LPGA Drive On Championship Scores

Sunday

At Bradenton Country Club

Bradenton, Fla.

Purse: $1.8 million

Yardage: 6,557; Par: 71

Final Round

(x-won on second playoff hole)

x-Nelly Korda 65-67-68-73—273 Lydia Ko 65-70-69-69—273 Megan Khang 69-69-66-72—276 Ayaka Furue 68-67-69-73—277 Lucy Li 67-69-72-69—277 Auston Kim 68-73-64-73—278 Xiyu Lin 69-66-70-73—278 Mone Inami 71-70-70-68—279 Nasa Hataoka 68-71-69-72—280 Cheyenne Knight 71-70-71-68—280 Andrea Lee 71-70-72-67—280 Jasmine Suwannapura 69-68-69-74—280 Gemma Dryburgh 69-68-69-75—281 Lindy Duncan 71-71-67-72—281 Sei Young Kim 67-69-69-76—281 Celine Boutier 70-68-72-72—282 Robyn Choi 71-68-66-77—282 Hye Jin Choi 71-68-72-71—282 Brooke Henderson 71-69-69-73—282 Somi Lee 69-65-76-72—282 Lexi Thompson 70-67-69-76—282 Xiaowen Yin 73-69-68-72—282 Allisen Corpuz 70-69-73-71—283 Lauren Coughlin 71-70-69-73—283 Olivia Cowan 73-68-72-70—283 Linn Grant 70-69-73-71—283 A Lim Kim 72-69-68-74—283 Nanna Koerstz Madsen 66-72-74-71—283 Yealimi Noh 69-71-69-74—283 Ruoning Yin 67-72-70-74—283 Leona Maguire 73-69-73-69—284 Marina Alex 68-71-71-75—285 Isabella Fierro 69-69-74-73—285 Mao Saigo 73-68-69-75—285 Wei-Ling Hsu 69-72-71-74—286 Mi Hyang Lee 71-68-70-77—286 Yu Liu 72-69-70-75—286 Azahara Munoz 69-70-75-72—286 Emily Pedersen 75-66-69-76—286 Hae-Ran Ryu 70-71-71-74—286 Yu Jin Sung 70-70-74-72—286 Jodi Ewart Shadoff 75-66-73-73—287 Gurleen Kaur 71-71-71-74—287 Aline Krauter 69-72-73-73—287 Pernilla Lindberg 70-70-74-73—287 Madelene Sagstrom 70-69-70-78—287 Patty Tavatanakit 74-68-72-73—287 Albane Valenzuela 72-69-69-77—287 Nataliya Guseva 71-69-74-74—288 Lauren Hartlage 73-69-73-73—288 Yan Liu 71-68-73-76—288 Stephanie Meadow 70-72-72-74—288 Mel Reid 70-68-77-73—288 Arpichaya Yubol 68-70-71-79—288 Ally Ewing 71-68-75-75—289 Lilia Vu 74-67-73-75—289 Hyo Joon Jang 72-68-75-75—290 Malia Nam 72-68-79-71—290 Maja Stark 76-64-72-78—290 Chanettee Wannasaen 67-73-75-75—290 Frida Kinhult 72-67-78-74—291 Brittany Lincicome 71-70-77-73—291 In Gee Chun 72-69-73-78—292 Jennifer Kupcho 74-68-75-75—292 Esther Henseleit 70-71-76-77—294 MinJi Kang 67-69-78-81—295 Gaby Lopez 70-71-75-WD Georgia Hall 74-68-74-WD

