12 397 257 11 3299 28 152.27 Tulsa 12 388 250 10 3358 24 152.39 Georgia St. 13 437 284 11 3633 30 152.44 Baylor 12 328 213 7 2837 22 155.46 Nevada 12 347 226 9 3047 24 156.53 New Mexico 12 320 195 4 2824 24 157.32 Stanford 12 424 280 8 3576 32 158.02 Temple 12 327 210 3 2916 27 164.54

