NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense G Car RuYD TD Yds Pg Liberty 14 670 4,106 39 293.3 Air Force 13 719 3,660 36…

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg Liberty 14 670 4,106 39 293.3 Air Force 13 719 3,660 36 281.5 Jacksonville St. 13 647 3,077 35 236.7 West Virginia 13 565 2,976 32 228.9 UCF 13 529 2,967 28 228.2 Cincinnati 12 517 2,605 14 217.1 Boise St. 14 559 3,006 34 214.7 Army 12 574 2,504 19 208.7 Kansas 13 499 2,678 32 206.0 Tennessee 13 489 2,663 23 204.8 LSU 13 430 2,659 34 204.5 Kansas St. 13 533 2,653 32 204.1 Georgia Tech 13 492 2,649 24 203.8 New Mexico St. 15 525 2,985 22 199.0 Boston College 13 547 2,584 25 198.8 Toledo 14 524 2,778 31 198.4 UCLA 13 526 2,571 21 197.8 Navy 12 548 2,335 16 194.6 North Carolina 13 498 2,505 28 192.7 New Mexico 12 440 2,312 26 192.7 Georgia 14 501 2,677 40 191.2 North Texas 12 449 2,294 19 191.2 Virginia Tech 13 498 2,467 20 189.8 Auburn 13 513 2,457 22 189.0 Texas 14 527 2,638 29 188.4 Georgia St. 13 513 2,445 25 188.1 Texas State 13 529 2,439 33 187.6 Notre Dame 13 457 2,414 28 185.7 Penn St. 13 515 2,407 26 185.2 Oregon 14 437 2,583 33 184.5 Utah St. 13 496 2,397 18 184.4 San Jose St. 13 429 2,393 30 184.1 South Florida 13 580 2,377 23 182.8 Utah 13 562 2,373 19 182.5 Oklahoma 13 521 2,368 32 182.2 Tulsa 12 527 2,171 13 180.9 N. Illinois 13 467 2,335 23 179.6 Louisville 14 533 2,499 31 178.5 Nebraska 12 478 2,128 16 177.3 SMU 14 556 2,472 29 176.6 Louisiana-Lafayette 13 469 2,294 25 176.5 Mississippi 13 535 2,294 29 176.5 Clemson 13 524 2,266 24 174.3 Appalachian St. 14 534 2,429 22 173.5 UNLV 14 538 2,429 39 173.5 Miami 13 440 2,251 23 173.2 Alabama 14 561 2,417 32 172.6 California 13 496 2,243 26 172.5 South Alabama 13 469 2,240 28 172.3 Syracuse 13 529 2,240 20 172.3 UTSA 13 516 2,233 27 171.8 Ball St. 12 472 2,057 15 171.4 Missouri 13 496 2,226 25 171.2 Michigan 15 563 2,536 40 169.1 Purdue 12 462 2,025 20 168.8 Rutgers 13 517 2,193 24 168.7 Duke 13 448 2,174 26 167.2 Oregon St. 13 445 2,172 26 167.1 Texas Tech 13 473 2,118 17 162.9 Southern Miss. 12 485 1,953 16 162.8 Wisconsin 13 454 2,093 22 161.0 UAB 12 426 1,923 24 160.2 Cent. Michigan 12 455 1,914 21 159.5 Wyoming 13 468 2,060 19 158.5 Miami (Ohio) 14 503 2,213 23 158.1 Minnesota 13 505 2,048 13 157.5 NC State 13 478 2,034 19 156.5 Oklahoma St. 14 449 2,174 29 155.3 Tulane 14 527 2,171 16 155.1 Coastal Carolina 13 465 2,010 17 154.6 TCU 12 406 1,854 19 154.5 San Diego St. 12 454 1,851 16 154.2 Troy 14 486 2,154 19 153.9 W. Michigan 12 479 1,846 21 153.8 Old Dominion 13 474 1,996 15 153.5 Memphis 13 429 1,976 31 152.0 Florida St. 14 463 2,102 32 150.1 Florida 12 421 1,794 21 149.5 Arkansas St. 13 459 1,926 20 148.2 Mississippi St. 12 402 1,761 12 146.8 Louisiana-Monroe 12 415 1,755 7 146.2 Charlotte 12 464 1,740 16 145.0 Ohio 13 485 1,877 18 144.4 UTEP 12 447 1,732 16 144.3 Umass 12 390 1,706 19 142.2 Arizona 13 398 1,816 17 139.7 Arkansas 12 472 1,668 9 139.0 Ohio St. 13 431 1,805 20 138.8 Bowling Green 13 429 1,788 22 137.5 Uconn 12 395 1,639 15 136.6 Texas A&M 13 456 1,770 23 136.2 James Madison 13 445 1,753 17 134.8 Southern Cal 13 362 1,741 33 133.9 Buffalo 12 435 1,603 15 133.6 Marshall 13 452 1,720 21 132.3 Wake Forest 12 468 1,565 13 130.4 Kentucky 13 339 1,660 18 127.7 Illinois 12 396 1,517 12 126.4 Middle Tennessee 12 384 1,506 13 125.5 Nevada 12 443 1,498 13 124.8 Louisiana Tech 12 381 1,495 20 124.6 Indiana 12 433 1,451 13 120.9 Iowa St. 13 382 1,559 16 119.9 Houston 12 359 1,424 10 118.7 Stanford 12 413 1,421 15 118.4 Washington 15 411 1,776 28 118.4 Virginia 12 454 1,415 12 117.9 Georgia Southern 13 377 1,522 16 117.1 Iowa 14 486 1,635 11 116.8 FAU 12 369 1,383 16 115.2 Baylor 12 413 1,378 13 114.8 E. Michigan 13 428 1,474 18 113.4 East Carolina 12 385 1,360 12 113.3 Arizona St. 12 374 1,334 17 111.2 Rice 13 387 1,436 21 110.5 Maryland 13 381 1,409 20 108.4 Fresno St. 13 366 1,372 16 105.5 Kent St. 12 442 1,266 8 105.5 W. Kentucky 13 357 1,370 12 105.4 BYU 12 360 1,252 15 104.3 Northwestern 13 458 1,325 13 101.9 Pittsburgh 12 356 1,223 10 101.9 Temple 12 331 1,155 9 96.2 Vanderbilt 12 349 1,143 10 95.2 Colorado St. 12 332 1,114 10 92.8 FIU 12 380 1,083 17 90.2 Sam Houston St. 12 368 1,066 13 88.8 Michigan St. 12 370 1,062 7 88.5 South Carolina 12 369 1,021 17 85.1 Washington St. 12 342 1,018 17 84.8 Akron 12 346 972 12 81.0 Hawaii 13 324 975 6 75.0 Colorado 12 358 827 12 68.9

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.