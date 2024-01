NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

Receiving Yards Per Game G Ct ReYd RecYD M.Nabers, LSU 13 89 1569 120.7 M.Washington, Virginia 12 110 1426 118.8…

Receiving Yards Per Game

G Ct ReYd RecYD M.Nabers, LSU 13 89 1569 120.7 M.Washington, Virginia 12 110 1426 118.8 C.Lacy, South Alabama 12 91 1316 109.7 R.Odunze, Washington 15 92 1640 109.3 T.McMillan, Arizona 13 90 1402 107.8 T.Franklin, Oregon 13 81 1383 106.4 R.White, UNLV 14 89 1483 105.9 X.Legette, South Carolina 12 71 1255 104.6 M.Harrison, Ohio St. 12 67 1211 100.9 L.Wester, FAU 12 108 1168 97.3 E.McAlister, Boise St. 9 47 873 97.0 T.Horton, Colorado St. 12 96 1136 94.7 L.Burden, Missouri 13 86 1212 93.2 K.Mitchell, FIU 12 64 1118 93.2 E.Sarratt, James Madison 13 82 1191 91.6 B.Thomas, LSU 13 68 1177 90.5 J.Cephus, UTSA 13 88 1149 88.4 I.Williams, Illinois 12 82 1055 87.9 J.Baker, UCF 13 52 1140 87.7 D.Walker, North Carolina 8 41 699 87.4 K.Akharaiyi, UTEP 12 48 1033 86.1 T.Johnson, Oregon 14 86 1182 84.4 E.Ayomanor, Stanford 12 62 1013 84.4 X.Restrepo, Miami 13 85 1092 84.0 J.Maclin, North Texas 12 57 1004 83.7 R.Taylor, Memphis 13 69 1083 83.3 J.Royals, Utah St. 13 71 1080 83.1 X.Weaver, Colorado 11 68 908 82.5 T.Harris, Mississippi 12 54 985 82.1 M.Corley, W. Kentucky 12 79 984 82.0 T.Washington, Southern Cal 13 59 1062 81.7 J.Hobert, Texas State 11 76 895 81.4 S.Atkins, South Florida 13 92 1054 81.1 R.Pearsall, Florida 12 65 965 80.4 R.Brown, James Madison 13 53 1045 80.4 T.Hunter, Colorado 9 57 721 80.1 S.Pinckney, Coastal Carolina 13 72 1027 79.0 S.McBride, Hawaii 13 63 1024 78.8 L.Victor, Washington St. 11 89 860 78.2 J.Polk, Washington 15 69 1159 77.3 J.Kelly, Washington St. 12 61 923 76.9 L.McCaffrey, Rice 13 71 992 76.3 C. Daniels, Liberty 14 55 1067 76.2 J.Higgins, Iowa St. 13 53 983 75.6 D.Stoops, Oklahoma 13 84 962 74.0 R. Lewis, Georgia St. 12 70 881 73.4 K.Hood, Georgia Southern 13 101 948 72.9 X.Worthy, Texas 14 75 1014 72.4 T.Vaughn, Utah St. 13 89 933 71.8 A.Anthony, Oklahoma 6 27 429 71.5 T.Palmer, UAB 12 47 858 71.5 J.Thrash, Louisville 12 63 858 71.5 B.Bowers, Georgia 10 56 714 71.4 J.Barber, Troy 14 75 999 71.4 B.Presley, Oklahoma St. 14 101 991 70.8 C.Allen, Louisiana Tech 11 46 778 70.7 K.Williams, Washington St. 12 61 843 70.2 D.Blankumsee, Memphis 13 53 901 69.3 K.Hudson, UCF 13 44 900 69.2 J.Noel, Iowa St. 12 66 820 68.3 J.Pritchett, South Alabama 13 57 883 67.9 S.Brown, Houston 12 62 815 67.9 G.Larvadain, Miami (Ohio) 10 42 679 67.9 C.McCray, Kent St. 9 41 610 67.8 M.Fields, Virginia 12 58 811 67.6 A.Hawkins, Texas State 13 55 874 67.2 I. Alston, Army 4 9 266 66.5 J.George, Miami 13 57 864 66.5 S.Harris, Louisiana Tech 12 83 796 66.3 A.Smith, Texas A&M 12 53 795 66.2 A.Simpson, Umass 12 57 792 66.0 B.Rice, Southern Cal 12 45 791 65.9 A.Gould, Oregon St. 11 44 718 65.3 N.Smith, Sam Houston St. 12 79 783 65.2 X.Henderson, Cincinnati 12 58 782 65.2 E.Badger, Arizona St. 11 65 713 64.8 K.Robinson, Appalachian St. 14 68 905 64.6 K.Concepcion, NC State 13 71 839 64.5 J.Cowing, Arizona 13 89 839 64.5 W.Pauling, Wisconsin 13 74 837 64.4 J.Moore, Duke 13 62 835 64.2 P.Ashlock, Hawaii 13 83 832 64.0 R.Owens, Oklahoma St. 14 63 895 63.9 D.Jackson, Minnesota 13 59 831 63.9 D.Holker, Colorado St. 12 64 767 63.9 D.Wade, Mississippi 13 55 830 63.8 A.Armstrong, Arkansas 12 56 764 63.7 H.Willis, Middle Tennessee 11 46 697 63.4 D.Burgess, Georgia Southern 13 74 813 62.5 S.White, Tennessee 13 67 803 61.8 J.Wilson, Florida St. 10 41 617 61.7 J.Brown, Coastal Carolina 12 58 740 61.7 N.Anderson, Oklahoma 13 38 798 61.4 J.Burton, Alabama 13 39 798 61.4 J.Jones, Maryland 13 56 790 60.8 E.Brooks, Fresno St. 13 60 788 60.6 K.Benjamin, Tulsa 12 47 727 60.6 A.Mitchell, Texas 14 55 845 60.4 J.Ross-Simmons, Colorado St. 12 45 724 60.3 L.Arnold, Kansas 13 44 782 60.2 B.Means, Pittsburgh 12 41 721 60.1 L.Keys, Tulane 10 33 599 59.9 E.Singleton, Georgia Tech 12 48 714 59.5 D.Vele, Utah 10 43 593 59.3 A.Anderson, Temple 11 37 647 58.8 B.Kirtz, Northwestern 12 49 701 58.4 J.Hunter, California 13 64 756 58.2 J.Manjack, Houston 10 46 577 57.7 K.Womack, W. Michigan 12 76 691 57.6 K.Wilson, Texas State 13 66 747 57.5 S. Bolden, Oregon St. 13 54 746 57.4 E. Stewart, Texas A&M 9 38 514 57.1 M.Davis, Utah St. 11 36 628 57.1 W.Sheppard, Vanderbilt 12 47 684 57.0 J.Watkins, Mississippi 13 53 741 57.0 H.Fannin, Bowling Green 11 44 623 56.6 M.Shoulders, Tulsa 5 16 283 56.6 B.Sinnott, Kansas St. 12 49 676 56.3 M.Cross, Ohio 11 47 617 56.1 N.Nash, San Jose St. 13 48 728 56.0 C.Washington, Illinois 12 49 670 55.8 T.Felton, Maryland 13 48 723 55.6 T.Robinson, Ball St. 2 6 111 55.5 T.Bradford, LSU 1 1 55 55.0 C.Johnson, Northwestern 13 54 715 55.0 S.Wiglusz, Ohio 12 56 660 55.0 K.Coleman, Florida St. 12 50 658 54.8 L.Griffin, Mississippi St. 12 50 658 54.8 A.Yaseen, Purdue 6 25 329 54.8 C.Brazzell, Tulane 13 44 711 54.7 J.Jones, North Carolina 13 46 711 54.7 J. Banks, Wake Forest 12 59 653 54.4 J.Moss, Fresno St. 13 55 706 54.3 C.Rucker, Arkansas St. 13 36 705 54.2 L.Johnson, Oklahoma St. 10 33 539 53.9 E.Wilson, Florida 10 61 538 53.8 D.McCulley, Indiana 12 48 644 53.7 J.Farooq, Oklahoma 13 45 694 53.4 K.Rutkiewicz, N. Illinois 6 21 319 53.2 L.McConkey, Georgia 9 30 478 53.1 C.Jackson, Arkansas St. 13 39 689 53.0 E. Metcalf, Middle Tennessee 12 54 634 52.8 M.Evans, Notre Dame 8 29 422 52.8 R.Wilson, Michigan 15 48 789 52.6 C.Lewis, Troy 14 32 735 52.5 T.Wease, Missouri 13 49 682 52.5 D.Burks, Purdue 12 47 629 52.4 S.Williams, TCU 11 41 573 52.1 M.Baldwin, Baylor 12 38 623 51.9 C.Sowell, East Carolina 12 47 622 51.8 K.Lambert-Smith, Penn St. 13 53 673 51.8 J.Caston, Southern Miss. 12 33 621 51.8 P.Carter, Jacksonville St. 13 38 672 51.7 E.Egbuka, Ohio St. 10 41 515 51.5 T.Morin, Wake Forest 12 41 617 51.4 D.Felton, Virginia Tech 13 38 667 51.3 J.Calhoun, Duke 13 50 666 51.2 K.Prather, Maryland 13 42 666 51.2 J.McMillan, Washington 11 45 559 50.8 L.Hasz, Arkansas 5 16 253 50.6 L.Loya, UCLA 13 59 655 50.4 D.Cobb, Georgia Southern 12 40 601 50.1 J.Newton, Toledo 14 52 696 49.7 L.Bond, Boston College 13 52 646 49.7 D.Campbell, Nevada 12 31 594 49.5 R.Keyton, Tennessee 13 35 642 49.4 T.Howell, Louisiana-Monroe 12 49 590 49.2 J.Walker, Texas A&M 12 35 590 49.2 P.Brooks, Kansas St. 12 53 589 49.1 J.Jones, Ohio 3 8 147 49.0 N.Simmons, South Florida 13 39 637 49.0 D.Key, Kentucky 13 42 636 48.9 K.Jackson, Baylor 10 28 489 48.9 B.Nesbit, North Carolina 12 41 585 48.8 J.Sanders, Texas 14 45 682 48.7 J.Joly, Uconn 12 56 578 48.2 M.Foster, Michigan St. 12 43 576 48.0 K.Mumpfield, Pittsburgh 12 44 576 48.0 C.Stover, Ohio St. 12 41 576 48.0 J.Gathings, Akron 12 55 575 47.9 C.Roberts, BYU 12 42 573 47.8 I.Bond, Alabama 14 48 668 47.7 J.Vandeross, Toledo 14 47 664 47.4 A.Jeanty, Boise St. 12 43 569 47.4 T.Williams, Georgia St. 13 49 615 47.3 J.Horn, Colorado 12 58 567 47.2 R.O’Keefe, Boston College 5 23 235 47.0 K.Paysour, North Carolina 6 22 282 47.0 D.Alford, Syracuse 13 33 610 46.9 C.Young, Miami 12 47 563 46.9 N.McCollum, North Carolina 10 44 469 46.9 P.Bryant, Illinois 12 43 560 46.7 D.Smith, W. Kentucky 11 50 513 46.6 B.Smith, Cincinnati 12 43 557 46.4 B.Collins, Clemson 11 38 510 46.4 D.Wright, Temple 11 39 507 46.1 D.Dabney, Baylor 12 33 552 46.0 J.Faison, Notre Dame 7 19 322 46.0 C. Ross, Uconn 12 44 552 46.0 J.Sturdivant, UCLA 13 36 597 45.9

