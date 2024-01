Hilton Grand Vacations Tournament of Champions Par Scores

Sunday At Lake Nona Golf & Country Club Orlando, Fla. Purse: $1.5 million Yardage: 6,608; Par: 72 Final Round Lydia…

Sunday

At Lake Nona Golf & Country Club

Orlando, Fla.

Purse: $1.5 million

Yardage: 6,608; Par: 72

Final Round

Lydia Ko (225000), $0 69-67-68-70—274 -14 Alexa Pano 69-70-67-70—276 -12 Brooke Henderson 69-70-71-68—278 -10 Ally Ewing 68-72-68-72—280 -8 Ayaka Furue 65-71-73-71—280 -8 Cheyenne Knight 70-70-71-69—280 -8 Charley Hull 74-66-70-71—281 -7 Rose Zhang 69-71-70-71—281 -7 Marina Alex 71-70-70-71—282 -6 Gemma Dryburgh 70-68-71-73—282 -6 Megan Khang 70-72-69-72—283 -5 Nanna Koerstz Madsen 74-70-68-72—284 -4 Gaby Lopez 67-71-71-75—284 -4 Leona Maguire 72-72-72-68—284 -4 Hae-Ran Ryu 71-72-71-70—284 -4 Nelly Korda 71-69-72-74—286 -2 Andrea Lee 69-75-69-73—286 -2 Lilia Vu 71-71-74-71—287 -1 Allisen Corpuz 74-68-76-70—288 E Mone Inami 75-75-66-72—288 E Ruoning Yin 75-70-68-75—288 E Ashleigh Buhai 69-73-71-76—289 +1 Nasa Hataoka 70-70-73-76—289 +1 Maja Stark 67-75-71-76—289 +1 Amy Yang 73-71-70-75—289 +1 Jennifer Kupcho 70-72-76-72—290 +2 Linn Grant 73-68-74-76—291 +3 Paula Reto 75-71-70-75—291 +3 Grace Kim 69-74-75-75—293 +5 In Gee Chun 74-74-73-74—295 +7 Elizabeth Szokol 77-74-70-74—295 +7 Pajaree Anannarukarn 72-73-73-78—296 +8 Chanettee Wannasaen 73-71-76-76—296 +8 Danielle Kang 68-79-75-82—304 +16 Jodi Ewart Shadoff 73-74-77-WD

