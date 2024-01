NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense G Car Yds TD Yds Pg North Texas 12 544 3062 37 255.2 Louisiana Tech 12 506 2794…

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg North Texas 12 544 3062 37 255.2 Louisiana Tech 12 506 2794 32 232.8 Georgia Tech 13 535 2877 28 221.3 Umass 12 468 2650 30 220.8 Utah St. 13 548 2775 31 213.5 UTEP 12 452 2427 28 202.2 Temple 12 513 2380 25 198.3 UAB 12 457 2365 31 197.1 UCF 13 516 2528 26 194.5 FIU 12 487 2290 17 190.8 W. Kentucky 13 510 2473 24 190.2 Nevada 12 423 2265 23 188.8 E. Michigan 13 513 2450 24 188.5 Boston College 13 462 2443 30 187.9 Southern Cal 13 506 2424 25 186.5 Baylor 12 440 2219 27 184.9 Virginia 12 434 2214 27 184.5 Arkansas St. 13 505 2395 22 184.2 Buffalo 12 433 2159 19 179.9 Southern Miss. 12 424 2145 28 178.8 Appalachian St. 14 502 2500 28 178.6 BYU 12 439 2132 18 177.7 Cincinnati 12 397 2123 24 176.9 Colorado 12 451 2117 24 176.4 Army 12 433 2115 15 176.2 Kent St. 12 460 2113 31 176.1 Vanderbilt 12 413 2104 23 175.3 New Mexico 12 407 2066 25 172.2 Louisiana-Monroe 12 490 2063 21 171.9 Hawaii 13 481 2222 26 170.9 San Jose St. 13 486 2213 23 170.2 Louisiana-Lafayette 13 576 2209 24 169.9 Houston 12 467 2023 27 168.6 Coastal Carolina 13 462 2181 15 167.8 Oklahoma St. 14 512 2335 23 166.8 Fresno St. 13 499 2160 16 166.2 Colorado St. 12 484 1993 18 166.1 San Diego St. 12 401 1989 21 165.8 Tulsa 12 423 1978 24 164.8 Stanford 12 420 1964 29 163.7 North Carolina 13 504 2121 21 163.2 Sam Houston St. 12 441 1955 25 162.9 UNLV 14 529 2265 23 161.8 Georgia Southern 13 454 2100 30 161.5 Kansas 13 472 2100 26 161.5 Charlotte 12 429 1938 19 161.5 LSU 13 462 2089 24 160.7 Texas Tech 13 479 2081 19 160.1 Cent. Michigan 12 411 1918 24 159.8 W. Michigan 12 412 1906 22 158.8 Northwestern 13 504 2052 20 157.8 Marshall 13 467 2026 20 155.8 Florida 12 386 1867 21 155.6 Indiana 12 448 1863 18 155.2 Memphis 13 446 2018 21 155.2 Auburn 13 463 2015 15 155.0 TCU 12 467 1856 21 154.7 Arkansas 12 437 1853 13 154.4 Wake Forest 12 440 1852 13 154.3 Mississippi 13 497 1990 19 153.1 Rice 13 484 1988 23 152.9 Michigan St. 12 440 1828 14 152.3 Texas State 13 489 1980 25 152.3 Florida St. 14 509 2131 17 152.2 N. Illinois 13 461 1963 20 151.0 Washington St. 12 425 1810 26 150.8 Illinois 12 459 1802 18 150.2 Pittsburgh 12 493 1802 20 150.2 Uconn 12 420 1796 22 149.7 South Carolina 12 462 1793 19 149.4 FAU 12 477 1791 12 149.2 Minnesota 13 414 1938 19 149.1 Toledo 14 525 2082 18 148.7 Akron 12 443 1780 23 148.3 Syracuse 13 500 1926 16 148.2 Washington 15 474 2222 25 148.1 Virginia Tech 13 459 1924 21 148.0 Kansas St. 13 403 1917 15 147.5 Bowling Green 13 469 1901 16 146.2 Middle Tennessee 12 435 1753 20 146.1 Mississippi St. 12 449 1751 14 145.9 Georgia St. 13 442 1896 18 145.8 Wyoming 13 453 1879 12 144.5 West Virginia 13 439 1872 15 144.0 South Florida 13 460 1868 26 143.7 New Mexico St. 15 487 2142 22 142.8 Duke 13 473 1845 15 141.9 Old Dominion 13 529 1840 13 141.5 Purdue 12 431 1687 22 140.6 Oklahoma 13 461 1806 14 138.9 Rutgers 13 444 1783 16 137.2 UTSA 13 474 1761 16 135.5 Boise St. 14 451 1887 23 134.8 Wisconsin 13 457 1752 13 134.8 Iowa St. 13 456 1745 12 134.2 Arizona St. 12 381 1602 16 133.5 Miami (Ohio) 14 509 1851 12 132.2 California 13 455 1718 23 132.2 Navy 12 423 1546 12 128.8 Maryland 13 480 1631 14 125.5 Alabama 14 470 1749 15 124.9 Missouri 13 421 1600 8 123.1 East Carolina 12 436 1467 13 122.2 SMU 14 499 1707 14 121.9 Ohio St. 13 452 1553 6 119.5 Notre Dame 13 437 1547 14 119.0 Arizona 13 422 1537 19 118.2 Liberty 14 404 1636 13 116.9 NC State 13 379 1514 13 116.5 Clemson 13 396 1490 16 114.6 Oregon St. 13 412 1483 13 114.1 South Alabama 13 458 1480 11 113.8 Tennessee 13 463 1478 13 113.7 Georgia 14 422 1591 13 113.6 Tulane 14 445 1587 14 113.4 Kentucky 13 450 1470 19 113.1 Iowa 14 498 1565 7 111.8 Jacksonville St. 13 520 1449 14 111.5 Ball St. 12 375 1333 15 111.1 Texas A&M 13 421 1414 9 108.8 Troy 14 472 1495 12 106.8 Miami 13 412 1373 18 105.6 Oregon 14 401 1436 10 102.6 Louisville 14 419 1396 13 99.7 Nebraska 12 376 1115 9 92.9 Air Force 13 387 1190 11 91.5 Ohio 13 366 1185 9 91.2 Michigan 15 450 1350 9 90.0 James Madison 13 416 1110 13 85.4 Utah 13 345 1076 13 82.8 Texas 14 397 1153 9 82.4 UCLA 13 396 1050 5 80.8 Penn St. 13 434 982 10 75.5

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.