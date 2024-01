Hero Dubai Desert Classic Scores

Sunday At Emirates Golf Club Dubai, United Arab Emirates Purse: $9 million Yardage: 7,428; Par: 72 Final Round Rory McIlroy,…

Sunday

At Emirates Golf Club

Dubai, United Arab Emirates

Purse: $9 million

Yardage: 7,428; Par: 72

Final Round

Rory McIlroy, Northern Ireland (1335), $1,406,041 71-70-63-70—274 Adrian Meronk, Poland (889), $909,791 68-66-70-71—275 Cameron Young, United States (0), $521,062 67-64-71-74—276 Aaron Cockerill, Canada 71-67-72-68—278 Pablo Larrazabal, Spain 73-69-70-66—278 Joaquin Niemann, Chile 69-72-67-70—278 Nicolai Hojgaard, Denmark 68-69-73-69—279 Masahiro Kawamura, Japan 75-63-72-69—279 Hao-Tong Li, China 67-71-69-72—279 Adam Scott, Australia 69-71-70-69—279 Rasmus Hojgaard, Denmark 67-70-70-73—280 Callum Shinkwin, England 71-68-71-70—280 Michael Thorbjornsen, United States 72-70-70-68—280 Tommy Fleetwood, England 69-70-70-73—282 Tom McKibbin, Northern Ireland 72-70-70-70—282 Alex Fitzpatrick, England 69-70-70-74—283 Zander Lombard, South Africa 71-67-75-70—283 Antoine Rozner, France 75-69-72-67—283 Shubhankar Sharma, India 72-71-70-70—283 Johannes Veerman, United States 71-73-72-67—283 Joost Luiten, Netherlands 72-72-72-68—284 Thorbjorn Olesen, Denmark 68-70-71-75—284 Richie Ramsay, Scotland 69-68-76-71—284 Bernd Wiesberger, Austria 74-67-71-72—284 Daan Huizing, Netherlands 70-73-72-70—285 Romain Langasque, France 71-70-72-72—285 Mike Lorenzo-Vera, France 72-66-77-70—285 Richard Mansell, England 68-70-73-74—285 Guido Migliozzi, Italy 73-68-75-69—285 Santiago Tarrio, Spain 71-70-72-72—285 Rafa Cabrera Bello, Spain 70-72-70-74—286 Ryan Fox, New Zealand 75-67-70-74—286 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 68-75-71-72—286 Tyrrell Hatton, England 74-68-71-73—286 Scott Jamieson, Scotland 69-72-69-76—286 Maximilian Kieffer, Germany 73-70-69-74—286 Jesper Svensson, Sweden 76-68-72-70—286 Alejandro Del Rey, Spain 72-68-70-77—287 Jayden Trey Schaper, South Africa 73-71-73-70—287 Dale Whitnell, England 73-69-70-75—287 Nacho Elvira, Spain 75-69-74-70—288 Manuel Elvira, Spain 71-69-76-72—288 Dylan Frittelli, South Africa 74-70-71-73—288 Calum Hill, Scotland 72-71-73-72—288 Casey Jarvis, South Africa 72-72-73-71—288 Matthew Jordan, England 71-73-69-75—288 Soren Kjeldsen, Denmark 68-74-69-77—288 Jordan L. Smith, England 74-67-73-74—288 Sebastian Soderberg, Sweden 72-69-71-76—288 Paul Waring, England 74-67-74-73—288 Todd Clements, England 73-70-73-73—289 Hennie Du Plessis, South Africa 71-68-74-76—289 Grant Forrest, Scotland 70-71-73-75—289 Marcus Helligkilde, Denmark 72-70-74-73—289 Connor Syme, Scotland 74-69-72-74—289 Jorge Campillo, Spain 74-70-75-71—290 Louis De Jager, South Africa 68-70-76-76—290 Nathan Kimsey, England 74-69-75-72—290 James Morrison, England 70-72-72-76—290 Lukas Nemecz, Austria 69-72-74-75—290 Adrian Otaegui, Spain 75-69-73-73—290 Marcel Siem, Germany 72-67-76-75—290 Nick Bachem, Germany 73-70-73-75—291 MJ Daffue, South Africa 71-71-73-76—291 Niklas Norgaard Moller, Denmark 73-69-76-73—291 Luke Donald, England 71-71-75-75—292 Stephen Gallacher, Scotland 73-66-73-80—292 Andy Sullivan, England 67-67-78-80—292 Jeff Winther, Denmark 70-74-73-75—292 Ugo Coussaud, France 69-73-76-76—294 Julien Guerrier, France 73-68-76-77—294 Brian Harman, United States 71-71-76-76—294 Jeong-Weon Ko, France 69-74-77-74—294 Ricardo Gouveia, Portugal 74-70-76-76—296

