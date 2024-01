National Women’s Soccer League College Draft List

Thursday Round 1 1. Utah Royal FC — Ally Sentnor, M, North Carolina. 2. Bay FC — Savy King, D,…

Thursday Round 1

1. Utah Royal FC — Ally Sentnor, M, North Carolina.

2. Bay FC — Savy King, D, North Carolina.

3. Washington Spirit — Croix Bethune, M, Georgia.

4. Utah Royal FC — Brecken Mozingo, F, BYU.

5. Washington Spirit — Hal Hershfelt, D/M, Clemson.

6. Racing Louisville FC — Reilyn Turner, F, UCLA.

7. Washington Spirit — Kate Wiesner, D/F, Penn State.

8. Bay FC — May Doms, M, Stanford.

9. Orlando Pride — Ally Lemos, M, UCLA.

10. Chicago Red Stars — Leilanni Nesbeth, M, Florida State.

11. Portland Thorns FC — Payton Linnehan, F, Penn State.

12. San Diego Wave FC — Kennedy Wesley, D/M, Stanford.

13. Washington Spirit — Makenna Morris, D/M/F, Clemson.

14. NJ/NY Gotham City FC — Maycee Bell, D, North Carolina.

Round 2

15. Chicago Red Stars — Jameese Joseph, M/F, NC State.

16. Utah Royal FC — Lauren Flynn, F/D, Florida State.

17. OL Reign — Sam Meza, M, North Carolina.

18. Kansas City Current — Ellie Wheeler, F/M/D, Penn State.

19. Houston Dash — Avery Patterson, F/M/D, North Carolina.

20. Utah Royal FC — Olvia Smith-Griffitts, D, BYU.

21. Houston Dash — Kiki Van Zanten, F/M, Notre Dame.

22. Orlando Pride — Cori Dyke, M/D, Penn State.

23. Portland Thorns FC — Olivia Wade-Katoa, F/M/D, BYU.

24. North Carolina Courage — Natalia Staude, D, Virginia.

25. Portland Thorns FC — Kelsey Kaufusi, D, Utah State.

26. Utah Royal FC — Emma Jackanieck, F/M, UW-Madison.

27. OL Reign — Maddie Mercado, F/M, Notre Dame.

28. Racing Louisville FC — Emma Sears, F/M, Ohio State.

Round 3

29. Utah Royal FC — Zoe Burns, M/D, South Carolina.

30. Bay FC — Jamie Sheperd, M, BYU.

31. Chicago Red Stars — Hannah Anderson, D, Texas Tech.

32. Kansas City Current — Halle Mackiewicz, G, Clemson.

33. Utah Royal FC — Cristina Roque, G, Florida State.

34. Bay FC — Caroline Conti, F/M, Clemson.

35. Washington Spirit — Anna Podojil, F/M, Arkansas.

36. Houston Dash — Amanda West, F, Pittsburgh.

37. Angel City FC — Felicia Knox, M, Alabama.

38. Houston Dash — Heather Hinz, G, South Carolina.

39. Portland Thorns FC — Katherine Asman, G, Penn State.

40. North Carolina Courage — Julia Dorsey, D, North Carolina.

41. Chicago Red Stars — Bea Franklin, F/M/D, Arkansas.

42. San Diego Wave FC — Mya Jones, F/M, Memphis.

Round 4

43. OL Reign — Makena Carr, F/M/D, Saint Mary’s (Calif.).

44. Angel City FC — Jessica Garziano, F/M, St. John’s.

45. Chicago Red Stars — Celia Gaynor, M/D, Michigan State.

46. Kansas City Current — Hope Hisey, G, Arizona.

47. Houston Dash — Alyssa Bourgeois, M/D, Santa Clara.

48. Racing Louisville FC — Sam Cary, D, Iowa.

49. Washington Spirit — Courtney Brown, M, Utah.

50. Orlando Pride — Alex Kerr, F/M, Texas Tech.

51. Angel City FC — Madison Curry, D, Princeton.

52. North Carolina Courage — Landy Mertz, F/M, Pittsburgh.

53. Portland Thorns FC — Katie Duong, M, Stanford.

54. Racing Louisville FC — Madison White, G, Texas Tech.

55. Bay FC — Laveni Vaka, D, BYU.

56. Orlando Pride — Talia Gabarra, M, UCF.

